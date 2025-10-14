Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 795 personel alımı sonucunda

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 795 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu.

Alım Yapılan Başlıca Kadrolar:

Büro Personeli

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Temizlik Personeli

Şoför

Aşçı

Kütüphaneci

Tekniker

Teknisyen

Başvuru Süreci:

Başlangıç Tarihi: 25 Ağustos 2025

Bitiş Tarihi: 8 Eylül 2025

Durum: Başvurular tamamlanmıştır.

Başvuruların tamamlanmasının ardından Bakanlık, kriterleri taşımayan adayların başvurularının reddedildiğini ve itiraz sürecinin 3 Ekim 2025 tarihinde sona erdiğini bildirmiştir. Adaylar şu anda, itirazların da değerlendirilmesinin ardından nihai 795 personel alımı sonuçlarının açıklanmasını beklemektedir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 795 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 795 sözleşmeli personel alımı için başvurular, 25 Ağustos - 8 Eylül 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştı. Bakanlık, 29 Eylül tarihinde sonuçların henüz açıklanmadığını ancak başvuruların ön değerlendirme süreciyle ilgili önemli bir duyuru yaptığını bildirdi.

Başvurusu Reddedilen Adaylar İçin Süreç:

Red Sebebi: Başvuruda aranan kriterleri taşımayan adayların başvuruları reddedilmiştir.

Görüntüleme: Başvuruları reddedilen adaylar, iptal edilme sebeplerini Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden görebileceklerdir.

İtiraz Süreci:

Durumlarına itiraz etmek isteyen adaylar için belirlenen usul ve takvim şöyledir:

Son İtiraz Tarihi: 03 Ekim 2025 tarihi mesai bitimine kadar

Başvuru Şekli: İtirazlar yazılı olarak; elden, posta ya da kargo yoluyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Evrak Birimine yapılmalıydı.

Adres: Kültür ve Turizm Bakanlığı Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Yüzüncü Yıl Çankaya/ANKARA

Önemli Not: Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden (03.10.2025 mesai bitimi) sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

İtiraz sürecinin sona ermesiyle birlikte, gözler artık nihai alım sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmiştir. Sonuçların, değerlendirme sürecinin bitmesiyle birlikte yakın zamanda ilan edilmesi beklenmektedir.