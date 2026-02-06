Milli Eğitim Akademisi başvuruları ne zaman? Şartları neler?

Bu alım, özellikle akademik unvanı olan üniversite hocaları ile MEB bünyesindeki doktoralı, uzman ve başöğretmenler için kariyer basamaklarında çok prestijli bir nokta olarak görülüyor.

MEB Akademisi Alım Takvimi

Sürecin tüm aşamaları şu tarihlerde gerçekleşecek:

Başvuru Tarihleri: 9 – 13 Şubat 2026

Aday Değerlendirme (MEB Kadroları): 16 – 18 Şubat 2026

Sözlü Sınava Katılacakların İlanı: 28 Şubat 2026 (Kontenjanın 3 katı aday)

Sözlü Sınav Tarihleri: 3 – 9 Mart 2026

Sonuç İlan Tarihleri:

Öğretim Üyeleri İçin: 27 Şubat 2026

MEB Kadroları İçin: 25 Mart 2026