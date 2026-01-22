Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Şartları neler?

Alım Yapılacak Başlıca Kadrolar

YSK genellikle seçim süreçlerinin yönetimi ve dokümantasyonu için şu unvanlarda personel istihdam etmektedir:

Zabıt Kâtibi: En çok kontenjan ayrılan ve klavye uygulama sınavı gerektiren kadrodur.

Teknisyen ve Arşiv Memuru: Teknik hizmetler ve evrak yönetimi sınıfında yer alan pozisyonlardır.

Şoför: Lojistik destek birimleri için ayrılan kontenjanlardır.

Süreç Nasıl İlerleyecek?

Başvurular tamamlandıktan sonra, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak kontenjanın belirli bir katı kadar (genellikle 5 katı) aday sözlü sınava ve varsa (zabıt kâtibi için) uygulama sınavına çağrılacaktır. Sınav yerleri ve tarihleri yine pa.edu.tr değil, YSK'nın resmi sitesi (ysk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecektir.