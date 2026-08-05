Paranın doğduğu kentte heyecanlandıran buluş

Kızlarından birine Lidya uygarlığından esinlenerek "Lidya" adını verdiklerini anlatan Erceylan, şunları kaydetti:

"Biri 4, diğeri 6 yaşında. Bu güzel tarihi yeri görmelerini istedim. Kızlarımdan birinin adını Lidya koyduk. İsmini, tarihimizin önemli uygarlıklarından biri olan Lidyalılardan esinlenerek verdik. Diğer kızımın adı da Leyla. İsimleri de birbirine uyumlu oldu. Buranın herkes tarafından görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış, korunmuş nadir tarihi yerlerden biri."