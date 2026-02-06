ARA
  • Milli Eğitim Akademisi başvuruları ne zaman? Şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan ve öğretmenlerin mesleki gelişimi için kritik bir rol üstlenen Milli Eğitim Akademisi, 2026 yılı itibarıyla kapılarını 826 yeni sözleşmeli eğitim personeline açıyor. Peki Milli Eğitim Akademisi başvuruları ne zaman? Şartları neler?


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim sisteminde köklü bir değişim başlatarak Milli Eğitim Akademisi bünyesinde görevlendirilmek üzere 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı yapacağını duyurdu. 6 Şubat 2026 itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kılavuzla birlikte süreç resmen başladı. 

Bu alım, özellikle akademik unvanı olan üniversite hocaları ile MEB bünyesindeki doktoralı, uzman ve başöğretmenler için kariyer basamaklarında çok prestijli bir nokta olarak görülüyor.

 MEB Akademisi Alım Takvimi

Sürecin tüm aşamaları şu tarihlerde gerçekleşecek:

Başvuru Tarihleri: 9 – 13 Şubat 2026

Aday Değerlendirme (MEB Kadroları): 16 – 18 Şubat 2026

Sözlü Sınava Katılacakların İlanı: 28 Şubat 2026 (Kontenjanın 3 katı aday)

Sözlü Sınav Tarihleri: 3 – 9 Mart 2026

Sonuç İlan Tarihleri:

Öğretim Üyeleri İçin: 27 Şubat 2026

MEB Kadroları İçin: 25 Mart 2026

Eğitim ve Uygulama Merkezleri Kontenjan Dağılımı

Alımlar, Türkiye genelindeki 7 farklı ilde yer alan 12 stratejik eğitim merkezinde gerçekleştirilecek:

Eğitim ve Uygulama MerkeziKontenjan
Ankara Yunus Emre124
Kayseri96
Ankara Nurettin Topçu92
İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım90
Gaziantep88
İstanbul Sultanahmet72
Ankara Başöğretmen Atatürk63
Sivas / İstanbul Haydarpaşa47 / 47
Aksaray / Erzurum / Ankara46 / 35 / 26

Başvuru Koşulları: Kimler Başvurabilir?

İlana yalnızca belirli akademik kriterleri sağlayan adaylar başvurabilecek:

Üniversite Kanadından: Profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi unvanına sahip akademisyenler.

MEB Kanadından: * Doktora derecesine sahip personel.

Uzman Öğretmen veya Başöğretmen unvanına sahip öğretmenler.

Sözlü Sınav ve Atama Süreci

Başvurusu kabul edilen adaylar arasından puanı en yüksek olandan başlanarak kontenjanın 3 katı aday mülakata çağrılacak. Sözlü sınavda; temsil yeteneği, akademik birikim ve eğitim vizyonu gibi kriterler ön planda olacak.

Kritik Not: Başvurular personel.meb.gov.tr ve akademi.meb.gov.tr adresleri üzerinden online olarak yapılacak. Elden başvuru kabul edilmeyecek.
