Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 açıklandı mı? Branş dağılımı belli mi?

Başvuru Süreci ve Takvim Beklentisi

Başvuru Tarihleri: Bakanlıktan henüz resmi bir tarih gelmedi. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alındığında, sürecin Nisan veya Mayıs aylarında başlaması muhtemel görünüyor.

Başvuru Kanalı: Alımlar ÖSYM üzerinden merkezi yerleştirme ile yapılacak. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile tercih bildirecekler.

Mülakat Durumu: Bu kadrolar "sözleşmeli personel" statüsünde olduğu için yerleştirmeler mülakat olmaksızın, doğrudan KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.