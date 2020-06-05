Çin’de başlayan ve tüm dünyayı etkisi alan Covid-19 pandemisi, sadece sağlığı değil ekonomiyi de derinden etkiliyor, iş yapış biçimlerini şekillendiriyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın önderliğinde ‘yerlilik ve millilik hareketi’ ile 2000’li yılların başından itibaren büyük bir atağa geçen savunma sanayiinin de odağında artık pandemi var. Çünkü Covid-19 pandemisi, biyogüvenlik konusunu ön plana çıkarıyor.

Türkiye’de savunma sanayi liderleri, pandemi sürecinde ve pandemi sonrası dönemde sektörün yol haritasını ve yeni güvenlik parametrelerine yönelik çözümleri ele almak üzere 20 Mayıs’ta STM ThinkTech Online Paneli’nde bir araya geldi.

Moderatörlüğünü gazeteci Hakan Çelik’in üstlendiği “Covid-19 Süreci ve Sonrasında Türkiye’de ve Dünyada Savunma Sanayii“ konulu panelde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Yeşiltaş ve STM Genel Müdürü Murat İkinci görüşlerini paylaştı. Panel, Covid-19 salgını sonrasında savunma sanayii alanında yeni güvenlik anlayışına ışık tuttu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.