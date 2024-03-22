Resume Now'ın Ocak ayında ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'da 1.000 çalışanla yaptığı ankete göre, çalışanların %66'sı işle ilgili pişmanlıkları olduğunu söylüyor.

En yaygın kariyer pişmanlıkları şunlar:

Ücret artışı istememek (%60)

İş-yaşam dengesine öncelik vermemek (%59)

Bir işte çok uzun süre kalmak (%58)

Yeni bir iş için maaş pazarlığı yapmamak (%58)



CNBC Make It'te yer alan habere göre Resume Now raporunda, genel olarak pişmanlıkların çoğunun bir eylemde bulunmaktan ziyade eylemsizlikten kaynaklandığını belirtiyor. Örneğin, bir işte çok uzun süre kaldıkları için pişman olduklarını söyleyenlerin oranı, işi bıraktıkları için pişman olanlara kıyasla daha yüksek (%38).

Doğru araçlara sahip olmak, çalışanların bu en önemli pişmanlıklardan bazılarından kaçınmalarını sağlayabilir.

Maaş zammı istiyorsanız...

Örneğin, maaş zammı istemek zordur, ancak stratejik olmanın yolları vardır. Para uzmanı Ramit Sethi, resmi talebi yapmadan birkaç ay önce zemin hazırlamaya başlayın diyor.

Öncelikle, başarınızı nasıl ölçtüklerini ve sizden ne beklediklerini tartışmak için patronunuzla bir toplantı planlayın. Birlikte, rolünüzde ilerlemek için iki ila üç eyleme geçirilebilir hedeften oluşan bir liste hazırlayın. Hedefleriniz doğrultusunda çalışırken patronunuzu bilgilendirin, böylece hedeflerinize ulaştığınızda zam talep ettiğinizde ilerleme kaydınız olacaktır.

Bir işte çok uzun süre kalmak ve yeni bir iş için maaş pazarlığı yapmamak da diğer maliyetli hatalardır. Veriler, daha fazla para kazanmanın en tutarlı yollarından birinin iş değiştirmek olduğunu gösteriyor (son aylarda yeni işe girenlerin maaşlarındaki artışlar sabitlenmiş olsa da).

Bu, kendinize yeni ve daha yüksek bir maaş belirlemek için yerleşik bir fırsattır. Çoğu insan bu fırsatları değerlendirmez, ancak değerlendirdiklerinde işe yarar: 2022 Fidelity Investments araştırmasına göre, ABD çalışanlarının %58'i ücret pazarlığı yapmadan yeni bir işe girdi, ancak bunu yapanların %85'i karşı teklifte bulunuldu ve daha yüksek bir teklif aldı.

Kariyer uzmanları, bir işin ne kadar maaş verdiğini ve bu aralıkta nereye düştüğünüzü anlamak için pek çok çevrimiçi kaynak bulunduğunu; önemli olanın araştırılmış, kendinden emin olmak ve adaylığınızı uzmanlığınız ve hevesinizle kanıtlayabilmek olduğunu söylüyor.

Genel olarak, Y kuşağının %70'i ve X kuşağının %69'u olmak üzere, kariyerlerinin ortasındaki çalışanlar en fazla pişmanlık duyduklarını söylerken, Baby Boomers kuşağının %52'sinin pişmanlık duyma oranı yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde düşmektedir.

Benzer şekilde, başka araştırmalar da insanların 40'lı yaşlarının sonlarında kariyer, aile ve finansal baskılar nedeniyle mutluluğun düşük bir noktaya ulaştığını, ancak daha sonra yaşlı insanların perspektif kazanması ve elde ettikleri için minnettarlık duymasıyla yaşamın ilerleyen dönemlerinde toparlandığını göstermektedir.