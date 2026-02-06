2. dönem ara tatil ne zaman? Ara tatil Nisan'da mı Mart ayında mı?

Şubat ayının ilk haftasında dersbaşı yapan öğrenciler, baharın gelişini müjdeleyen ikinci ara tatil için şimdiden plan yapmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) güncel çalışma takvimini paylaştı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim takvimi, bu yıl hem öğrenciler hem de veliler için oldukça "şanslı" bir tatil kombinasyonu sunuyor. Özellikle Mart ayına denk gelen ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı'nın iç içe geçmesi, eğitim maratonuna keyifli bir mola verilmesini sağlayacak.
İşte 2026 yılı bahar dönemi tatil takviminin detaylı dökümü:
Mart 2026: Ara Tatil ve Bayram Bir Arada
Bu yıl ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı ile tam anlamıyla kenetlenmiş durumda. İşte gün gün takvim:
Tatil Başlangıcı: 13 Mart 2026 Cuma (Son ders zili)
Ara Tatil Dönemi: 16 Mart Pazartesi – 20 Mart Cuma
Ramazan Bayramı Başlangıcı: 20 Mart 2026 Cuma (Bayramın 1. Günü)
Okula Dönüş: 23 Mart 2026 Pazartesi
Not: Ara tatilin son günü ile Ramazan Bayramı'nın ilk günü (20 Mart Cuma) çakıştığı için öğrenciler ek bir tatil gününden ziyade, bayramı zaten tatil olan ara tatil haftası içerisinde kutlamış olacaklar.
2026 Yaz Tatili ve Okulların Kapanışı
İkinci dönemin yorgunluğunu atacak olan öğrenciler için uzun yaz tatili Haziran ayının son haftasında başlayacak:
Karnelerin Alınması: 26 Haziran 2026 Cuma
Yaz Tatili Başlangıcı: 27 Haziran 2026 Cumartesi
2026 İkinci Dönem Önemli Günler Tablosu
|Olay / Tatil
|Tarih
|Gün
|2. Ara Tatil Başlangıcı
|16 Mart 2026
|Pazartesi
|Ramazan Bayramı 1. Gün
|20 Mart 2026
|Cuma
|23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|23 Nisan 2026
|Perşembe
|1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
|1 Mayıs 2026
|Cuma
|19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|19 Mayıs 2026
|Salı
|Okulların Kapanışı (Yaz Tatili)
|26 Haziran 2026
|Cuma