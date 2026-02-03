Paris'teki X şirketinin ofislerinde arama yapıldı: Musk ifadeye çağrıldı

Arama işleminin, Ocak 2025'te başlatılan soruşturma kapsamında yapıldığı aktarıldı. X şirketinin sahibi Elon Musk ve eski CEO'su Linda Yacarino'ya 20 Nisan'da Paris'te ifadeye çağrıldığı belirtildi. Soruşturmanın X şirketinin algoritmasının önerdiği içerikle ilgili olduğu ve daha sonra tartışmalı yapay zeka sohbet robotu Grok'u da kapsayacak şekilde genişletildiği vurgulandı. Paris Savcılığı ayrıca X'ten ayrıldığını, LinkedIn ve Instagram üzerinden iletişim kurulacağını duyurdu. Savcılar, X'in birden fazla alanda yasayı ihlal edip etmediğini araştırdıklarını belirtiyor. Potansiyel suçlar arasında, çocuk pornografisi niteliğindeki görüntülerin bulundurulmasına veya organize dağıtımına iştirak, cinsel içerikli deepfake'lerle (yapay zeka destekli sahte görüntüler) kişilerin haklarının ihlali ve organize bir grup tarafından yapılan yasa dışı veri çıkarma ve algoritma manipülasyonu yer alıyor.