Çoğu zaman, bir iş başvurusunun ilk adımı özgeçmişinizi göndermektir.

Bu, temel kişi bilgileriniz, eğitiminiz, iş deneyiminiz ve belki de gönüllü çalışmalar, kişisel ilgi alanları veya becerilerle ilgili bir bölümlerdir.

Ancak işverenler üniversite diploması ve ilgili stajların her zaman doğru adayı buldukları anlamına gelmediğini fark ettikçe bu durum yavaş ama emin adımlarla değişiyor gibi görünüyor.

Bunun yerine, iş arayanın becerileri artık kilit önem taşıyor.

Becerilere dayalı işe alım eğilimi arttı

İşletmeler sıkı işgücü piyasaları, ekonomik baskılar ve potansiyel çalışanlardan daha yüksek beklentilerle mücadele ederken, becerilere dayalı işe alım eğilimi son aylarda hız kazanıyor.

Haziran ayında CNBC Make It ile paylaşılan LinkedIn verileri, şirketlerin yaklaşık %45'inin bir önceki yıl yeni yetenekler bulmak için özellikle becerilerle ilgili verileri kullandığını ortaya koymuştu ve bu sayı o zamandan beri artmış görünüyor.

LinkedIn EMEA ve LATAM Arama ve Personel Müdürü Adam Hawkins CNBC Make It'e yaptığı açıklamada "LinkedIn'de işe alım yapanların %50'sinden fazlası artık rollerini doldurmak için beceri verilerini açıkça kullanıyor ve LinkedIn üyeleri son 12 ayda profillerine 500 milyondan fazla beceri ekledi" dedi.

Becerilere dayalı işe alım, açık pozisyonlara başvurabilecek kişileri genişleterek işverenlere daha fazla aday seçeneği ve iş arayanlara daha fazla fırsat seçeneği sunacağından, hem şirketler hem de başvuru sahipleri için etkisi çok büyük olabilir.

Hawkins, "LinkedIn'in araştırması, beceri öncelikli bir yaklaşımın işveren yetenek havuzlarına 20 kata kadar daha fazla uygun çalışan ekleyebileceğini ve kadınların yeterince temsil edilmediği sektörlerde yetenek havuzundaki kadın oranını %24 artırabileceğini ortaya koyuyor" dedi

Geleceğin özgeçmişleri

Uzmanlar için net olan bir şey var: Geleceğin özgeçmişleri şimdikilere hiç benzemeyecek.

Deloitte yetenek stratejisi ve operasyonları lideri Dave Rizzo, CNBC Make It'e verdiği demeçte, hem içerik hem de görünümün buna dahil olduğunu söyledi. Adayların "becerileri, etkileri, kişilikleri, hangi amaca ulaşmaya çalıştıkları, onlar için neyin önemli olduğu" gibi adayları "hayata geçiren" daha fazla ayrıntı içereceklerini söyledi.

Rizzo, katı düzen kurallarının da hızla ortadan kalkmakta olduğunu sözlerine ekledi.

Rizzo, "Eğitim kronolojisi, unvanlar/iş tanımları ve deneyim yılları ile başlayan geleneksel özgeçmiş formatı ve diğer özgeçmiş 'yol kuralları' kayboluyor" dedi.

ZipRecruiter'ın baş ekonomisti Julia Pollock da, "mükemmel" bir özgeçmişe sahip olmanın da artık işverenler için geçmişte olduğu kadar anlam ifade etmediğini söyledi. ChatGPT ve diğer yapay zeka tabanlı araçların ortaya çıkması, güçlü bir özgeçmişe sahip olmayı kolaylaştırdı, bu da işverenler için daha az değerli ve bilgilendirici oldukları anlamına geliyor.

Pollock, "Özgeçmişiniz mükemmel olmak zorunda ama artık yeterli olmayacak" dedi.

Uzmanlar, geleneksel özgeçmişler işverenler için daha az önemli hale geldikçe, iş başvurularının bir parçası olarak yeni tarama süreçlerinin de ortaya çıkabileceğini söylüyor.

Pollak, işletmelerin işe alım sürecinde, sanal ortamda bile olsa, şu anda yaptıklarından daha erken bir zamanda potansiyel çalışanlarla tanışmak isteyeceklerini veya işe alım yaklaşımlarına daha fazla beceri değerlendirmesi ekleyeceklerini öne sürüyor.

Rizzo, adayları değerlendirmenin yeni yollarının da ortaya çıkabileceğini söyledi.

"Sahip olunan işlerin listelenmesinden, edinilen becerilerin vurgulanmasına ve bu becerilerin oyunlaştırılmış değerlendirmeler/simülasyonlar ve bireyin karşılaşacağı ilgili iş durumlarına daha doğrudan tercüme edilen gerçek zamanlı problem çözme faaliyetlerini içeren daha geniş bir dizi ilk tarama yoluyla gösterilmesine doğru bir kaymayı içeren bazı ilginç evrimler görebiliriz."