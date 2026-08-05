Takım elbise siparişlerine yetişemiyorlar: Teknolojiyi ve yapay zekayı dize getiren zanaat

İş konusunda sıkıntı yaşamadıklarını, hatta bazı dönemlerde siparişlere yetişmekte zorlandıklarını anlatan Özdemir, "Takım elbise yetiştiremiyoruz. Öyle bir süreç geçirdik. O müşteri ayrı bir kategori. Takım elbise diktirmeyi alışkanlık haline getirmiş ve sürekli diktirecek müşterilerimiz var. Santimetrelere ve milimetrelere dikkat eden kişiler özel dikimi tercih ediyor" diye konuştu. Terziliğin sadece iğne ve iplikten ibaret olmadığını vurgulayan Özdemir, "Çok sayıda makineyle çalışıyoruz. Malzemelerin kalitesi de önemli. Bazı malzemeler Samsun'da bulunmadığı için İstanbul'dan temin ediliyor. Dikim de tamir de işimizin önemli bölümünü oluşturuyor. Bir takım elbise dikmek bugün 15 bin TL'den başlıyor. Özel işçilikte maliyetler değişebiliyor. Tamir işlerinde ise yapılan işe göre fiyat belirleniyor" ifadelerini kullandı.