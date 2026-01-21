MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? MSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı

Adayların Takip Etmesi Gereken Adımlar

Duyuruların Takibi: Sınav giriş belgeleri ve takvimi, personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacak. Adaylara ayrıca bir çağrı yapılmayacağı için bu sayfa günlük olarak kontrol edilmelidir.

Belge Onayı: Sınava girebilmek için önce ilan edilecek tarihlerde belgelerinizin (diploma, sertifika, ehliyet vb.) incelenip onaylanması gerekmektedir. Şartları taşımayan asil adayların yerine yedekler çağrılacaktır.

Hazırlık: Başvurduğunuz pozisyonun gerektirdiği temel teknik mevzuata ve güncel olaylara göz atmanız, sınavda avantaj sağlayacaktır.