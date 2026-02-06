2. dönem ara tatil ne zaman? Ara tatil Nisan'da mı Mart ayında mı?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim takvimi, bu yıl hem öğrenciler hem de veliler için oldukça "şanslı" bir tatil kombinasyonu sunuyor. Özellikle Mart ayına denk gelen ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı'nın iç içe geçmesi, eğitim maratonuna keyifli bir mola verilmesini sağlayacak.

İşte 2026 yılı bahar dönemi tatil takviminin detaylı dökümü:

Mart 2026: Ara Tatil ve Bayram Bir Arada

Bu yıl ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı ile tam anlamıyla kenetlenmiş durumda. İşte gün gün takvim:

Tatil Başlangıcı: 13 Mart 2026 Cuma (Son ders zili)

Ara Tatil Dönemi: 16 Mart Pazartesi – 20 Mart Cuma

Ramazan Bayramı Başlangıcı: 20 Mart 2026 Cuma (Bayramın 1. Günü)

Okula Dönüş: 23 Mart 2026 Pazartesi