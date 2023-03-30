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EYT'de başvurular 1,5 milyonu aştı... İlk maaşlar 1 Nisan'da

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri tamamlandı. EYT'liler 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden de yararlanabilecek.

30 Mart 2023 | 12:18
Son Güncellenme: 30 Mart 2023 | 12:30
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EYT'de başvurular 1,5 milyonu aştı... İlk maaşlar 1 Nisan'da

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı doğdu.

Hak sahipleri, 3 Mart itibarıyla başlayan başvurular için SGK'nın yolunu tuttu.

Başvurular 1,5 milyonu aştı

TRT Haber'in haberine göre EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyonu aştı.

Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek

Emeklilik dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren aylıklar ödeniyor.

Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkiliyor.

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

Bayram ikramiyesinden EYT'liler dahil 15,6 milyon emekli yararlanacak

İlk maaşlar 1 Nisan'dan itibaren ödenecek

31 Mart tarihine kadar müracaat eden EYT'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak. Hak sahipleri başvurularının durumunu öğrenebiliyor.

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

Bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

 

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