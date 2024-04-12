Sendikaların 1 Mayıs programı belli oldu

Geçen yıl, 6 Şubat'taki deprem felaketine dikkatleri çekmek için 1 Mayıs programını Adana'da düzenleyen TÜRK-İŞ, bu yıl 1 Mayıs günü Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden Bursa'da olacak.

TÜRK-İŞ, "Vergide Adalet" temasıyla düzenleyeceği programda, gelir vergisi başta olmak üzere çalışma hayatının sorunlarını gündeme taşıyacak.

Depremzedelerle dayanışma amacıyla geçen yıl 1 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta olan HAK-İŞ, bu yıl 1 Mayıs'ı Kocaeli'de kutlayacak. Programda HAK-İŞ yönetimi, çalışma hayatının sorunlarıyla Gazze'de yaşananları da gündeme getirecek.

1 Mayıs'ı İstanbul'da çeşitli sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütleriyle kutlama geleneğini sürdüren DİSK ve KESK, bu yıl da programını aynı şehirde yapmayı planlıyor. Geçen yıl Maltepe Miting Alanı'nda 1 Mayıs'ı kutlayan konfederasyonlar, bu yıl Taksim Meydanı'nda olmak için talepte bulundu.

Bu yıl 1 Mayıs'ta Memur-Sen Samsun'da, Türkiye Kamu-Sen ise İzmir'de program düzenleme kararı aldı.

İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı

İşçilerin, günlük çalışma süresine karşı küresel ölçekte dayanışmayla verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı" gibi farklı adlarla resmi olarak kutlanıyor.

Tarihi 1890'lı yıllara uzanan işçi bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez 1911 yılında Selanik'teki tütün, pamuk ve liman çalışanlarınca kutlanırken, İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı.

2009'da resmi tatil ilan edildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde, Ankara'da, 1 Mayıs 1922'de işçi bayramı kutlandı.

Cumhuriyet tarihindeki ilk resmi kutlama ise 1 Mayıs 1923'te yapıldı.

Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak yeniden resmi tatil ilan edildi.