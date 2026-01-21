MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? MSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde farklı meslek dallarında görev yapacak 1.113 sürekli işçi alımı için noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi bugün (21 Ocak 2026 Çarşamba) saat 10.00 itibarıyla tamamlandı.
Millî Savunma Bakanlığı (MSB) 1.113 sürekli işçi alımı kura çekimi bugün tamamlandı ve adaylar için heyecanlı bekleyiş sonuç ekranında yoğunlaştı. Noter onaylı listelerin dijital ortama aktarılmasıyla birlikte sonuçların erişime açılması an meselesi.
personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak duyuru yasal bir tebligat yerine geçeceği için adayların kişisel bir bildirim (SMS veya mektup gibi) beklememesi gerekiyor.
Millî Savunma Bakanlığı (MSB) 1.113 sürekli işçi alımı sürecinde kura aşamasının tamamlanmasıyla birlikte, en kritik evre olan sınav aşamasına geçiliyor. Kura çekimiyle belirlenen asil adaylar için bu sınav, işe alım sürecindeki nihai belirleyici unsur olacak.
Sözlü ve uygulamalı sınavların içeriği ve hazırlık süreciyle ilgili şu detaylara dikkat etmeniz faydalı olacaktır:
Sınavın Kapsamı ve Değerlendirme Kriterleri
Uygulamalı Sınav (Mesleki Beceri):
Özellikle teknik kadrolar (Kaynakçı, Elektrikçi, Marangoz, İş Makinesi Operatörü vb.) için yapılır.
Adaydan, mesleğiyle ilgili somut bir işi yapması veya bir cihazın arızasını tespit edip gidermesi istenir.
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyum, alet kullanımı ve iş disiplini puanlamada büyük rol oynar.
Sözlü Sınav (Mülakat):
Mesleki Bilgi: Teorik sorularla adayın teknik donanımı ölçülür.
Genel Kültür: Güncel bilgiler ve genel yetenek soruları sorulabilir.
Liyakat ve Temsil: Adayın özgüveni, ifade yeteneği ve askerî iş yerinin ciddiyetine uygunluğu değerlendirilir.
Adayların Takip Etmesi Gereken Adımlar
Duyuruların Takibi: Sınav giriş belgeleri ve takvimi, personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacak. Adaylara ayrıca bir çağrı yapılmayacağı için bu sayfa günlük olarak kontrol edilmelidir.
Belge Onayı: Sınava girebilmek için önce ilan edilecek tarihlerde belgelerinizin (diploma, sertifika, ehliyet vb.) incelenip onaylanması gerekmektedir. Şartları taşımayan asil adayların yerine yedekler çağrılacaktır.
Hazırlık: Başvurduğunuz pozisyonun gerektirdiği temel teknik mevzuata ve güncel olaylara göz atmanız, sınavda avantaj sağlayacaktır.