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Yeni araştırma: Dünya çapında en çok talep gören ilk 10 meslek

İş arama motoru olan Lensa, dünya çapında en çok talep gören ilk 10 mesleği sıraladı.

04 Mayıs 2023 | 11:17
Son Güncellenme: 04 Mayıs 2023 | 12:08
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Yeni araştırma: Dünya çapında en çok talep gören ilk 10 meslek

Rapor, kendi iç verilerini inceleyen bir iş arama motoru olan Lensa'dan geliyor. Uzmanlar internet verileri ve Google iş aramalarından derleyerek en çok aranan 10 pozisyonun listesini oluşturdu. 

Raporda, 2021 ve 2022 verileri karşılaştırarak ve ilk 10'u sıralayarak iş aramalarındaki yüzde artışı hesaplandı.

Araştırmaya göre en fazla talep gören 10 meslek şöyle...

1
Yazılım kalite güvence analisti

Yazılım kalite güvence analisti

Raporda yazılım kalite güvence analisti en üst sırada yer aldı. Yazılımın hatasız olmasını sağlamak için yazılımı test eden yazılım kalite güvence analisti, 2021'den 2022'ye kadar arama yapanlarda yüzde 155'lik bir artış gördü. Salary.com'a göre, Yazılım Kalite Güvence Analisti için taban maaş 58.757 ila 71.824 dolar arasında değişmekte olup, ortalama taban maaş 64.892 dolar.
2
Güneş enerjisi danışmanı ve Müşteri hizmetleri 

Güneş enerjisi danışmanı ve Müşteri hizmetleri 

En çok aranan ikinci meslek ise müşterilere güneş enerjisiyle çalışan ekipmanlar hakkında bilgi veren güneş enerjisi danışmanı ve müşteri hizmetleri görevlisi oldu. Lensa yaptığı açıklamada, "Günlük yaşamlarının çevre üzerindeki etkisi konusunda giderek daha fazla insanın endişe duymasıyla birlikte, yenilenebilir enerji sektöründeki iş piyasası son yıllarda hızla genişledi" dedi. Bu nedenle, güneş enerjisi sistemleri için satış ve destek sağlayan güneş enerjisi danışmanlarının 2021 ve 2022 yılları arasında iş aramalarında yüzde 106'lık bir artışla ikinci sırada yer alması şaşırtıcı değil. Güneş enerjisi danışmanlarına öncelikle satış komisyonları üzerinden ödeme yapılıyor ancak ortalama maaşları 49.390 dolar.
3
Meslek hemşiresi ve İş operasyonları uzmanı

Meslek hemşiresi ve İş operasyonları uzmanı

Meslek hemşiresi pozisyonu yüzde 60'lık bir artışla en çok aranan dördüncü pozisyon olurken, bunu iş operasyonları uzmanı pozisyonu takip ediyor - bu pozisyondaki aramalarda yüzde 49'luk bir artış görülüyor. Bir meslek hemşiresi için ortalama maaş 46.050 dolar ve bir iş operasyonları uzmanı için pozisyonlar genellikle 67.782 dolardan başlıyor.
4
Dijital pazarlama uzmanı ve Veri analisti 

Dijital pazarlama uzmanı ve Veri analisti 

Dünya genelinde altıncı ve yedinci sırada dijital pazarlama uzmanı ve veri analisti yer aldı.
5
Site güvenilirliği mühendisliği

Site güvenilirliği mühendisliği

Listede en çok talep gören sekizinci iş, üretim ortamında yazılım güvenilirliğini izlemek ve gözlemlemek için otomasyon araçlarını kullanan site güvenilirliği mühendisliğidir. Ve bu mesleğin maaşı yaklaşık 146.783 dolardan başlıyor.
6
Bilgi güvenliği analisti ve Bulut mimarı

Bilgi güvenliği analisti ve Bulut mimarı

Yılda 106.064 dolar maaş alan bilgi güvenliği analisti ve bulut bilişimi yöneten bulut mimarı listede dokuzuncu ve onuncu sırada yer alıyor.
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