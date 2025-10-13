Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre toplam 200 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlan, Resmî Gazete'de yayımlandı.