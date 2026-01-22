Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Şartları neler?

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) merkez ve taşra teşkilatındaki eksiklikleri gidermek amacıyla duyurduğu 135 kadrolu memur alımı için başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor?
Son Gün: 25 Ocak 2026, Saat 23:59.
Yöntem: Başvurular yalnızca e-Devlet (Kariyer Kapısı) üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır. Posta yoluyla veya şahsen müracaatlar kesinlikle geçersiz sayılacaktır.
KPSS Şartı: 2024 yılında yapılan KPSS’den (Lisans, Ön Lisans veya Ortaöğretim) en az 70 puan almış olmak temel kriterdir.
Bugün 22 Ocak 2026 itibarıyla, başvuruların sona ermesine sadece 3 gün kaldığını hatırlatmakta fayda var.
Öne Çıkan Başvuru Şartları
Adayların sadece genel memuriyet şartlarını (vatandaşlık, adli sicil, askerlik durumu vb.) taşımaları yeterli değildir. Başvurunun son günü itibarıyla (25 Ocak) tüm şartların (yaş, mezuniyet, sertifika vb.) sağlanıyor olması zorunludur. Özellikle 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartların yanı sıra, güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması atama için en kritik aşamalardan biridir.
Alım Yapılacak Başlıca Kadrolar
YSK genellikle seçim süreçlerinin yönetimi ve dokümantasyonu için şu unvanlarda personel istihdam etmektedir:
Zabıt Kâtibi: En çok kontenjan ayrılan ve klavye uygulama sınavı gerektiren kadrodur.
Teknisyen ve Arşiv Memuru: Teknik hizmetler ve evrak yönetimi sınıfında yer alan pozisyonlardır.
Şoför: Lojistik destek birimleri için ayrılan kontenjanlardır.
Süreç Nasıl İlerleyecek?
Başvurular tamamlandıktan sonra, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak kontenjanın belirli bir katı kadar (genellikle 5 katı) aday sözlü sınava ve varsa (zabıt kâtibi için) uygulama sınavına çağrılacaktır. Sınav yerleri ve tarihleri yine pa.edu.tr değil, YSK'nın resmi sitesi (ysk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecektir.