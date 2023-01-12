Yönetici memura çifte zam: Kim, ne kadar alacak?

Memur ve emeklilerin ocak ayı maaş zammının yüzde 30 olmasına yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildi.

Yeni maaşlar, 1 Ocak'tan geçerli olacak şekilde yüzde 30 zamma göre hesaplanacak.

Üst yönetici pozisyonundaki bazı memurların Ocak ayı maaş zammı ise daha yüksek oranda olacak.

Üst yönetici memurların çifte zam almasını sağlayacak adım ise geçen yıl yasalaşan ve 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesi ile atıldı.

Yasanın 60. maddesiyle, yönetici pozisyonundaki memurlar için 15 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak şekilde ek maaş artışı yapıldı.

KİMLER YARARLANACAK?

NTV'den Ahmet Ergen'in haberine göre ek zamdan, il müdürü ve üzerindeki pozisyonlarda görev yapan memurlar yararlanacak.

KİM, NE KADAR EK ZAM ALACAK?

60. madde kapsamındaki ek zam tutarı, bin 730 lira ile 10 bin 700 lira arasında değişecek.

Buna göre ek zam,

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreteri için 5 bin 850 lira olacak.

için 5 bin 850 lira olacak. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, il valileri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve Özelleştirme İdaresi Başkanı , 5 bin 330 lira ek zam alacak.

, 5 bin 330 lira ek zam alacak. Genel müdür 6 bin 800 lira, genel müdür yardımcıları 4 bin 770 lira, Daire Başkanı ve bakanlıkların Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapan il müdürü, bölge müdürü, il emniyet müdürü, il müftüsü, vergi dairesi başkanları , 2 bin 600 lira ek zam alacak.

6 bin 800 lira, 4 bin 770 lira, , 2 bin 600 lira ek zam alacak. Diğer illerdeki il ve bölge müdürü, emniyet müdürü, müftü, vergi dairesi başkanları nın ek zam tutarı ise bin 730 lira olacak.

nın ek zam tutarı ise bin 730 lira olacak. Ek zamda en yüksek tutar, birinci sınıf olup birinci derecenin dördüncü kademesindeki mülki idare amirleri için 10 bin 700 lira olarak uygulanacak.

10 bin 700 lira olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı 6 bin 500 TL, Gelir İdaresi Başkanı 6 bin 500 TL, Sosyal Güvelik Kurumu Başkanı 6 bin 500 TL, Genel Müdür 6 bin 800 TL, Cumhurbaşkanı Danışmanı 5 bin 200 TL ve Birinci Sınıf Mülki İdare Amiri 10 bin 7000 TL zam alacak.

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