Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 açıklandı mı? Branş dağılımı belli mi?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, sağlık camiasında büyük bir heyecan yarattı. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 açıklandı mı? Branş dağılımı belli mi?


Şubat ayının gelmesiyle birlikte sağlık camiasındaki "atama" heyecanı zirve noktasına ulaştı. 26 bin 673 sözleşmeli personel ve buna ek olarak gelmesi beklenen sürekli işçi alımı için tüm gözler artık Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM’den gelecek olan o resmi duyuruda.

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile resmiyet kazandı. Ancak 3 Şubat 2026 tarihi itibarıyla adayların en çok merak ettiği başvuru tarihleri henüz netleşmiş değil. 

Resmi Gazete Branş ve Kadro Dağılımı

Bu alım paketinin en dikkat çekici özelliği, kontenjanın neredeyse tamamının hekim kadrolarına ayrılmış olmasıdır. Eleman temininde güçlük çekilen bölgeler için planlanan dağılım şu şekildedir:

Branş AdıKontenjan Sayısı
Uzman Doktor22.983
Doktor (Tabip)3.652
Sağlık Teknikeri25
Ebe9
Hemşire2
Diyetisyen1
TOPLAM26.673

Başvuru Süreci ve Takvim Beklentisi

Başvuru Tarihleri: Bakanlıktan henüz resmi bir tarih gelmedi. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar baz alındığında, sürecin Nisan veya Mayıs aylarında başlaması muhtemel görünüyor.

Başvuru Kanalı: Alımlar ÖSYM üzerinden merkezi yerleştirme ile yapılacak. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile tercih bildirecekler.

Mülakat Durumu: Bu kadrolar "sözleşmeli personel" statüsünde olduğu için yerleştirmeler mülakat olmaksızın, doğrudan KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.
