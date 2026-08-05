Kuşadası'na 3 kruvaziyerle turist akını: 10 bine yakın yolcu ilçeye geldi

Aydın'ın önemli kruvaziyer destinasyonlarından Kuşadası, aynı gün üç kruvaziyer gemisini ağırladı.
1 10 bine yakın turist geldi
Ege Port Kuşadası Limanı'na demirleyen Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas", Panama bayraklı "MSC Fantasia" ve Marshall Adaları bayraklı "Regatta" gemilerden 9 bin 130 turist indi.
2 Kent merkezini ziyaret ettiler
Çoğunluğu ABD vatandaşı turistler işlemlerinin ardından kent merkezine geçti.
3 Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni de gezdiler
Turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.