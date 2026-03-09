Hayalini KOSGEB ile gerçeğe dönüştürdü: Şimdi ayda 1 ton çikolata üretiyor

Sektörde 6'ncı yıla girdiğini belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Başlangıçta bireysel müşterilerimiz için üretim yapıyorduk, daha sonra Adana'daki işletmelerden gelen talep üzerine onların da üretimine destek olmaya başladık. Bu anlamda tabii ki desteğe ihtiyacımız vardı. ÇKA'nın SEECO Projesi kapsamında üretim bandımıza yeni makine ve ekipmanlar kazandırdık. Bu makine ve ekipmanlar daha fazla ve kusursuz üretim yapmamıza destek oldu."