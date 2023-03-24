ARA
Bist 100
5053,05
-0,18%
Bist 100
Dolar/TL
19,0733
0,2152%
Dolar/TL
Euro/TL
20,517
-0,4783%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0757
-0,6951%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1222,22
0,17%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Son dakika: Emeklinin bayram ikramiyesi belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının 2 bin liraya yükseltileceğini bildirdi.

24 Mart 2023 | 15:41
Son Güncellenme: 24 Mart 2023 | 16:23
0
Son dakika: Emeklinin bayram ikramiyesi belli oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"900 liralık bir artış gerçekleşmiş oldu"

Kanun teklifinde bayram ikramiyeleri, Ramazan Bayramı için 2 bin lira, Kurban Bayramı için 2 bin lira olmak üzere 1100 liralık ikramiyelerimizin her birine 900 liralık bir artış gerçekleşmiş oldu. Toplam EYT'lilerle birlikte muhtemelen 15 milyon kişiye yakın olacak.

"Türkiye'de 7 bin 500 liranın altında emekli maaşı olmayacak"

Gelirken bir arkadaşımız telefon açtı. 5 bin 500'ü artırıyorsunuz, 6 bin lira emekli maaşı alanların durumu ne olacak diye. Kamuoyunda herhalde soru işaretleri var.

Değerli kamuoyuna şunu açıklamak istiyorum. Kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşıp, sayın Cumhurbaşkanının onaylayıp Resmi Gazete'de yayımladığı andan itibaren Türkiye'de 7 bin 500 liranın altında emekli maaşı olmayacak.

Şimdi bir kısım arkadaşlar haklı olarak bir iddiada bulunuyorlar. Bizim 11 bin lira maaşımız vardı bizi niye artırmıyorsunuz. Çalışanlar, bizim şu kadar maaşımız vardı diye ifade ediyorlar. Emekli maaşı, sosyal güvenlik çatısı olan herkesi kapsıyor, 15 milyon kişiyi kapsıyor. Yani bizim asgari ücrete kanunen zam yapabilmemiz mümkün değil. Sadece emekli maaşlarıyla ilgili en düşük emekli maaşlarıyla ilgili zam yapabilmemiz mümkün.

İlgili Haberler
Emekli maaşı zammı ne zaman yasalaşır? AK Parti'den açıklama
Emekli maaşı zammı ne zaman yasalaşır? AK Parti'den açıklama
0
  • ALTIN GRAM - TL 1222,22 0,17%
  • ALTIN ONS 1993,53 -0,02%
  • BIST 100 5053,05 -0,18%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0733 0,2152%
  • EURO/TURK LIRASI 20,517 -0,4783%
  • EURO/USD 1,0757 -0,6951%
  • INGILIZ STERLINI 1,22305 -0,46024%
  • JAPON YENI 130,599 -0,194%
  • KANADA DOLARI 1,37696 0,39591%
  • RUS RUBLESI 76,9 1,1842%
Günün En Çok Okunanları
'Kara Rapor' açıklandı: Türkiye'de en kirli havayı soluyan ilk 5 il
Bill Gates'e göre son on yılların en önemli teknolojik gelişmesi
Bill Gates'e göre son on yılların en önemli teknolojik gelişmesi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem
Türk Ticaret Bankası yeni sahibi belli oldu
GERİ
İLERİ
'Kara Rapor' açıklandı: Türkiye'de en kirli havayı soluyan ilk 5 il
Bill Gates'e göre son on yılların en önemli teknolojik gelişmesi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
Bill Gates'e göre son on yılların en önemli teknolojik gelişmesi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL