Portföy yönetiminde 2020 vizyonu
Türkiye varlık (portföy) yönetimi sektörü 2013’ten itibaren hızlı bir büyüme patikası izleyerek 2019’da 284 milyar TL (48 milyar dolar) büyüklüğe ulaştı.
2019 yıl sonu itibarıyla neredeyse 16 milyon yatırımcının hayatına dokunan bir sektör haline geldi. Hızla büyüyen sektör, uzun vadeli finansmanda daha önemli hale gelirken reel ekonominin finanse edilmesinde de aktif bir aktör konumunda bulunuyor.
Portföy yönetim sektörünün büyüklüğünün GSYİH’ye oranı yüzde 10’a doğru koşarken, 2023’te 100 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmak hedefler arasında yer alıyor.
Biz de hem bu hedefleri hem de ilişkin son gelişmeleri konuşmak için sektörün önde gelen dört portföy yönetim şirketinin genel müdürlerini bir araya getirdik.
HSBC Portföy Genel Müdürü Nilgün Şimşek, QNB Finansportföy Genel Müdürü Egemen Erden, TEB Portföy Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yazıcı ve Mükafat Portföy Yönetimi Genel Müdürü Kağan Candan, Ekonomist’e özel gerçekleşen ‘Portföy Yönetim Şirketleri 2020 Vizyon Toplantısı’nda sektörle ilgili önemli bilgiler aktardı.
Bu özel toplantıda; portföy yönetimi sektörüne ilişkin son veriler, sektörün gelişimi, yeni dönem iş planları, yasal otoritelerden beklentiler masaya yatırıldı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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