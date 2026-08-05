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  • Kuşadası'na 3 kruvaziyerle turist akını: 10 bine yakın yolcu ilçeye geldi

Kuşadası'na 3 kruvaziyerle turist akını: 10 bine yakın yolcu ilçeye geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, aynı gün üç kruvaziyer gemisini ağırladı. Limana yanaşan gemilerle ilçeye binlerce turist geldi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kuşadası'na 3 kruvaziyerle turist akını: 10 bine yakın yolcu ilçeye geldi

Aydın'ın önemli kruvaziyer destinasyonlarından Kuşadası, aynı gün üç kruvaziyer gemisini ağırladı.

1 10 bine yakın turist geldi

10 bine yakın turist geldi

Ege Port Kuşadası Limanı'na demirleyen Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas", Panama bayraklı "MSC Fantasia" ve Marshall Adaları bayraklı "Regatta" gemilerden 9 bin 130 turist indi.

2 Kent merkezini ziyaret ettiler

Kent merkezini ziyaret ettiler

Çoğunluğu ABD vatandaşı turistler işlemlerinin ardından kent merkezine geçti.

3 Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni de gezdiler

Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni de gezdiler

Turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

4 Bazıları alışveriş yaptı

Bazıları alışveriş yaptı

Tura katılmayanlar ise Kuşadası merkezinde alışveriş yaptı.
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