Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre, 15 tatilin ardından öğrenciler için maraton yeniden başladı. Peki 2. dönem ara tatil ne zaman? Ara tatil Nisan'da mı Mart ayında mı?


Şubat ayının ilk haftasında dersbaşı yapan öğrenciler, baharın gelişini müjdeleyen ikinci ara tatil için şimdiden plan yapmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) güncel çalışma takvimini paylaştı. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim takvimi, bu yıl hem öğrenciler hem de veliler için oldukça "şanslı" bir tatil kombinasyonu sunuyor. Özellikle Mart ayına denk gelen ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı'nın iç içe geçmesi, eğitim maratonuna keyifli bir mola verilmesini sağlayacak.

İşte 2026 yılı bahar dönemi tatil takviminin detaylı dökümü:

 Mart 2026: Ara Tatil ve Bayram Bir Arada

Bu yıl ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı ile tam anlamıyla kenetlenmiş durumda. İşte gün gün takvim:

Tatil Başlangıcı: 13 Mart 2026 Cuma (Son ders zili)

Ara Tatil Dönemi: 16 Mart Pazartesi – 20 Mart Cuma

Ramazan Bayramı Başlangıcı: 20 Mart 2026 Cuma (Bayramın 1. Günü)

Okula Dönüş: 23 Mart 2026 Pazartesi

Not: Ara tatilin son günü ile Ramazan Bayramı'nın ilk günü (20 Mart Cuma) çakıştığı için öğrenciler ek bir tatil gününden ziyade, bayramı zaten tatil olan ara tatil haftası içerisinde kutlamış olacaklar.

2026 Yaz Tatili ve Okulların Kapanışı

İkinci dönemin yorgunluğunu atacak olan öğrenciler için uzun yaz tatili Haziran ayının son haftasında başlayacak:

Karnelerin Alınması: 26 Haziran 2026 Cuma

Yaz Tatili Başlangıcı: 27 Haziran 2026 Cumartesi

2026 İkinci Dönem Önemli Günler Tablosu

Olay / TatilTarihGün
2. Ara Tatil Başlangıcı16 Mart 2026Pazartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün20 Mart 2026Cuma
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı23 Nisan 2026Perşembe
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü1 Mayıs 2026Cuma
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı19 Mayıs 2026Salı
Okulların Kapanışı (Yaz Tatili)26 Haziran 2026Cuma
