ARA
DOLAR
39,34
0,42%
DOLAR
EURO
44,89
0,39%
EURO
GRAM ALTIN
4263,44
0,39%
GRAM ALTIN
BIST 100
9450,60
-0,26%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

600 bin çalışanı ilgilendiriyor: İlk zam teklifi bayramdan sonra

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin sözleşme görüşmeleriyle ilgili ilk teklifi Kurban Bayramı'ndan sonra sendikalara sunacaklarını bildirdi.

05 Haziran 2025 | 10:31
Son Güncellenme: 05 Haziran 2025 | 10:33
600 bin çalışanı ilgilendiriyor: İlk zam teklifi bayramdan sonra

Bakan Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kamu işçisinin sözleşme sürecinin devam ettiğini anımsatan Işıkhan, görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden TÜHİS'in, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in talepleriyle ilgili çalışmalarını tamamladığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ekiplerince sürecin yönetildiğini vurgulan Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacak. İşçi sendikalarımızla bir araya geldiğimiz o masada uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum. Kurban Bayramı dolayısıyla tüm emekçi kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum."

 

İlgili Haberler
TÜRK-İŞ başkanından zam açıklaması
TÜRK-İŞ başkanından zam açıklaması
0
  • ALTIN GRAM - TL 4263,44 0,39%
  • ALTIN ONS 3371,1 -0,03%
  • BIST 100 9450,6 -0,26%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,344 0,394%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36707 -0,05483%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,91 -0,4604%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,3367 0,4203%
  • EURO/DOLAR 1,1413 -0,0591%
  • EURO/TURK LIRASI 44,8944 0,3927%
  • STERLIN/DOLAR 1,35625 -0,03685%
Borsa Haberleri
Dün 3 hisseden yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsada dün bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Kron Teknoloji (KRONT) bedelli tarihleri belli oldu
Spor hisselerinin Mayıs performansı: Tek hisse kazandırdı
Bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
3 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Borsada bayram tatili çalışma takvimi nasıl olacak?
Torunlar GYO (TRGYO) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Kuzey Boru (KBORU) bedelsiz tarihini duyurdu
Yüzde 1050 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Türkiye Sigorta bedelsiz tarihi belli oldu (TURSG)
GERİ
İLERİ
Dün 3 hisseden yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsada dün bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Kron Teknoloji (KRONT) bedelli tarihleri belli oldu
Spor hisselerinin Mayıs performansı: Tek hisse kazandırdı
Bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
3 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Borsada bayram tatili çalışma takvimi nasıl olacak?
Torunlar GYO (TRGYO) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Kuzey Boru (KBORU) bedelsiz tarihini duyurdu
Yüzde 1050 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Türkiye Sigorta bedelsiz tarihi belli oldu (TURSG)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL