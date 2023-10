Şirketlerin cumhuriyetin ikinci yüzyılı vizyonu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşına girdiği bu yıl, tarihi bir öneme sahip.

Bu 100 yıl içinde Türkiye'nin ekonomisinde, sanayisinde, üretim ve istihdamında kat ettiği yol, gelecek ikinci yüzyıl için de büyük bir vizyonu ortaya koyuyor. Türkiye'nin 100 yıllık gelişimine ışık tutarken, gelecek hedeflerine gideceği yolda katma değer sağlayacak iş dünyasının farklı alanlardaki dev gruplarının çalışmalarına ve birçok sektördeki şirketlerin gelecek hedeflerine bu özel dosyada yer verdik.

İşte Türkiye'nin büyük kuruluşlarının Cumhuriyetin ikinci yüzyıl vizyonu...



CEM BOYNER

BOYNER GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI

"KENDİMİZİ BİR CUMHURİYET ŞİRKETİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

"ADIMLARIMIZ, AYDINLIK YARINLARA KATKI"

Cumhuriyet'i; demokrasiden, evrensel insani değerlerden, kadın-erkek eşitliğinden, çağdaş ve kaliteli eğitimden, özgür ve sorgulayıcı düşünceden, sosyal adaletten, toplumsal kalkınmadan, hak ve hukuktan bağımsız düşünmek mümkün değil. Bu değerlere sahip çıkarak geldiğimiz bugün, yarınların teminatı. Cumhuriyet, en büyük şansımız. Boyner Grup olarak her zaman buna inandık.

Cumhuriyet'e ne kadar sıkı sarılırsak, ülkemizin ekonomik, sosyal ve toplumsal kalkınmasına o kadar destek olabileceğimizi düşündük. Kurulduğumuz günden bu yana, bu Cumhuriyet, bizi sayısız kez haklı çıkardı. Cumhuriyet'i yüceltmek için attığımız her adımın, daha aydınlık yarınlar için katkı sunduğuna dair hiç şüphemiz yok.

ÇAĞDAŞLAŞMA YOLCULUĞU

Cumhuriyet, hiç bitmeyen bir çağdaşlaşma yolculuğu ve bir değerler bütünü. Daha gidecek çok yolumuz, kutlayacak çok yüzyılımız var. Hep daha iyisini yapmayı kendine ilke edinmiş bir grup olarak kendimizi bir Cumhuriyet şirketi olarak görüyoruz. Bugün; umutlarımızın yeşerdiği, yarınlara göğsümüzü gere gere baktığımız, bir yüzyılı geride bırakıp, yenisine yelken açtığımız gün.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını kurgularken demokrasiyi, evrensel insani değerleri, toplumsal cinsiyet eşitliğini, çağdaş ve kaliteli eğitimi, özgür ve sorgulayıcı düşünceyi, sosyal adaleti, toplumsal kalkınmayı, hak ve hukuku önceliklendiren bir değerler bütünü olarak gördüğümüz Cumhuriyet'i, barındırdığı bu değerlerle birlikte yaşamak ve bunu gençlerimizle birlikte yapmak, gelecek yüzyıla dair en büyük hedefimiz. 'Cumhuriyet, Cumhuriyet gibi yaşanmak ister' diyerek, ilk yüzyılımızı saygıyla, minnetle kutluyoruz."

HAKAN ATEŞ

DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ

"CUMHURİYETİ YAŞAM BİÇİMİ OLARAK GÖREN BİR KURUMUZ''

"DenizBank olarak 1997 yılında bankacılık aracılığıyla ülkesinin dört köşesine hizmet götürmeye kendini adamış bir avuç insanla sektöre adımımızı attık. Bugün itibarıyla, halka arz dahil olmak üzere 26 yıllık hikayesine dört hissedar değişimi sığdırmış, 81 ilde şubesi olan iki bankadan biri haline gelmiş, 15 bine yaklaşan çalışanıyla Türkiye'nin en büyük beşinci özel bankası olarak yolumuza devam ediyoruz.

TARIMIN BANKASI OLDU

Biz bunu başardık çünkü Cumhuriyetin kazanımlarını bize emanet eden Atamızın izinden yürüdük. İlk günden itibaren önümüze koyduğumuz, "çocuklarımızın gelecekte çalışmak isteyeceği kurumu yaratma" hedefine doğru ilerlerken ortak akılla bizi ileri taşıyacak fikirlerin doğması için katılımcı ortamlar yaratmayı önemsedik. 2002'de sektörümüzde ilk olarak sahiplendiğimiz tarımın bankası olduk; bu alanın finansmanına dair örnek bir model yarattık. Ekonomimizin yapı taşı olan KOBİ'lere can suyu sağladık. Belediyeleri finanse ettik, turizmin ve denizciliğin yanında durduk.

MEGA PROJELERE FİNANSMAN

Ülkenin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasına aracılık etmek için aralarında 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kıbrıs Barış Suyu ve Ankara Tren Garı'nın bulunduğu birçok önemli projenin en büyük finansörleri arasında yer aldık. Aynı zamanda, toplumsal gelişimin önemli iki sacayağı olan sanatı ve sporu, yaratıcı ve mücadeleci kuşaklar yetişmesine vesile olma düşüncesiyle destekledik. Cumhuriyeti sadece yönetim şekli değil, yaşam biçimi gören bir kurum olarak Türkiye'de kalkınmayı, gelişimi, fırsat eşitliğini destekleyecek her alanda, bugüne kadar olduğu gibi yarın da elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz."

CAN DİNÇER

ARÇELİK TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

"CUMHURİYETİN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARINA TANIKLIK ETTİK"

1955 yılında İstanbul Sütlüce'de kurulan şirketimiz, Cumhuriyet tarihinin önemli dönüm noktalarına tanıklık ederek ülkemizde sanayileşmenin, markalı büyümenin ve dünyaya açılmanın sembolü haline geldi. 19901ı yılların başlarında Beko markasıyla yurt dışına açıldık. 1991'de kurulan AR-GE merkezimiz pek çok yenilikçi teknoloji geliştirdi. 2004'te ilk otomatik Türk kahvesi makinesi Telve ile yeni bir kategori yarattık. Yakın bir zamanda da inovatif yoğurt makinemiz 'Tadı Var'ı müşterilerimize sunduk.

AVRUPA'DA İLK ÜÇTE

Dokuz ülkede 31 üretim tesisimiz, 53 ülkede 80'den fazla iştirakimiz, 40 bin çalışanımızla beyaz eşya sektörünün en önemli oyuncularından biri haline geldik. Ciromuzun büyük bir bölümünü başta Avrupa olmak üzere uluslararası satışlarımız oluşturuyor.

Arçelik dünya çapında 14 markasıyla tüketicilerin farklı ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ürün ve çözümler sunuyor. Avrupa'nın ilk üç beyaz eşya şirketi içerisinde ve dünya beyaz eşya sektörünün öncü oyuncuları arasında yer alıyoruz. Avrupa'da ve dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi konumundaki ASEAN bölgesinde başta olmak üzere beş kıtada etki alanımızı güçlendirerek büyüme yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

KADIN GİRİŞİCİLERİ DESTEKLİYOR

İkinci yüzyılda da liderlik ve değer yaratma vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak sürdürülebilirlik kapsamında en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kadın girişimciliğini teşvik etmek ve bayi ekosisteminde kadın oranını artırmak üzere Beko markamızla sürdürdüğümüz, "Kadının İşi, Gücü'' projesi cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 kadın bayiye ulaştı. 2026 yılına kadar bayi kadın oranını yüzde 25'e yükseltmeyi hedefliyoruz."



DAVUT DOĞAN

DOĞANLAR HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI

"ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK 100 ŞİRKETİ ARASINA GİRDİK"

"Doğanlar Holding olarak, bundan 50 yıl önce Çanakkale Biga'da bir atölyede başlayan hikayemiz, kendimize ve ülkemize güvenerek, doğruluktan ayrılmadan, koşullar ne olursa olsun değer yaratmaya odaklı çalışarak, bugün ülkemizin en büyük 100 şirketi arasına girme başarısıyla taçlanarak devam ediyor.

ZORLUKLAR BİZİ YILDIRMADI

Bu zaman zarfında pek çok ekonomik kriz, salgın ve benzeri zorluklarla karşılaştık ama bunların hiçbiri bizi yıldırmadı. Çünkü her zorluğun yeni fırsatlar üretmek ve yeni tecrübe kazanmak için basamak olduğunu biliyorduk; taşın altına sadece elimizi değil, yüreğimizi ve aklımızı da koyarak, zorlukların üstesinden geldik.

"YOLUMUZDA GÜÇLENEREK İLERLİYORUZ"

Doğanlar Holding olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, yeni yatırımlarımızla büyümeye devam edeceğiz. Yolumuzda güçlenerek ilerlerken, bizden sonraki nesillere aynı inancı aşılamış olmanın umudunu ve gururunu yaşamaya devam edeceğiz.

Ailemizin üçüncü kuşağındaki gençlerimizi de bu yönde yetiştirmeye devam ediyoruz. Şirketimizdeki önemli pozisyonlara yavaş yavaş onları geçirmeye başladık. Faaliyet gösterdiğimiz sektördeki şirketlerimizle sürdürülebilir, ülkeye ve dünyaya katma değeri yüksek yatırım ve projeler üzerinde çalışıyoruz.

Yakın zamanda rahmetli anne ve babamız adına kurduğumuz Ayşe Doğan Ali Doğan Kültür ve Eğitim Vakfı (ADVAK) ile ülke genelinde; yetenekli ve başarılı fakat maddi olanakları sınırlı gençler ve çocuklar başta olmak üzere, tüm genç ve çocukların, kültürel, sanatsal, edebi, bilimsel, teknik ve sportif alanlardaki eğitimine, öğretimine ve tekamülüne katkıda bulunmayı hedefliyoruz."

NİLHAN ONAL GÖKÇETEKİN

HEPSİBURADA CEO’SU

"E-TİCARET'İN BÜYÜMESİNE LİDERLİK EDİYORUZ"

"Bugün bir teknoloji şirketi olarak ülkemizin yerli teknolojilerini geliştirebiliyorsak, kadın girişimciliğini destekleyip kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olabiliyorsak, bir kadın tarafından kurulup yönetilen bir şirket olarak ülkemizin bayrağını Nasdaq dünya teknoloji borsasında ve küresel alanlarda dalgalandırabiliyorsak, bu Cumhuriyet ve Cumhuriyetin taşıdığı değerler sayesindedir.

bTürkiye'nin Hepsiburada'sı olarak hem paydaşlarımızın hem de Türkiye'deki e-ticaret ekosisteminin büyümesine liderlik ettiğimiz için mutluyuz. Sahip olduğumuz finansal teknoloji çözümlerimizi, lojistik, teknolojik ve pazarlama kabiliyetlerimizi Türkiye'nin perakendecileri ile paylaşıyor, paydaşlarımızla büyüyoruz. Bugüne dek 400 binden fazla işletmenin dijitalleşmesine destek sağlamış, 45 bin girişimci kadının e-ticaret kanalıyla dijital ekonominin bir parçası haline gelmesini sağlamış ve böylelikle 5 milyon kişinin geçimine katkı sağlamış bir şirketiz.

TÜRKİYE DİJİTAL TİCARETLE GÜÇLENECEK

Sektörümüzün en büyük yerli oyuncusu olarak en önemli motivasyonumuz Türkiye'nin dijitalleşen ticaretle çok daha güçlenmesi, kendi teknolojilerini üretip kullanılabilir hale gelmesi ve böylece küresel rekabette öne çıkması. Hedefimiz; bu topraklardan bir teknoloji gücü ve uluslararası bir başarı hikâyesi çıkararak ülkemizi gururlandırmak, girişimcilik ekosistemini büyütmek özellikle kadın girişimciliğini destekleyerek 2030 yılına kadar desteklediğimiz kadın girişimci sayısını 130 bine çıkarmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek 100 yılında da tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya, yatırım yapmaya, gelişmeye, teknolojiyle ve e-ticaretle üretilen katma değerin ülkemizde yatırıma ve istihdama dönüşmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

NİLHAN ONAL GÖKÇETEKİN

HEPSİBURADA CEO’SU

"AVRUPA'NIN DA BÜYÜME MOTORU KONUMUNDAYIZ"

"P&G, 36 yıl önce ülkemizde faaliyete başladı. Bugün Türkiye'de 20 markamızla her 10 evin 9'unda en az bir ürünümüzle bulunuyor ve sektöre öncülük ediyoruz. Birçoğu ülkemizde bir ilk olan bu ürünleri sadece pazara sunmakla kalmıyor, üretimi de bu topraklarda gerçekleştirerek Türkiye'ye sağladığımız faydayı her geçen gün artırıyoruz.

ÜS KONUMUNDA

P&G'nin 1987 yılında Türkiye'ye yatırım yapmasındaki en büyük neden, Türkiye'ye duyduğu güvendir. 36 yıldır bu topraklarda; çalışanları, paydaşları, iş ortakları ve halkıyla birlikte büyüyen bir şirketiz. Sadece Türkiye'yi değil, aynı zamanda yedi ülkeyi; Moğolistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Tacikistan'ı yöneten merkez bir üs konumundayız. P&G Türkiye olarak aynı zamanda Avrupa'nın da büyüme motoru konumundayız.

ÇAĞDAŞ BİR ÜLKE

Yakaladığımız bu başarıda ülkemizin coğrafi olarak ulaşılırlığı, kaliteli iş gücü ve iş yapma kolaylığı gibi etkenlerin etkisi büyük elbette ama bizim için en önemli neden, Türkiye'nin Cumhuriyet ışığında çağdaş bir ülke olması. Cumhuriyet dönemi, Türkiye için bilimden sanata, ekonomiden spora her açıdan bir başarı öyküsüdür. Ülkemiz bu süreçte bir tarım ülkesinden, bir sanayi ülkesine bu dönemde dönüşmüştür.

Cumhuriyet dönemindeki kalkınma anlayışı, Türkiye'nin iktisadi sıçrayışını beraberinde getirmiştir. Toplumsal kalkınma da yine bu dönemin eseridir. Bu başarıyı getirense Cumhuriyet değerleridir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında inovasyon çalışmalarımızla ve toplumuzda ihtiyaç gördüğümüz konuları sahiplenerek Yarınlara İyi Bakmaya devam edeceğiz."



İPEK ILICAK KAYAALP RÖNESANS HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI

"CUMHURİYETİN KAZANIMLARI DÜNYADA BAŞARIYI GETİRDİ"

"Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı ile birlikte şirketimizin 30'uncu kuruluş yıl dönümünü de kutluyoruz. 30 yaşında genç bir şirket olmamıza rağmen, Cumhuriyetin kazanımları sayesinde, ülkemizi dünyada, başarıyla temsil ediyoruz. 2015 yılından bu yana, ENR tarafından yayınlanan dünyanın en büyük 250 müteahhitti listesinde dünya sıralamasında ilk 40 şirket içerisinde yer alırken, Avrupa'da ise ilk 10 şirket arasındayız. Türkiye'deki şirketler arasında ise liderliğimizi koruyoruz.

ÜLKEMİZE YATIRIM

Gelirlerimizin yüzde 70'ten fazlasını yurt dışından sağlarken, yatırımlarımızı ülkemize yapıyoruz. Bugüne kadar, uluslararası ortaklarımızla birlikte ülkemize yaptığımız 7 milyar Euro'luk yatırımı daha da artıracağız. Başarımızdaki en önemli payın Cumhuriyet döneminde temelleri atılan Türk eğitim sistemine ait olduğunu söyleyebiliriz.

Avrupa'nın ulaşımı açısından çok önemli olan dünyanın en uzun ve en derin demiryolu tüneli Gotthard Base, dünyanın doğal gazdan benzin üreten ilk ve en büyük "Gas to Gasoline" tesisi, dünyadaki en fazla izolatöre sahip Başakşehir Çam Sakura Hastanesini fark yarattığımız projelerden sadece birkaçı ve bu projelerin tamamında genç Türk mühendislerinin imzası bulunuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFİ

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında "Sürdürülebilirlik" ile ilgili sektördeki öncü pozisyonumuzu koruyarak, faaliyetlerimizi daha geniş bir coğrafyaya yaymayı, ülkemize yaptığımız yatırımları 10 milyar Euro seviyesine çıkarmayı ve gençlerimize daha fazla istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bunları yaparken amacımız topluma daha fazla değer katmak, aynı zamanda çevreye olan etkimizi de minimuma indirmek olacak."

İPEK ILICAK KAYAALP RÖNESANS HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI

"TÜRKİYE'DEKİ EN YÜKSEK YATIRIMI YAPAN İLAÇ ŞİRKETLERİNDEN BİRİYİZ"

"Cumhuriyetin 100 yılının 65'inden fazlasına tanıklık etmiş bir şirket olarak ülkenin sağlıklı geleceğine katkıda bulunan ve Türkiye'deki 1 milyar doların üzerindeki yatırımımızla ülkemize en yüksek yatırımı yapan ilaç şirketlerinden biri olmak bizler için çok gurur verici.

110 MİLYON EURO'LUK KATKI

Ne mutlu ki bize tam da Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'ye çok önemli bir teknoloji transferi gerçekleştirdik. Üç katmanlı bir tableti mümkün kılan bir üretim teknolojisini Lüleburgaz fabrikamıza ve ülkemize kazandırdık. Bu sayede 6,3 milyon Euro'luk bir ithalatı yerel üretime çevirerek, ülke ekonomisine katkımızı toplamda yıllık 110 milyon Euro'ya çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Yerel üretimin yanı sıra Türkiye'nin sağlıkta AR-GE alanında bir merkez olmasını istiyoruz. Kendimizi sorumlu hissediyor ve bu alanda ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Sanofi olarak çeşitli tedavi alanlarında 50 klinik araştırma ile Türkiye'de en çok çalışma yürüten şirketlerden biriyiz. 14 ülkenin dahil olduğu büyük bir coğrafyadaki yaklaşık 30 projenin yönetimini de Türkiye'den yürütüyoruz. Bu yıl 2 adet Faz I çalışmasını ülkemizde başlatmayı da başardığımızı da gururla belirtmek isterim.

SAĞLIK GİRİŞİMCİLERİNİ DESTEKLİYOR

Sağlık alanında inovasyon ve gelişimin ülkemizde sürekli olmasını sağlamak için hiç durmadan çalışıyoruz. Bu hedef doğrultusunda sağlık alanına katkı sağlayacak girişimleri keşfetmek ve desteklemek üzere PharmUp programını başlattık. Sanofi dünyasında Türkiye'nin rolü oldukça kritik. Levant bölgesinde yer alan 7 ülkenin ve İran'ın yönetimi Türkiye'den gerçekleştiriyor. Yine klinik araştırmalarda 14 ülkeden oluşan geniş bir bölgeye liderlik ediyoruz. Gelecekte de bu güçlü konumuzu korumak ve hatta daha iyi noktalara taşımak için çalışacağız.''

ÖMER KIZIL / ULUDAĞ İÇECEK SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ & İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

"EN SAĞLIKLI VE LEZZETLİ OLMAK BİRİNCİ HEDEFİMİZ"

"Uludağ İçecek olarak, "Uludağ" çatı markası altında altı kategori, 11 alt marka, 45 çeşit ürünle iç ve dış pazarlarda faaliyet gösteriyoruz.

YENİLİKÇİ ÜRÜNLER

Uludağ İçecek olarak; kalitesinden ödün vermeyen, yenilikçi, farklı ve sağlıklı ürünler geliştirmek olan misyonumuz doğrultusunda; Türkiye'ye ve dünyaya güvenli ve aynı zamanda da beğenilen ürünler sunuyor; fark yaratan ürünlerimiz ve kurulduğumuz ilk günden beri taşıdığımız yenilikçi ruhumuzla da kararlılıkla büyümeye devam ediyoruz.

Öncelikle kendimizi sözde Atatürkçü değil, yaptıklarımız ile Atatürkçü bir firma olarak görüyoruz. Her yaptığımız üründe öncü, inovatif, en doğal, en sağlıklı ve en lezzetli olmak birinci hedefimiz. Dünya trendlerini takip ederek tüketicilerimiz için en doğru içeceği sunmaya odaklanan bir şirketiz. Atatürk ve ilkelerini örnek alan bir marka olarak; sanat, spor ve müziğin her daim yanındayız.

ULUSLARARASI MARKA OLMA HEDEFİ

"Sponsorluklarımızı da buna göre şekillendiriyoruz. Bu doğrultuda şekillendirdiğimiz sponsorluklarımıza da elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmiyoruz. İkinci yüzyılda hedefimiz bölgesel bir firma olmaktan çıkıp, uluslararası bir firma olmak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak olacaktır. Buna ek olarak kendi kategorilerinde premium markalara sahip olan bir Türk şirketi olmaktan ve şirketimizi uluslararası sahada temsil etmekten gurur duyuyoruz. Bunun da devamını sürdürmeyi hedefliyoruz."

SARP EVLİYAGİL AJANS TÜRK VE BAĞLI ŞİKETLERİN YÖNETİM KURULU BŞK.

"CUMHURİYETİN 72 YILINDA VAR OLAN BİR ŞİRKETİZ"

"Demokratik Cumhuriyet, toplumlara büyük bir lütuftur. Bunu bizlere armağan eden Atatürk ve tüm kurucu kadrosuna ne kadar minnet duysak azdır. Cumhuriyetimizin ilk 100 yılının 72 yılında var olan eski ve köklü bir şirket Ajans Türk. Kuruluş tarihi 1951. Türk isminin bakanlar kurulu kararına bağlanışı 1958 yılında denk geliyor. Limited şirkete dönüştürülmesi 1965 yılında, A.Ş. oluşu ise 1984 yılında gerçekleşiyor. Ajans Türk olarak, özellikle matbaacılık konusunda birçok ilke imza atmış bir şirketiz.

SES GETİREN PROJELER HEDEFLİYOR

"1968 yılında kendi geliştirdiği teknikle dünyada ilk kabartma posta pulunu basarak Guinness ilkler ansiklopedisine girmiştir. Şirketimiz başkent Ankara'ya ofset makinalarını 1963 yılında ilk kez ithal etmiştir. 2000'li yıllar ile birlikte inşaat, gayrimenkul geliştirme, turizm ve otelcilik, eğitim yayıncılığı, web baskı, kutu üretim ve ihracatı, AVM yatırım ve işletmeciliği gibi basım, yayın, gayrimenkul geliştirme gibi birbirine bağlı konularda yedi şirketten oluşan bir topluğa dönüşmüştür.

2015 yılında Ankara'nın Kültür Bakanlığı'na bağlı ilk ve tek modern ve çağdaş sanat müzesi olan Müze Evliyagil'i de kurmuş ve hamisi olmaya da devam ediyor. İkinci yüzyılda hedefimiz, mevcut sektörlerde, bilhassa gayrimenkul geliştirme ve inşaat alanlarında, mevcut arsa stokları üzerinde, verimli, kalıcı, büyük ve ses getiren projeler üretmek."



NURİ AKIN AKIN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI

"ÜLKEMİZ MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞIYORUZ"

"Cumhuriyetimizin 100. yılının gururunu bu yıl Akın Holding ailesi olarak yaşıyor olacağız. Kurucumuz ulu önder Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde sağlam temellere dayanan Cumhuriyetimizin geçen yüzyılında daima ülkemiz menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı yürüttük. Cumhuriyetimizin ilk yüz yılının şirketlerimize kazandırdıklarını ve Cumhuriyetimize kazandırdıklarımızı geniş bir yelpazede değerlendirebiliriz.

CUMHURİYETİN IŞIĞINDA BÜYÜDÜK

Bu yüz yılda ülkemiz ekonomik politikalar, teknolojik ilerlemeler, ticari ilişkiler, istikrar ve küresel rolleriyle birçok sektörde önemli gelişmeler ve ilerlemeler göstermiş, ulusal ve uluslararası bazda üretim ve ekonomik olarak büyümüştür. Grubumuz bünyesindeki tüm şirket ve iştiraklerimiz de bu güvenli ortamda gerekli büyüme ve gelişimi Cumhuriyetimizin ışığında gerçekleştirmiştir. Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen sürede hem ticari hem sosyal sorumluluk projeleri olarak Cumhuriyetin bize sağlamış olduğu istikrarlı ve güvenli ortamda çalışmalarımızı sürdürmenin mutluluğunu yaşamaktayız.

TOPLUMSAL SORUMLULUK

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Akın Grubu şirketlerinde dijital dönüşüm ve teknoloji entegrasyonunu sağlayarak, inovasyon ve AR-GE yatırımlarını arttırmayı planlıyoruz. Sürdürülebilir ve yeşil insiyatifler oluşturma hedefimiz yeni yüzyılda da devam edecektir. İnsan kaynakları ve yetenek yönetimini çağa uygun hale getirmek konusunda çalışmalarımız sürekli devam etmektedir. Globalleşme kapsamında gelişen ülkelerde bayrağımızı dalgalandırmak için gerekli koşulları oluşturmaktayız. Toplumsal sorumluluk ve etik standardizasyonu da yeni yüzyıl için önceliğimiz. Akın Holding her alanda Cumhuriyet bilinciyle ülkesine katkı yapmayı hedeflemektedir."



NURİ AKIN AKIN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI

"AMAZON'UN TÜRKİYE'YE OLAN KATKILARI SÜRECEK

Amazon, Türkiye'deki faaliyetlerine 2018 yılında başladı. İlk günden bu yana önceliklerimiz her zaman şu odaklarda şekillendi: müşterilere en iyi alışveriş deneyimini sunmak, KOBİ'leri desteklemek ve yerel topluluklara katkıda bulunmak.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI

Bugün, Türkiye ekonomisine katkımızın her geçen gün arttığını görmekten gurur duyuyorum. Beş yıl içinde elli çalışandan binin üzerinde çalışana ulaştık. Türkiye'ye şimdiye kadar 5,2 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptık. 2022'de Türkiye'deki ilk lojistik merkezimizi Tuzla'da, 100 milyon doların üzerinde bir yatırımla hayata geçirerek 800'den fazla kişiye istihdam sağladık.

Türkiye'de KOBİ'lerin oynadığı kilit rolün farkında olarak, onlara verdiğimiz desteği Amazon'daki çalışmalarımızın temel parçası haline getirdik. Bugün Türkiye'de, 45 binden fazla KOBİ Amazon'da satış yapıyor. Türkiye'deki KOBİ'lerin Amazon üzerinden yaptığı ihracat hacmi ise 500 milyon Euro'nun üzerine çıkmış durumda.

HATAY'A MERKEZ KURDU

Bu yıl yaşadığımız depremin ardından, yaraları sarmaya katkı sunmayı da sürdürüyoruz. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren tüm imkanlarımızı iyileşme çalışmaları için seferber ettik. Son olarak Cumhuriyetin yüzüncü yılında, Hatay'da Gülümseten Hayaller Topluluk Evi'ni kurarak bölge halkının yaşamına katkı sağlayacak

bir merkezi hayata geçirdik.

Amazon'un Türkiye'ye olan inancı sürüyor. KOBİ'lerin büyümesine yardımcı olmaya ve Türkiye ekonomisinin büyümesine katkıda bulunmak için yatırımlarımıza devam etmeye kararlıyız. Prime hizmetimizle müşterilerimizin uygun fiyatlarla alışveriş deneyimlerini iyileştirmeye devam edeceğiz. İlk yüzyılda olduğu gibi, Türkiye'nin ikinci yüzyılında da bu güzel ülke için olumlu katkılar sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.''



SERTEM DEMİR AREX SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ

"SEKTÖRE KATKI SAĞLAYAN KURUM OLACAĞIZ"

"Eylül 2021'de ruhsat alarak sigortacılık faaliyetlerine başladık. Hayat dışı alanda faaliyet gösteriyoruz.

ODAĞIMIZ, KÂRLILIK VE GÜÇLÜ SERMAYE

İlk günden itibaren kârlılık ve güçlü sermaye odağıyla yola çıktık. Bir sigorta şirketinin sigortalılarına verdiği güvencenin temeli güçlü sermaye ve yüksek sermaye yeterliliğidir. Prim üretiminde bulunduğumuz her çeyrekte kâr ederek özvarlıklarımızı güçlendirdik. Eylül 2023 itibarıyla 120 milyon TL ödenmiş sermaye, 220 milyon TL öz sermaye ve yüzde 180 üzeri sermaye yeterliliğiyle sigortalılarımıza güvence sağlıyoruz. Başta kefalet sigortaları olmak üzere oto-dışı alanda hemen her branşta yenilikçi bakış açılarıyla çözümler yaratıyoruz.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERE DEVAM EDECEK

Cumhuriyetin 100 yıllık kazanımlarıyla; iyi regüle edilen, şeffaf denetlenen, haksız rekabetin olmadığı bir ortamda faaliyet gösterebilmek bizim de nefes almamızı, hayata tutunmamızı sağlayan faktörler. Uluslararası örneklere baktığımda, Türk sigortacılığının bulunduğu coğrafyaya göre çok ileri ve pek çok alanda gelişmiş ülkelerin de ötesinde iyi kurallarla yönetildiğini görebiliyorum.

Bunlar 100 yıl önce kurulan Cumhuriyetin diğer alanlarda olduğu gibi Türkiye'deki sigortacılığa da yetişmiş insan gücü, bilgi-işlem altyapısı, uluslararası alana entegrasyon gibi sayısız alanda kattığı değerlerin bir neticesidir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da şirketimizin daima sermaye anlamında güçlü, birlikte çalıştığı aracılara iyi hizmet veren, yenilikçi çözümler sunan, içinde bulunduğu sektöre entelektüel anlamda katkılarda bulunan bir kurum olarak yola devam etmesini istiyoruz. Faaliyetlerimizi de buna göre dizayn ediyoruz.''

MURAT KOLBAŞI ARZUM YÖNETİM KURULU BAŞKANI

"GLOBAL MARKA OLMAK, HEDEFLERİMİZDE İLK SIRADA"

Ülkemizi medeni toplumlar seviyesine taşıyan Cumhuriyetin, ulusumuza olduğu gibi 55 yılı aşkın köklü geçmişi olan şirketimize de sayısız kazanımı oldu.

PES ETMEMEYİ ÖĞRENDİK

Arzum olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve değerleri doğrultusunda devam eden çalışmalarımızda her zaman geleceğe umutla bakmayı, azmi ve pes etmemeyi ve kendini geliştirmeyi öğrendik. En zorlu şartlarda dahi başarıya ulaşılabileceği gerçeğini hiçbir zaman unutmadık. Arzum olarak bugün Ortadoğu'dan Avrupa ve Balkan ülkelerine kadar oldukça geniş bir coğrafyada 60'tan fazla ülkeye satış gerçekleştiriyoruz. Hedeflerin ve başarının sınırları olmadığı kazanımımızla Arzum olarak kendimize her geçen gün yeni hedefler belirliyoruz. Başarılarımızın üstüne yenilerini ekliyoruz.

ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRACAĞIZ

Global marka olmak, Arzum'un gelecek döneme ilişkin hedeflerinde ilk sırada yer alıyor. Cumhuriyetin ilk yüz yılında, bu hedefimize ulaşmak için çok çalıştığımızın ve bu süreçte Arzum olarak oldukça önemli yollar katettiğimizin altını çiziyorum. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da yine bu hedef odağında çalışmalarımızı hızlandıracağımızı belirtmek isterim. Arzum olarak bugün ABD'de, Almanya'da, Hong Kong'ta ve Şangay'da ofis ve şirketlerimizle yer alıyoruz.

Bugün olduğu gibi gelecekte de ülkemizi, dünyanın birçok ülkesinde temsil etmeye devam edeceğiz. Ulusumuzun tarihte elde ettiği başarıları biz de inovasyondaki, AR-GE'deki, üretimdeki ve pazarlamadaki gücümüz ile çok daha ileri bir seviyeye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.''

VOLKAN ATİK AVVA YÖNETİM KURULU BAŞKANI

"YURTDIŞI YATIRIMLARIMIZI HIZLANDIRDIK"

"2000 yılında kuruluşundan itibaren Avva, Cumhuriyeti ve değerlerini şirket kültürüne taşıyan, büyüme rotası haline getiren bir marka olmuştur. Bu değerleri yaşatmak adına yatırımlarımızı insan kaynağı, istihdam, ülke geliri, sürdürülebilir doğa bilinci ve millet sevgisi odağında projelendirdik.

YÜZDE 100'LÜK BÜYÜME YAKALADI

Türk kültürünü, ürün ve servis kalitesini, tasarım anlayışını dünya ülkelerine de taşıdık. Genel istihdamda ve yönetim kadrolarımızda fırsat eşitliği ilkesi ile yüzde 50 kadın çalışan prensibini koruyarak büyüdük. 23 yılda sürekli artan bir büyüme grafiği yakaladık. Son üç yılda her yıl yüzde 100 oranında büyüme yakalayan bir marka olduk. Tüm bu yolculukta Türkiye Cumhuriyeti'nin yatırımcıyı ve işvereni destekleyen tüm ülke politikalarının desteğini arkamıza aldık.

HEDEF 200 MAĞAZANIN ÜZERİNE ÇIKMAK

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Avva olarak ülkemize, insanımıza, ekonomimize ve ülke değerlerimize inancımızı yatırımlarımıza taşımaya devam edeceğiz. Önümüzdeki beş yıllık büyüme planımızda dış ticaret tarafında konsept mağazalarımızla yer aldığımız ülke ve nokta sayılarını artırmak, Türkiye'de mağaza sayımızı üç yıl içinde 200'ün üzerine çıkarmak var.

Dolayısıyla dış ticaret gelirlerimizi ve ülke istihdamına olan katkımızı her yıl artırmak peşindeyiz. Eğitim alanında geliştirdiğimiz sosyal fayda projelerimizle de Atatürk ilkeleri doğrultusunda pırıl pırıl Cumhuriyet gençlerinin yetişmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere taşınması amacıyla yüksek hedeflerimiz, kıymetli yatırımlarımız var. Eğitime kaynak sağlıyor, bu sosyal fayda projelerimizi şirket hedeflerimizin ve kalbimizin odağında tutuyoruz."

BEGÜM DOĞULU BEGÜM ŞİRKETLER GRUBU CEO’SU

"ÜLKEMİZE KATTIĞIMIZ DEĞERİ ARTIRACAĞIZ"

"Begüm Group Şirketleri olarak, 29 Ekim 2023'te Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlamanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz.

CUMHURİYET'E KATKI

1994 yılında ilk şirketimiz olan Begüm Yachting'in kurulduğu günden bugüne kadar Cumhuriyetin temel ilkelerini istikbalimizin yegane temeli olarak kendimize örnek alıp, yat ve gemi acenteliği, tersanecilik, kumanyacılık, otelcilik, otomotiv ve en son havacılık sektöründe, yurtdışı şubelerimiz ve yapmış olduğumuz yatırımlarımızla, ülkemize, insan gücüne, yeni teknolojilere, mevcut kültürümüzü koruyarak, katkıda bulunmayı daima birincil amaç edindik. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, evrilen yeni dünya düzeninde şirketimizin sadece çağdaş toplumlar seviyesinde yer alması bizim için yeterli bir başarı seviyesi değildir.

ÇEYREK YÜZYILI GERİDE BIRAKTI

İmkansızlığın imkansız olduğu anlayışını benimseyerek sektörde çeyrek yüzyılı bu sene geride bırakmış bir şirketler grubu kurucusu ve CEO'su olarak, mevcut iyi durumun ötesine geçip, teknolojiye, uygarlığa, insanımıza olan sorumluluğumuzu yatırımlarımızın olumlu sonuçları ile hem ekonomik hem de sosyal anlamda bir kanıt haline gelerek yerine getirmek ve katmayı amaçladığımız değeri artırmaktır hedefimiz. Bu doğrultuda önem verdiğimiz unsurlar yaptığımız ve her gün yenilerini eklemekte olduğumuz yatırımlarımızın sonuçlarını ülkemiz, toplumumuz, iş ortaklarımız, insanımız üzerinde yarattığı değeri, değişen dünyanın dinamiklerinin önüne geçerek ve faaliyet gösterdiğimiz sektörlere yön vererek, her türlü platformda artı bir değer olarak görebilmek ve ilelebet payidar kalmaktır."



İLHAN DOĞAN BİOTREND YÖNETİM KURULU BAŞKANI

"SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ PROJELERİNE YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ"

"Cumhuriyetin 100'üncü yılına şahitlik edebiliyor olmak bizler için çok değerli. Çanakkale Biga'dan gelen kocaman bir aile olarak Cumhuriyetin ışığında uzun yıllardır başarılı işlere imza attık.

YÜKSEK KATMA DEĞER HEDEFİ

Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz Biotrend ile dünyanın geleceği için en önemli konulardan biri olan yenilenebilir enerji sektöründe aktif olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm projelerin; çevreye, ekonomiye ve dünyaya katma değerinin yüksek olması bilinciyle hareket ediyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını sürdürülebilir bir dünya için en önemli adımlardan biri olarak görüyoruz. Tesislerimizde atıkları enerjiye dönüştürürken insanın geleceğine ve sağlığına da yatırım yapıyoruz.

YENİ TEKNOLOJİLER VE İŞ MODELLERİ

Yenilenebilir enerji adına büyük bir potansiyele sahip ülkemizde, bu alanı sahiplenmek önemli bir değer taşıyor. Biyokütle enerji kullanımı sayesinde, sera gazı emisyonu azaltımını ve iklim değişikliğini yavaşlatıcı etkiler elde ediyoruz. Bunun yanı sıra atıkların geri dönüştürülmesiyle toprakların, yer altı ve yer üstü sularının korunması, bu şekilde su ve besin üretiminin güvence altına alınması sağlanıyor.

Atık birikiminin azaltılması ve yerli üretim ile ekonomiye katkı da elbette önemli kazanımlardan. Gelecek hedeflerimize ulaşmak adına, sürdürülebilir enerji sektörünün daha da gelişmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Bu doğrultuda, sürdürülebilir enerji projelerine yatırım yapmaya, yeni teknolojileri ve iş modellerini geliştirmeye devam edeceğiz. Ulusal ve küresel ölçekte sürdürülebilir enerjinin yaygınlaşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."



HAKAN TİFTİK

BORUSAN OTOMOTİV İCRA KURULU BAŞKANI

"ÖNCELİĞİMİZ İLHAM VEREN İŞLER YAPMAK"

Cumhuriyet her şeyden önce eşitlik ve adalet kavramlarını barındıran, savunan ve temellendiren bir yönetim sistemi. Bu sistem, ekonomiden ticarete, yargıdan siyasete, eğitimden idareye, her alanda bir kişiye ya da bir gruba özel ve ayrıcalıklı uygulamayı ortadan kaldıran, tüm vatandaşlara fırsat eşitliği sağlayan bir yönetim biçimidir.

PRESTİJLİ MARKA TEMSİLİ

Cumhuriyet öncesi dönemlerde uygulanan imtiyaz sistemi, özellikle de ekonomik faaliyetlerde gelişimin önünü tıkayan, rekabet ve girişimciliği zorlaştıran en büyük engellerden biri olmuştur. Borusan Otomotiv Grubu, Cumhuriyetin verdiği bu güven, cesaret ve teşvikle, Türkiye'de bugün dünyanın en prestijli otomotiv markalarını temsil ederken hiç şüphesiz bu güce Cumhuriyet değerlerinin hakim olduğu bir ekonomide ulaşmıştır.

ÜSTÜN HİZMET KALİTESİ

Borusan Otomotiv Grubu olarak bugüne kadar olduğu gibi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da her işimizi Cumhuriyet akılcılığı, girişim ruhu ve değerleri ile sürdürmeye devam edeceğiz. Sunduğumuz hizmet ve yönetim kalitesini daha da yükseltmek, temsil ettiğimiz markalar için örnek ve ilham veren işler yapmak en önemli hedeflerimiz olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar sürecek yolculuğunda açılan yeni yüzyıl kapısında da ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ve hatta ötesine taşıyacak, Premium otomotiv segmentinde üstün hizmet kalitemizle yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada örnek gösterilen ve takdir edilen bir şirket olmak için çalışmaya devam edeceğiz."



SEHER ÇALI

MİLTA BODRUM MARİNA GENEL MÜDÜRÜ

"AVRUPA'NIN EN İYİ 10 MARİNASINDAN BİRİYİZ"

"1976 yılında, Türkiye'nin ikinci marinası olarak kurulan Milta Bodrum Marina, 1997 yılında Türkiye'nin en köklü şirketlerinden biri olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. iştiraki, Milta Bodrum Marina olarak denizde 425, karada 50 kapasite ile tecrübe ve başarısı ile sürdürebilir olarak hizmet vermeye devam ediyor.

FARKLI HİZMET ANLAYIŞI

Cumhuriyetimizden güç alarak, Türk denizlerinde farklı hizmet anlayışının öncüsü olarak Ege ve Akdeniz'in seçkin marinalarından ve Avrupa'nın en iyi 10 marinasından biri olduk. Yaşanabilir yeni alanlar sağlamak, ülkemiz ekonomisine, toplumumuza katkıda bulunarak istihdam yaratmak gibi temel değerlerimiz ile dinamik ve güvenilir hizmetleriyle de fark yaratarak, profesyonel deniz kurtarma ekibi, her yıl düzenlenen yat yarışları, sanata ve sanatçıya önem vererek düzenlenen sergileri, açık hava çarşısı ve restoranları ile de tam bir yaşam merkezi olarak katkı sağlamaya devam ediyor.

SEKTÖRDE BÜYÜYECEK

Öncelikle ülkemizin, insanımızın, denizlerimizin ve toprağımızın, her bir canlının değerini bilerek, sosyal yaşamımıza katkı sağlayacak yeni projeler ile denizcilik sektöründe sürdürülebilir değişim ve yenilenme rüzgarının rotasında, birlikte başarma kültürümüzle değer yaratmaya ve uluslararası alanda marka olarak gelecek yatırımlarımızda, ekosistemimizin dengesine daha fazla katkı sağlayacak projelerimiz ile adil, şeffaf, eğitici, etik değerlere önem veren ve öğretici sosyal projelerimiz ile de birleştirerek sektörümüzde genişlemek hedefindeyiz. Cumhuriyetimize ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğumuz sonsuz minnetle, gelecek nesillerimiz için de ülkemizin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek üzere var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."



AYŞEM SARGIN

BOEING TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ VE ÜLKE TEMSİLCİSİ

"80 YILDIR HAVACILIKTA TÜRKİYE İLE BİRLİKTE BÜYÜYORUZ"

Türkiye ile iş birliğimiz, 1945 yılında Türk Hava Yolları'nın ilk DC-3 yolcu uçağını almasıyla başladı. Yaklaşık 80 yıldır Türkiye'deyiz ve Türkiye ile birlikte büyüyoruz. Bugün, havacılık alanındaki başarıları her geçen gün artan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutluyoruz.

DÜNYANIN SAYILI MERKEZLERİNDEN BİRİNİ AÇTI

Boeing'in bu tarihin 80 yılına tanıklık etmiş olması ve Türk havacılığının büyümesine sağladığı katkılar bizim için mutluluk kaynağı. Bu 80 yıl boyunca, Türk havacılığı da artarak Boeing'in küresel rekabetçiliğine katkıda bulundu. Çok uzun yıllara dayanan iş birliğimiz, karşılıklı fayda getiren bir noktaya geldi ve bu bizi çok gururlandırıyor. Boeing olarak, bugüne kadar Türkiye'de çok önemli yatırımlar yaptık. Havacılık sanayiyle iş birliğimizi büyütmenin ve çeşitlendirmenin yanı sıra Boeing'in dünyada sayılı mühendislik merkezlerinden birini Türkiye'de açtık. Burada küresel ölçekte tasarım ve AR-GE işi yapan mühendislerimizle başarılı çalışmalar yürütüyoruz.

ORTAK BAŞARILARA DEVAM

Çalışmalarımızın önemli bir bölümü de Türkiye'nin insan sermayesine yatırım üzerine odaklanıyor. Türk havacılık sanayii ile iş birliğimiz çerçevesinde düzenlediğimiz profesyonel eğitimlere ek olarak, Türk gençlerinin havacılığa yönelmesini teşvik eden pek çok programımızla, ülkemizdeki insan kaynağının hem Türkiye'de hem dünyada büyüyen havacılık sektörünün yarattığı istihdam imkanlarından faydalanmasını hedefliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutluyor, Türk havacılığının büyümesini sürdürdüğü, Boeing'in de Türkiye ile ortak başarılarını çoğalttığı yeni yüz yılını heyecanla karşılıyoruz.''

ERSİN ERFA

CENTURION PHARMA YÖNETİM KURULU BAŞKANI

"CENTURION OLARAK BÖLGESEL BİR GÜÇ OLMAYI HEDEFLİYORUZ

0Yaklaşık 70 yıllık geçmişe sahip olan Centurion olarak; Ankara'daki modern ilaç üretim tesisi, AR-GE merkezi, Türkiye'de ve yurtdışında aktif olan pazarlama ve satış aktivasyonlarıyla kronik hastalıklar ve uzmanlık alanlarına odaklanan, bölgesel bir güç olmayı hedefleyen, yüzde 100 yerli bir ilaç firmasıyız.

YÜZDE 100 YERLİ BİR İLAÇ FİRMASIYIZ

100 yıllık tarihe sahip olan Cumhuriyetimizin ilaç sektörüne ve firmamıza çok değerli katkıları oldu. Mevcut yüksek kalite standardımıza paralel, kendi AR-GE merkezimizde ürün geliştirilmesi ve geliştirilen ürünlerin kendi üretim tesisimizde yerli olarak üretilmesi avantajıyla, aşı, plazma ürünleri, yetim ilaçlar ve spesifik enjektabl ürünleri tedavi alanlarında bölgesel bir güç olmayı hedefliyoruz. İş birlikleri doğrultusunda ülkemizde henüz olmayan ürün ve teknolojilerin AR-GE ve yerli üretim açısından transferi bizler için stratejik bir öneme sahip.

PLAZMA ÜRÜNÜ VE YERLİ AŞI ÜRETİMİ

Özellikle kan (plazma) ürünleri ve aşı alanında katma değeri ve ihracat potansiyeli yüksek projelerimizi 2023'ün sonunda başlatmayı planlıyoruz. Alanında lider konumundaki teknoloji transfer iş birliklerimiz ve buna uygun vasıflara sahip üretim tesisimiz ile ülkemizin ilk yerli kan (plazma) ürünü ile yerli aşı üretimi gerçekleştirmek gurur ve sevinç duyacağımız bir atılım olacak.

AR-GE merkezimizde uluslararası standartlarda geliştirilen katma değeri yüksek ürünlerin ihracat potansiyelinin değerlendirilmesini kritik başarı faktörü olarak ele alıyoruz. Mevcut durumda çok sayıda ülkede ruhsatlandırdığımız ürünlerimiz mevcut olup ülke ve ürün sayısını artıracağız. 2024'te ürünlerimizi Avrupa pazarına da sunmayı hedefliyoruz."

CİHAT ÖZBEKLİ ÇİFT GEYİK KARACA GENEL MÜDÜRÜ

ÜLKE KALKINMASINDA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİK"

"Temelleri 1917'de Kurtuluş mücadelesi döneminde askerlerimize çorap üreterek faaliyetlerine başlayan Çift Geyik Karaca, bugün 106 yıllık dev bir çınar olarak yoluna başarılı bir şekilde devam ediyor. Cumhuriyet dönemiyle birlikte Türkiye'nin en özel markaları arasına girerek, ülkemizin kalkınma döneminde de önemli görevler üstlendik ve sahip olduğumuz çalışma azmiyle hayatımızı bugün de sürdürüyoruz.

BEŞ KITAYA ULAŞTI

Cumhuriyetin 5 kıtaya ihraç edilen ilk sanayi markası olarak kurulduğumuz günden beri üretmeye, sahip olduğumuz değerlerden ödün vermeden çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100 yılına tanıklık eden önemli markalardan birisi olarak belirlediğimiz stratejilerle büyümeye, ülkemiz adına katma değerli işler üretmeye ve daha fazla istihdam politikamızla ülkemize yepyeni kazanımlar sağlamaya devam edeceğiz. 'Karaca' markamızla 'katma değerli marka' misyonu ile kadın ve erkek modasına yön verirken yeni markamız 'Ren' ile ev ve yaşam alanında da faaliyetlerimize başladık.

ÜRETMEYE DEVAM EDECEK

1961'de yurt dışına ürün ihraç eden ilk Türk tekstil markası olan Çift Geyik Karaca, sadece dört yıl sonra beş kıtada 36 ülkeye ihracat yapan ve marka bilinirliği en yüksek firmalardan birisi oldu. Çift Geyik Karaca olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bir vefa borcumuz olduğunu da düşünüyoruz.

Bu kapsamda uzun yıllardır, "Bir Süveter Çok Şey Anlatır" diyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün yaklaşık 90 yıl önce giydiği süveteri her yıl tekrar üretiyor ve elde ettiğimiz geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyoruz. Cumhuriyetin bize kazandırdıklarıyla birlikte üretmeye, ülkemizin büyümesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

MURAT ZAİM

DERİMOD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

“DERI CEKETTEKI BAŞARIYI AYAKKABIDA DA YAKALAYACAĞIZ”

"Türkiye'de 'deri' denildiğinde hemen herkesin aklına önce Derimod geliyor. Ümit Zaim tarafından 1974'te deri ve modayı birleştirme hedefiyle kurulan Derimod, ülkemizde yeni bir yaşam stilinin ve zarafet anlayışının ilk temsilcisi oldu. Aynı zamanda yurt dışında mağaza açan ilk Türk deri markasıyız. Ekim 2023 itibarıyla yurt içinde 90, yurt dışında 19 mağazamız bulunuyor. 2022'yi 2,5 milyon adet satış ve yaklaşık 2 milyar TL ciro ile kapattık. Geçen yıl adet satışlarında yüzde 25, ciroda yüzde 150'lik bir artış yakaladık.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıldönümünü kutladığımız 2023'te de gerek adet gerekse ciro olarak büyümeye devam ediyoruz. Geride bıraktığımız 10 ayda adet satışlarımızı yüzde 10, ciromuzu yüzde 100'ün üzerinde artırdık. 2023'ün tamamını da hemen hemen bu düzeylerde kapatacağımızı öngörüyoruz.

DÜNYA MARKASI

Cumhuriyet, siyasal bir rejim değişikliğinden öteye aynı zamanda aydınlanmayı, ekonomik kalkınmayı, Türkiye'yi çağdaş uygarlıklar düzeyinin üstüne çıkarma vizyonunu ifade ediyor. O vizyon, kurulduğu günden bu yana Derimod'un da en büyük motivasyon kaynağını oluşturuyor.

Cumhuriyetin kazanımlarıyla yetişen bir nesil, geleceğe uzanan bir marka hayali ile Derimod'un temellerini attı. Ve bu bakış açısı ile Derimod, Türkiye'yi deri cekette bir dünya markası yaptı. Bugün AB segmentinde sadece deri cekette değil ayakkabıda da Türkiye'nin en önde gelen markasıyız.

YURTDIŞI HEDEFLER

Az önce belirttiğim gibi Derimod Türk derisini dünya markası haline getiren bir marka pozisyonunda. Biz de ikinci nesil olarak deri cekette yakaladığımız bu başarıyı ayakkabıda da yakalamak, Derimod'u yurt dışı operasyonlarımızı da kuvvetlendirerek dünya markası yapmak istiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına işte bu hedefle başlıyoruz."

H. KAĞAN DAĞTEKİN

DOĞAN TREND GENEL MÜDÜR & YÖNETİM KURULU ÜYESİ

"CUMHURİYET BİZİM ONUR NİŞANIMIZDIR"

"Özgür ve onurlu bir yaşamı düstur edinmiş bu kadim milletimize kendi kendini idare etme şansını veren Cumhuriyet yönetimi bizim hem hakkımız hem de haklı, şanlı bir mücadelenin kazanımı olmuş. 100 yıllık Cumhuriyet hikayemiz bu güzel vatanın özgür kalması için mücadele veren şanlı milletimizin onur nişanıdır.

MÜKEMMEL YÖNETİM MEKANİZMASI

Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın kabul ettiği bir stratejist, bir asker, devlet adamı ama her şeyden öte müthiş bir entelektüel beyin. 4 binden fazla kitabı okuyup, incelemiş ve altını çizerek detaylıca irdelemiş. Böylesine geniş bilgi birikimiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu bize 100 yıldır işleyen bir saat, mükemmel bir mekanizma...

Cumhuriyet hakkıyla yaşatılabildiği sürece ortak geleceğimizin ve ilerlemenin garantisi olacağına inanıyorum. 100 yaşındaki Cumhuriyetimize yüzde 100 inanç ve tutkuyla aklımız, gücümüz yettiği sürece, sonsuza kadar sahip çıkacağız.

BİR MÜHENDİS GÖZÜYLE CUMHURİYET

İnsanoğlunun ilerlemesine vesile olan tüm teknolojik gelişmeler giderek çok daha karmaşık organizasyonlara ve kooperatif çalışmalara ihtiyaç duymakta. Bugün uzaya gidebiliyorsak binlerce farklı bilim insanının ve birbirinden çok farklı coğrafyadaki mühendislerin ortak çalışmalarıyla mümkün olabiliyor.

Özgür düşünebilen bireylere imkan tanıyan, çabalayan herkesin eğitime ulaşabildiği, başarının refah ile ödüllendirildiği bir sistem olarak Cumhuriyet işte bu özellikleri ile medeni bir yaşamın ön şartı haline gelmiştir. Tepeden inmeci yönetimler -adı ne olursa olsun- kısıtlı bir zümreye hizmet ederken gelişimden ziyade kaynakların adaletsiz paylaşımını önceliklendirip gelişime ket vuruyorlar. İşte bu gerekçelerle Cumhuriyete sahip çıkmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum."

ERTUNÇ SOĞANCIOĞLU

DORUK FAKTORING MURAHHAS ÜYESİ VE GENEL MÜDÜRÜ

"ÜLKEMİZE DEĞER KATMAYA SÖZ VERİYORUZ"

"1999 yılında kurulan ve 2001 yılında yeniden yapılanan şirketimiz, 2017 yılında yeni organizasyon yapısı ve Trump Towers binasındaki yeni konumuyla sektörde farklı bir noktaya gelmiştir. Teknolojik gelişmelerin, her sektörü olduğu gibi hatta daha da fazla finans sektörünü dönüştürdüğü bir dönemi yaşıyoruz. Bu dönüşümün kalıcı olduğu ve hızlanarak devam edeceği aşikârdır. Önümüzdeki dönemde, teknolojik gelişmelerden, verilerden ve analitik yöntemlerden en iyi şekilde faydalanarak müşterilerine özel ve hızlı çözümler sunabilen firmalar sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilecek ve güvenilir bir iş ortağı olmayı başarabileceklerdir. Doruk Faktoring,

Doğan Grubu'nun desteği ve 22 yıllık tecrübesiyle sektöründeki en güvenilir iş ortaklarından birisi olup bundan sonra da bu ilkelerle yoluna devam edecektir.

KREDİ VE FİNANSMAN SAĞLANDI

Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren devletin iktisadi görüşleri oluşmaya başlamış, ekonomik bağımsızlık ilkesi çerçevesinde teşvik edilen özel sektör kuruluşları oluşmuş, özel sektör girişimlerinin gelişebilmesi için kredi ve finansman sağlanmıştır. Kadın erkek eşitliği yaklaşımıyla gelişen nesiller, istihdam edilerek toplumumuzun en büyük değeri olan kadının iş gücüne katılımını sağlamıştır.

İSTİHDAM YARATMA SÖZÜ

Cumhuriyetimizin katkısıyla; Eğitim, çağdaş toplum olmanın en temel ve vazgeçilmez unsuru olmuş, halkımızın toplumsal, siyasal ve ekonomik yaşamda yapıcı bir unsur olarak yer almasını sağlamıştır. 100 yıllık cumhuriyetimizin kazanımları ve ulu önder Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda; Biz de Doruk Faktoring olarak; ülkemiz için değer katmaya, üreten ekonomi için destek olmaya, gençlere istihdam yaratmaya, kalkınmaya ve zenginliği hakça bölüşmeye söz veriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun..."

FATİH ÖZÇANAK DÜRÜMLE CEO'SU

"KONSEPTİMİZİ AVRUPA'DA İKİ ÜLKEYE TAŞIYACAĞIZ"

"Dürümle, 2018 yılında sektörün deneyimli girişimcilerinden Onur Sulkalar tarafından kuruldu. Hedefi, deneyimlerin getirdiği bir girişim hikayesi olarak doğan Dürümle'yi yenilikçi bir yaklaşımla Türkiye'de iyi bilinen bir marka yapmaktı. Bu hedefe beklenenden daha kısa sürede ulaştık.

BÜYÜME ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİK

Bundan dört yıl önce ilk restoranımız Ankara'da bir AVM'de açıldı ve bugün Türkiye'nin tercih edilen markaları arasında yerimizi aldık. Rekabetin fazla olduğu bir sektöre girerek markalaşmak ve sevilen bir marka olmak için tüketiciye farklı bir deneyim sunmak gerekiyor. Biz de Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan kebapları çıtır patates, cheddar ve özel soslarla farklılaştırarak müşterilerimize sunuyoruz. 2020 yılında Türkiye'nin önde gelen özel sermaye fonlarından Mediterra Capital'den aldığımız yatırımla beraber büyüme ve kurumsallaşma çalışmalarımıza hız verdik. Bugün 25 şehirde 106 restoran ile hizmet veriyoruz. Dürümle'nin beş yıl gibi bir sürede 106'ncı şubesini açmasını çok kıymetli buluyoruz.

HEDEF 120 RESTORAN

Yenilikçi bir girişim olarak hayatına başlayan Dürümle olarak biz de varlığımızı ve ilkelerimizi Cumhuriyet değerlerine borçluyuz. Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken genç bir şirket olarak hedefimiz büyümemizi sürdürmek. 2023 yılında pazardan aldığımız yüksek beğeni ile yıl sonu için 105 restorana ulaşma hedefimizi 120 olarak güncelledik.

Önümüzdeki yıllarda da yeni restoranlar açmaya devam edeceğiz. Ayrıca, bize özel tatları yurt dışına taşıyarak ülkemizin ve mutfağımızın global ölçekte tanıtımına katkı sağlamak da vadeli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde konseptimizi Avrupa'da iki ülkeye taşıyarak yurt dışı operasyonlarımızı da başlatmayı hedefliyoruz."



EMEL ELİK BEZAROĞLU

ELITE WORLD HOTELS & RESORTS YÖNETİM KURULU ÜYESİ

"100. YILDA GURUR, MUTLULUK VE HEYECAN DOLUYUZ"

"Cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümünde Elite World Hotels&Resorts olarak gurur, mutluluk ve heyecan doluyuz. 100 yılda ülkemiz çok büyük adımlar attı. Bugün bizlere düşen en önemli görev, Türkiye'nin yeni yüzyılında yeni nesillere güvenle ileri bakabilecekleri bir Cumhuriyet bırakmaktır.

YARIM ASIRLIK TECRÜBE

Turizm sektöründeki 50 yıla yakın deneyimimiz bize gösterdi ki, ülkelerin vizyonuyla girişimcilerinin vizyonunun örtüşmesi ortak başarının yolunu açıyor. Ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda sektörleri çeşitlendirmesi, özellikle 1990'lı yıllardan itibaren turizmi ülkemize döviz girişi sağlayan önemli bir sektör haline getirdi.

BAŞARILI OLMAYA DEVAM

Tarihi, doğal, kültürel özellikleriyle her bir köşesi eşsiz güzellikteki ülkemiz, dünyanın her yerinden her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Konaklama sektöründe faaliyet gösterirken, en büyük avantajımız içinde büyüdüğümüz geleneksel Türk misafirperverliği oluyor. Modern teknoloji ve yaklaşımlarla özümüzü, öz değerlerimizi bir araya getirerek oluşturduğumuz bileşim, bizi yeni yüzyılımızda da dünyanın başarılı ve takip edilen ülkelerinden biri kılmaya devam edecektir.

29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm milletimizi kutluyoruz. Büyük mücadele ile Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak ülkemizi kuran, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm önderlerimize minnetle doluyuz. Onların azmi ile yeni yüzyıla umutla bakıyoruz.Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken, turizm sektörü olarak dünyanın her bölgesinden milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Onlara iş veya tatil amaç seyahatlerinde konaklama hizmeti sunarken ülkemizi temsil ettiğimizin bilincindeyiz. Elite World Hotels & Hotels olarak 5 şehirde 9 seçkin otelle Türkiye'nin önde gelen yerli zincirleri arasındayız."

YUSUF ENGİN

ENGİN GRUP KURUCUSU VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

"GELECEK NESİLLERE YATIRIM YAPARAK BÜYÜYECEĞİZ''

"Engin Grup olarak 1974 yılında kozmetik sektörüne giriş yaptık. Yıllar içerisinde doğru değerlendirmeler ve yatırımlar ile Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan,

Türkmenistan, Kırgızistan ve Moldova ülkelerinde global markaların satış ve dağıtım hizmetini veren en büyük iş ortaklarından biri haline geldik.

80 MARKAYA DAĞITIM

Şu an 80 farklı global markaya dağıtım, satış ve pazarlama çözümleri sunuyoruz. Asırlık Cumhuriyetimizin neredeyse 50 yılına şahitlik etmiş bir firmayız. Bu süre zarfında değişen dünya ve ülke koşullarımızda hep daha iyisini sunabilmek için çalıştık.

ADALET, EŞİTLİK, YENİLİK

Atatürk'ün en büyük mirası cumhuriyetimizin bizlere sağladığı temel hak ve özgürlükler sayesinde; adaletli, eşitlikçi, yeniliğe açık, insan haklarını gözeten bir kurum ve yönetim anlayışı benimsedik. Üst kademelerden alt kademelere kadar tüm çalışanlarımız tarafından benimsenen bu anlayışın işimizi büyütme ve verimliliğimizi artırmadaki katkısının çok büyük olduğuna inanıyorum. İkinci yüzyılda da en büyük hedefimiz insana ve gelecek nesillere yatırım yaparak büyüme hedeflerimizi gerçekleştirmek olacak.

Ülkemize dünya markalarını ve değerlerini kazandırmaya devam ederek ülke ekonomisinde katkı payımızı artırmaya, eşitlikçi ve özgürlükçü tavrımızı koruyarak geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz. Sahip olduğumuz satış, pazarlama ve dağıtım ağı gücünü kullanarak global marka sayımızı ve çalıştığımız ülke sayısını artırmayı hedefliyoruz. Yarattığımız istihdam imkanları da artıyor olacak.İş yapış şeklimizde dijitalleşmeyi ve teknoloji ön planda tutarak, yeniliğe her daim ayak uyduracağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında büyümenin, istikrarın ve verimliliğin her firmanın önceliği olması kanaatindeyim.''

YENAL GÖKYILDIRIM FLO CEO’SU

"İLHAMIMIZI CUMHURİYET DEĞERLERİNDEN ALIYORUZ"

FLO olarak yaklaşık 65 yıllık kurumsal tarihimiz boyunca Cumhuriyetimizin değerlerini daha da ileriye taşımak için çalıştık. Yarım asrı aşkın bir süredir ekonomimize, istihdama ve toplumumuza katkı sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla

atıyoruz.

HERKESİN AYAKKABICISI OLMA YOLCULUĞU

Bugün üç kıtada 30 ülkede ülkemizin bayrağını gururla dalgalandırıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde mağazalarımız, genel merkezimiz ve fabrikalarımız ile doğrudan 15 bin dolaylı olarak 70 binden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. Kadınların iş hayatına eşit katılımı için projeler üretirken, çocuklarımız ve gençlerimizin güçlenmesi için onların adımlarına ortak oluyoruz.

Sektörümüzde öncü adımlarla yenilikçi projelere imza atarak ülkemizin global arenada rekabetçi yapısına her daim katkı sağlıyoruz. Attığımız her adımda "Herkesin Ayakkabıcısı Olma" misyonumuz ile hareket ediyoruz. Herkes tarzını yansıtabilsin diye her tarza her bütçeye uygun ürünlerimizi milyonlarca müşterimizle buluşturuyoruz. Bunu yaparken de "kimseyi geride bırakmıyoruz".

DAYANIŞMA RUHUYLA ÜRETİM

Herkes özgürce hayata karışabilsin diye ürün ve hizmetlerimizi teknolojinin gücünden de yararlanarak tüm dezavantajlı grupları kapsayacak şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Kurucu değerlerimizden aldığımız güçle dayanışma ruhumuzu yaşatıyoruz.

Doğal afetler gibi ani gelişen durumlarda çalışma arkadaşlarımızın, sektörel paydaşlarımızın ve toplumumuzun yanına koşuyoruz. Biz ilhamımızı Cumhuriyetimizin değerlerinden alıyoruz. FLO olarak bugün ve gelecekte de attığımız bu adımlar hiç durmayacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da var gücümüzle çalışmaya, üretmeye, milletimiz için ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz.''

UĞUR AYAYDIN YENAL GÖKYILDIRIM

"DENGELİ BİR ŞEKİLDE BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ"

"Ipekyol Group olarak mevcut olduğumuz ülkelerde hem franchise hem de yönetimi tamamen kendimize ait olacak şekilde yeni mağazalar açarak, dengeli bir şekilde büyümeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl The Dubai Mall'da açılan Ipekyol, finansal ve yönetimsel olarak operasyonu tamamen kendimize ait bir mağaza. Ayrıca Kuzey Afrika ve CIS bölgesi de hedef pazarlarımızdan. Yine aynı bölgelerde online mağazacılığımızı da geliştirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz bu ülkelerde beş yıl içinde 20 yeni mağaza açmak. Mısır, Özbekistan ve Rusya'daki fırsatları değerlendiriyoruz.

SAĞLAM TEMELLER

Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin hazır giyim endüstrisi önemli gelişmeler kaydederek, tekstil sanayisi büyük ölçüde modernleşti ve geliştirildi. Ipekyol Group da Cumhuriyet değerleri doğrultusunda son derece sağlam temeller üzerine kurularak, yabancı ortaklıkların katkısıyla ortaya bir vizyon koyarak bilgi ve birikimini güçlendirdi. Bugün kendimize ait fabrikamızda üretim yapabiliyor olmamız,

yurt dışına ürün gönderiyor olmamız, her şeyden önce binlerce kadın çalışanımıza istihdam sağlıyor olmamız en değerli Cumhuriyet kazanımlarımızdan.



YEŞİL ENERJİYE ODAKLANACAK

Dünyanın bugün geldiği noktada öncelikli hedefimiz; yaşanabilir bir dünya için çevresel etkileri azaltılmış üretim, yeşil enerji kullanımı, atık yönetimi ve çevre dostu ürün tasarımı gibi konulara daha çok odaklanmak olacak. Ayrıca, hızla değişen dünya koşullarına uyum sağlamak için sürekli olarak öğrenmeye ve gelişmeye odaklanacak, toplumsal sorumluluklara daha çok yer verdiğimiz sürdürülebilirlik stratejilerimizle insan odaklı, sağlıklı büyümemizi sürdüreceğiz."



ALTUĞ AKBAŞ KALESERAMİK GENEL MÜDÜRÜ

"YOLCULUĞUMUZDA PUSULAMIZ HER ZAMAN CUMHURİYET OLACAK"

"Cumhuriyet tarihinin ilk seramik üreticisi Kaleseramik olarak, ülkemizin sanayileşme rüzgârı ile başlayan yolculuğumuzda, pusulamız her zaman Cumhuriyet ve onun değerleri oldu. Büyük Önder'in "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır!" sözünü kendimize ilke kabul ederek, her zaman daha iyisi için çalıştık.

HEDEF HEP DAHA İLERİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda; bu topraklardan ve Cumhuriyet'ten aldığımız güç ile sektörümüze liderlik etmenin yanında, ülkemizin dünya seramik sektöründe hep daha ileriye taşımaya gayret ettik.

Bu yolculuğumuz boyunca da ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan yeni yatırımlarımızın yanı sıra yenilikçi ürün, uygulama ve projelerimizle milyonlarca yaşam alanına anlam kattık, toplumsal gelişime katkı sunduk. Bizlerin bu yolculuğunda yolumuzu aydınlatan Cumhuriyetimizin, yeni yüzyılına girerken de kuşkusuz görevimizi yerine getirmiş olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da onun değerleri ve Atatürk vizyon ile ülkemiz ve insanımız için çalışmaya devam edeceğiz.

YENİ HAT YATIRIMI

Gücümüzü Atatürk ve emaneti olan Cumhuriyetimizden aldık. Bu yüzden de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yeni hedefler ve yeni yatırımlarla girdik. Kale Grubu'nun 66. kuruluş yıldönümü olan 27 Temmuz Seramik Bayramı'nda iki bayramı bir arada kutladı.

Bu kapsamda şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yüzde 21,25'lik kısmını yatırımcılarımıza açtık. Bununla birlikte şirketimizin küresel pazardaki konumumu daha da güçlendiren 3. Kalesinterflex Porselen Plaka Üretim Hattımızı hizmete açtık. Toplamda 34 milyon Euro'luk yatırımla kurduğumuz bu yeni hat, yılda 1,5 milyon metrekare üretim kapasitesi ile çalışıyor ve yaptığımız üretimin yüzde 70'ini de dış pazarlara ihraç ediyoruz."

FATİH KARACA KARACA CEO’SU

"CUMHURİYET YÜZYILI' KOLEKSİYONUNU HAYATA GEÇİRDİK"

"Karaca olarak hikâyemiz, 1973 yılında, Hüseyin Karaca tarafından İstanbul Süleymaniye'de Karaca Zücaciye adıyla kurulan 30 kişinin çalıştığı küçük atölyemizde, cam ürünlerinin üzerine desenler yaparak başladı. Daha sonra porselen satışına başladık ve 90'lı yıllara gelindiğinde dönemin popüler işlerinden elektrikli küçük ev aletlerinin distribütörlüğünü aldık.

Köklü hikâyemizi tüketici kitlemize kendi dilimizle anlatabilmek için Karaca markasını kurduk ve kendi markamızla piyasaya sürdüğümüz çelik tencere setleri ürettirmeye başladık. Bugün kendi markamızla, yemek takımından küçük ev aletlerine kadar 140 kategoride 10 bin ürün, 27 ülkede 300'ün üzerinde mağaza ve 48 ülkedeki 2 binin üzerinde satış noktasında yer alıyoruz.

İNOVATİF ÜRÜNLER

Bugün Cumhuriyet sayesinde sadece Türkiye'de değil yurt dışında da sofra kültürünü paylaşmaya, tasarımda yakaladığımız öncü çizgiyi mutfak ve sofra kategorisindeki ürünlerimizle tüketicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetin özü, bizim marka değerlerimizle çok örtüşüyor.

Kurulduğumuz günden bu yana tüketicilerimizin ihtiyaçlarına çözüm sunuyor ve bunu yaparken ülkemizin değerli tasarımcıları, mühendisleri ve gençleriyle çalışıyoruz. İnovatif ürünlerin yanında, sofra, mutfak ve ev kategorisindeki ürünlerimizi 48 ülkeye göndererek, kendi alanımızda ülkemizin ismini tüm dünyaya duyuruyoruz.

ÖZEL KOLEKSİYON

Atatürk'ün Türkiye için yaptıkları, değerleri, vizyonu ve geriye bıraktığı mirastan yola çıkarak iki yıllık bir araştırma gerçekleştirerek 'Cumhuriyet Yüzyılı' koleksiyonunu hayata geçirdik. Koleksiyonu, Pera Palace'ta gerçekleştirdiğimiz Cumhuriyet balosunda tanıttık."

YAMAN TUNAOĞLU KAREL GENEL MUDURU

"ÜLKEMİZ VE İNSANIMIZ İÇİN DEĞER YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bir ülkenin ekonomisinin, ticaretinin ve sanayisinin gelişmişliği o ülkenin politik, sosyolojik ve psikolojik ortamından ayrı düşünülemez. Atatürk öncelikle Türk insanının bağımsızlığını kazanmasına vesile olmuş ancak bununla kalmamış daha da önemlisi Cumhuriyet ile birlikte, bundan 100 sene önce çağdaş medeniyet için Türk insanına güven ve inanç aşılayarak, gerekli sosyal altyapının tesisi için çok değerli adımları atmıştır.

AYDINLIK GİRİŞİM VE YATIRIM İKLİMİ

Karel, 37 yıl önce yüzde yüz Türk sermayesi ile kurulup, bugün 5 bine yaklaşan çalışanıyla dünyaya ihracat yapan bir teknoloji şirketi haline gelmişse, bu başarının altında geliştiği bu topraklardaki Cumhuriyetin aydınlık girişim ve yatırım iklimine, Türk insanına ve Türkiye'nin potansiyeline olan güven ve inanç yatmaktadır.

KATMA DEĞER ÜRETİYOR

Karel olarak hedefimiz daha iyi bir yaşam için teknoloji üretmek. Telekom, savunma sanayi, elektronik üretimi, projeler ve bölge çözüm ortaklığı, otomotiv elektroniği ve yeni teknolojiler olmak üzere altı faaliyet alanımız var. Ar-Ge ve üretim Karel'de gerçekleştiriliyor. Bu sayede İthalat yaptığımız ve yüksek bedeller ödediğimiz teknolojileri, yüksek kalite standartlarında ve rekabetçi biçimde üreterek ihracat yapıyor ve ülkemize döviz kazandırıyoruz. Bu sayede önce ülkemiz insanına istihdam yaratıyoruz.

Öte yandan Karel olarak ürettiğimiz katma değerli teknolojik ürünlerle daha iyi bir yaşam için katkı sunuyoruz. Bunu yaparken çevreye ve insana duyarlı, sürdürülebilir bir ekosistem oluşturuyoruz. Tüm adımlarımızda ise Cumhuriyetimize olan inanç ve bağlılığımızın gücü ve izi var. Hedefimiz ikinci yüzyılda da Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak çok çalışmaya ve ülkemiz ve insanımız için değer yaratmaya devam etmek olacaktır. ''

ERSİN KAYALAR

KAYALAR KİMYA YÖNETİM KURULU BAŞKANI

"2024 YILINDA 100 MİLYON TL YATIRIM HEDEFLİYORUZ"

Kayalar Kimya'nın temelleri 1976 yılında babamız Yılmaz Kayalar tarafından tiner üretimiyle atıldı. Başarımızın sırrının Yılmaz Kayalar'ın prensiplerinde ve girişimci yapısında olduğunu düşünüyorum. Ben de iş hayatına atıldığımdan beri bu prensiplerle hareket ediyorum.

55 ÜLKEYE İHRACAT

Bugün Genç, Düfa, Woodsol ve 2012 yılında Güney Kore'nin en büyük firmalarından biri olan Noroo Paint ile gerçekleştirdiğimiz stratejik ortaklık sonucunda doğan Genç Noroo markalarımız ile boyadan verniğe, su bazlı dış mekan ahşap boyasından endüstriyel boyaya geniş bir alanda hizmet veriyoruz. Avrupa'nın en büyük mobilya boya ve vernik üreticilerinden biriyiz. Güçlü AR-GE merkezimiz ve uygulama ve simülasyon merkezimiz ile sektörümüzde fark yaratıyoruz. 55'e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Toplam satışlarımızın yarısından fazlasını ihracat oluşturuyor.

YENİ DEPO YATIRIMI

Bundan sonraki dönemde de hedefimiz sürdürülebilir büyüme ile yolumuza devam etmek. Bu hedef çerçevesinde endüstriyel ahşap tutkalları üretmek için Gebze'deki ikinci fabrika yatırımımızı yaptık. 2024 yılında 100 milyon TL yatırım hedefliyoruz. Tuzla fabrikamızda yeni depo yatırımına başlıyoruz.

Kapasite artırımı için yatırımlarımız olacak. Teknoloji odaklı bir şirketiz ve bu odağımızla yeni ekipmanlarla fabrikalarımızı daha da ileriye taşıyacağız. Cumhuriyetimizin bize kazandırdıklarıyla, Atamızın bize açtığı yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.

Bilime ve teknolojiye verdiğimiz önem işimizin her zaman merkezinde. Bu bakış açısıyla kurduğumuz fabrikalar ve yaptığımız yatırımlarla Avrupa'nın en büyük mobilya boya ve vernik üreticilerinden biri olduk.''



MEHMET ALİ AKARCA KOÇSİSTEM GENEL MÜDÜRÜ

"YENİ TEKNOLOJİLERLE KURUMLARIN BÜYÜMESİNİ DESTEKLEDİK"

"Şirketler rekabetçi koşullarda büyümeye çabaladıkça, dijital dönüşümü hızlandıran iş yapış kültürü yeni dijital ekonomilerin kurulmasına; alternatif pazarların ve iş birliklerinin oluşmasına fayda sağladı.

KoçSistem olarak bu süreçte Cumhuriyetten aldığımız güçle hem ülkemizin ekonomik gelişimini desteklemek hem de kalkınmada kilit rol oynayabilmek adına dijitalleşme yolunda önemli adımlar attık. Her alanda olduğu gibi dijital dönüşüm yolculuğunda da büyüme ve gelişim odaklı zihniyetin, işlerimizi geleceğe taşımakla kalmayacağı aynı zamanda ülkemize de değer katacağı inancıyla yolumuza devam ettik.

Hangi sektörde olursak olalım, dün olduğundan daha çok bugün; dünyadaki son teknolojileri ülkemiz kurumları ve bireyleriyle buluşturmanın işimizin bir parçası haline geldiğini gördük. Ülkemizin 100 yıllık tarihinin son 78 yılında; en yeni teknolojiler ile kurumların büyüme hedeflerine destek olan KoçSistem olarak dijital dönüşüm liderlerinin öncelikli tercihi olmak bizleri gururlandırıyor.

TEKNOLOJİ YÖN VERECEK

Türkiye'nin yeni yüzyılına teknoloji ile ilerleyenlerin yön vereceğini çok iyi biliyoruz. KoçSistem olarak geleceğimizi, içinde yaşadığımız toplumun ve dünyanın geleceğinden ayrı düşünmüyor, önceki yıllarda olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100. yılında ve gelecekte de bu doğrultuda yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.

REKABETTE ÖNE ÇIKMALIYIZ

Uluslararası rekabette de öne çıkabilmek için daha çok teknoloji üretmemiz ve ihraç etmemiz gerekiyor. Bu sebeple sadece Türkiye'de değil yurtdışında da dijital çözümlere imza atıyoruz. Eğer Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılında bilgi teknolojilerinde bir başarı hikayesi yazacaksa bunda şirketlerin çok değerli katkısı olacak. Biz de tüm sektörlerde değer yaratarak ülkemizin rekabet gücüne katkı sağlamaya devam edeceğiz."

HULUSİ KURUKAHVECİ KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

"KAHVE ŞİRKETLERİNDEN BİRİ OLARAK 152 YILDIR AYAKTAYIZ"

"Dünyanın yaşayan en eski kahve markalarından birinin bir Türk markası olması gurur verici. Kurukahveci Mehmet Efendi tam 152 yıldır ayakta. Uzun ömrüne iki dünya savaşı, bir Kurtuluş Savaşı ve sayısız ekonomik kriz sığdırmış ama her zorluktan ayakta kalarak çıkmayı başarmış bir marka Kurukahveci Mehmet Efendi.

21'İNCİ YÜZYILA TAŞINAN MARKA

1871 yılında kahveyi taze öğütülmüş ve paketlenmiş halde satmak ilk kez dedemiz Mehmet Efendi tarafından kahveseverlere sunulan bir kolaylıktı. O dönem için bu büyük bir yenilikti. Cumhuriyetin vizyonu ve kalkınma hamlesi, bizim de dünyayı takip etmemize ve yenilikleri sürdürmemize imkân tanıdı.



1930'lara geldiğimizde amcamız Hulusi Bey'in öncülüğünde, günümüzde dahi modern sayılabilecek nitelikte Eminönü binası yaptırılıyor. Babamızın elli yıla yakın yöneticilik döneminde ekonomik krizlere ve döviz sıkıntısına bağlı olarak ortaya çıkan kahve yokluklarına rağmen başka bir alana yönelmemesi, markanın 21'inci yüzyıla taşınmasını sağlamış.

60 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Biz üçüncü ve dördüncü nesil yöneticilerin döneminde en büyük yenilikler arasında; kahvenin uzun süre tazeliğini koruyan yeni ambalaj ve paketleme sistemlerini, Dudullu'daki yeni teknoloji üretim ve lojistik tesislerimizi, ürün portföyümüzün genişletilmesini ve ihracat hamlelerimizi sayabiliriz. 2000'li yıllardan itibaren yurtdışı turizm ve gıda fuarlarında Türk kahvesi tanıtımı ve ikramı yapıyoruz. Pazarlama ekibimizin yoğun çalışmaları sonucunda bugün 60 ülkeye ihracat yapıyor, dünyanın beş kıtasındaki kahveseverlere Türk kahvesi sunuyoruz."



SEMA GÜRAL SÜRMELİ

KÜTAHYA PORSELEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI

"GÜCÜMÜZÜ İNOVASYONDAN ALAN BİR MARKAYIZ"

"Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Kütahya'da doğan bir marka olarak, hiç sönmeyecek Cumhuriyet ışığına, değerlerine layık şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sofra estetiğinden ev dekorasyonuna kadar yaşamın tüm alanlarına değer katmak için çalışırken ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve geleceğe taşımak için bütüncül projeler yürütüyoruz.

"KADIN DOSTU BİR ŞİRKETİZ"

Kadının hayatın her alanında etkin şekilde yer alması bizim için çok önemli. Kadın dostu bir şirket olarak üretimde kadın istihdamını artırmaya yönelik birçok proje geliştiriyoruz. Gücümüzü inovasyondan alan bir markayız. Altı farklı fabrikada yıllık 145 milyon parça kurulu kapasitemizle Türkiye'de yüzlerce satış noktasında ve altı kıtada 72 ülkede ürünlerimizi tüketicilerimize ulaştırıyoruz.

Güçlü bir Türk firması olarak Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Asya ve Avusturalya'ya ihracat gerçekleştiriyoruz. Hızlı ürün geliştirme, kısa zamanda hacimli üretimler yapabilme gücümüzle gelecekte de tasarımlarımızla ve kültürel mirasımızla ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya devam ediyoruz.

100'ÜNCÜ YILA ÖZEL 'DAİMA KOLEKSİYONU'

Kunter Şekercioğlu tarafından Kütahya Porselen için tasarlanan ve sadece 100 adet olarak satışa sunulan 'Daima Koleksiyonu'nu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel olarak ürettik. El işçiliğiyle üretilen 'Daima', meşale formuyla aydınlığı, umudu ve hiç sönmeyecek Cumhuriyet ışığını; altın kulplarıyla Cumhuriyetimizin kuruluşundaki sağlam ve kararlı iradenin gücünü yansıtıyor. Cumhuriyetimizin sonsuz varlığını vurgulamak amacıyla çağın ruhuna uygun, yalın ve modern bir çizgide şekillendirilen 'Daima Koleksiyonu', sonsuz bir vefa ve kararlılığın simgesi olarak da hayatımızda özel bir yer edinecek."

ELİF TUZLAKOĞLU LABA CEO'SU

"GLOBAL BİLGİ VE EĞİTİM PLATFORMU OLACAĞIZ"

"Laba, uluslararası bir eğitim platformu olarak canlı ve çevrimiçi derslerle gerçek dünya uygulamaları ve endüstri liderleriyle doğrudan etkileşimi ön planda tutuyor. Biz; inovasyonu destekleyen, pratik bilgiye vurgu yapan, bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine odaklanan bir topluluğuz ve katılımcılarımıza sekiz yıldır anında sonuç alabilecekleri bir eğitim sunuyoruz.

GLOBAL MARKA OLMA YOLUNDA

Cumhuriyet dönemi, bilgi ve eğitimin kıymetini bilen, "Zekiler Sevilir" anlayışını temsil eden, yenilikçi ve global bakış açısını benimseyen Laba için önemli bir zaman dilimidir. Atatürk ilke ve inkılapları sayesinde, ulusal ve uluslararası alanda bilgi ve teknolojiyi kullanarak eğitimde kalitenin arttırılmasını, sürekli öğrenme ve gelişme anlayışını ilke edindik. Cumhuriyetin getirdiği laik ve bilimsel eğitim anlayışı, firmamızın eğitim teknolojilerini kullanma ve global bir marka olma yolunda bize büyük katkı sağlıyor.

DÜŞÜK KARBON AYAK İZİ

Laba olarak ikinci yüzyıla girerken, sadece çevrimiçi eğitim alanındaki liderliğimizi sürdürmekle kalmayıp, aynı zamanda global bir eğitim platformu olma yönünde attığımız adımları daha da sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Avrupa'daki başarımızın ardından, markamızı daha geniş kitlelere tanıtmayı, dünya genelinde kabul gören sertifikalarımız ile bireylerin ve kurumların gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirlik ve düşük karbon ayak izi, yürüttüğümüz tüm projelerde önemli bir rol oynayacak. Elbette tüm bu süreçte Cumhuriyetin eşitlikçi eğitim anlayışının bizlere sunduğu ilhamla, ulusal ve uluslararası alanda eğitimin kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz."

OYA NARİN

MARTI HOTELS & MARİNAS YÖNETİM KURULU BAŞKANI

"TURİZM SEKTÖRÜNDE İLKLERİN MARKASIYIZ"

Bizler için yeni bir başlangıcın ilk adımı olan Cumhuriyetimizin, 100. yaşını kutluyoruz. Bir asır önce bizler için laik ve modern Türkiye'nin kapılarını açan Cumhuriyet; bugüne kadar sanayiden endüstriye, teknolojiden turizme, eğitimden bilime, demokrasiden hukuk devletine, fikir hürriyetinden kadın haklarına kadar toplumsal hayatımızdaki pek çok yeniliğin temeli ve yol göstericisi oldu.

YENİLİKÇİ ANLAYIŞ

Bizler de kökleri Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Narin Grubu ve Martı Ailesi olarak, bu yolculuğun bir parçası olmanın heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyetin kalkınma seferberliği ile 1934'te Sanayi ve Ticaret tescil belgeli Narin Grubu olarak çıktığımız yolda, 1970'li yılların başında turizme yönelerek, sektörün ilk markalarından biri olduk. 1969'da Türkiye'nin ilk resort oteli olarak turizm sektöründe yenilikçi bir anlayışın ilk temsilcisi olan grubumuz, 1989'da da borsaya açılarak, işlem gören ilk turizm şirketlerinden biri oldu.

KADIN GÜCÜ

Bu yolculuğumuz boyunca yaptığımız her hizmette, attığımız her adımda Cumhuriyet'i ve Atatürk vizyonunu kendimize rehber aldık. Bu yolda kadın istihdamına ve kadınların sektöre daha fazla katılımının öncülerinden olduk.

İstihdamın yanı sıra yönetim kademelerinde de kadın temsili konusunda BİST şirketleri arasında ikinci sırada yer alarak "Kadınlarla güçlendirilmiş Yönetim Kurulu" ödülünü almanın da haklı gururunu yaşadık. Her 100 çalışandan 36'sı kadın olan turizm sektöründe Martı Hotels & Marinas olarak, hem yönetimde hem de tüm tesislerimizde çalışan kadın sayısını yüzde 40'ın altına düşmemesine gayret ederek bu alanda sektörümüzün önünde ve öncülerinden bir olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz.''

AHMET FARALYALI

MEDITERRA CAPITAL KURUCU ORTAĞI

"ÜÇÜNCÜ FONU KURARAK YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ"

Yabancı Kurumsal yatırımcıların Türkiye'ye yatırımlarını yönetmek için 2010 yılında kurulan Mediterra, Türkiye'deki hızlı ve kârlı büyüyen orta ölçekli şirketlere yatırımlar yaparak bu şirketleri bölgesel liderler haline dönüştürmeyi hedefliyor.

HEDEF BÖLGESEL LİDERLİK

Mediterra, 2011¬2022 döneminde iki yatırım fonu aracılığıyla 16 Türk girişimine 330 milyon Euro'dan fazla yatırım gerçekleştirdi. Şirket, 2023 yılı sonunda üçüncü fonunu (Mediterra Capital Partners III) kurarak Türkiye'deki yatırımlarına devam etmeyi hedefliyor. Mediterra Capital ve İstanbul Portföy, iş birliğine girerek İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Mediterra 3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonunu (GSYF) Türk yatırımcılarla buluşturuyor. Yönettiği portföy büyüklüğü 62 milyar TL olan İstanbul Portföy en büyük bağımsız yerli sermayeye sahip portföy yönetim şirketidir.

CUMHURİYET GÜVEN VERDİ

Cumhuriyet olmasa Mediterra Capital gerçekten olamazdı. Cumhuriyetin sağladığı yatırım ortamı, Doğrudan Yabancı Yatırımı Türkiye'ye çekebilmenin temel şartlarını sağladı. Çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi, hukukun üstünlüğü, ilmin üstünlüğünü gözeten eğitim sistemi, kadın hakları başta insan haklarının devlet korumasında olması sağlandı.

Global yatırımcılar, Cumhuriyet tarihinde şekillenen Türkiye'nin güçlü ekonomisine, nitelikli insan kaynağına ve yüksek potansiyeline güven duyuyor. Buna ek olarak, Mediterra'nın değerlerine duyulan güven ve güçlü getiri performansını değerlendirerek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Dünya Bankası kuruluşu olan IFC, Alman Kalkınma Bankası (DEG), Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) ve Avrupa Yatırım Fonu (EIF) gibi muteber global kurumlar, Meditera Fon 1 ve Fon 2'de 12 yılı aşkın süredir Mediterra'nın yatırımcısı konumundadır.''



SİNEM TÜRÜNG METRO TÜRKİYE CEO'SU

"CUMHURİYETİMİZE 33 YILDIR GÜÇ VERMEKTEN ONUR DUYUYORUZ"

"Türkiye'ye yatırım yapan ilk uluslararası perakendeci unvanımızla 100. yaşını kutlayan Cumhuriyetimize 33 yıldır birçok ilk ve yenilikle güç vermekten onur duyuyoruz. Metro Türkiye olarak ülkemize yatırım yapan ilk uluslararası perakendeciyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında birlikte ilerlemeye devam etmek ve ülkemizi başarılarıyla öne çıkarmak büyük bir gurur.

TÜRK MUTFAĞINA KATKI HEDEFİ

Türkiye'ye ilk adım attığımızda kendimize bir amaç belirlemiştik: Türk mutfak kültürünü ve değerlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak ve Türk mutfağının şefleriyle birlikte dünyada hak ettiği yere gelmesine katkıda bulunmak. Bu gayemiz, ülkemizin bereketli topraklarının eşsiz ürünlerini ve emektar çiftçisini, geleneksel ve modern reçetelerle günümüze taşıyan şefleriyle buluşturmanın ötesinde, üreten ve işleyen arasında güçlü bir bağın oluşmasını sağladı.

Tüm bunlar da güçlü ve sürdürülebilir bir yerel ekonominin temelini attı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milli ekonominin temeli tarımdır. Bunun içindir ki tarımda kalkınmaya büyük önem vermekteyiz" sözü hep aklımızda. Cumhuriyetin ilanıyla güçlenen, yüzlerce yıllık değerlerimizi geleceğe taşımak için büyük sorumluluklar üstlendik.

GASTRONOMİ TURİZMİNE DESTEK

Amacımız, her şehrimizin kendine has mutfak kültürüyle gastronomi turizminin oluşmasına katkı sağlayabilmek. Türkiye'nin ilk gastronomi platformu olan Gastronometro da bu vizyonumuzu destekleyen, en büyük yatırımlarımızdan biri. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında da bilimin ve aklın rehberliğinde tarımı desteklemeye, mutfağımızı korumaya ve gastronomi sektörünün gelişimine katkı sağlamaya hız kesmeden devam edeceğiz."

ALİ KARADUMAN MOGAN ENERJİ GENEL MÜDÜRÜ

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ENERJİ YATIRIMCILARINDAN BİRİ OLMAYI BAŞARDIK"

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bizlere bağımsız, çağdaş, demokratik ve laik bir devletin kapılarını açtığı için sonsuz minnet ve rahmetle anıyoruz. Bu büyük zaferin ışığında geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümeye devam ediyoruz.

3,8 MİLYAR KİLOVATSAAT ELEKTRİK ÜRETİMİ MOGAN

Enerji olarak 1980'li yılların başında Türkiye'nin önde gelen enerji firmalarından biri olma hedefiyle yola çıktık.

İstikrarlı bir şekilde yatırımlarımıza devam ederek, özellikle yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin en büyük enerji yatırımcılarından biri olmayı başardık.

Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerine yayılmış Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES), Jeotermal Enerjisi Santralleri (JES) ve Hidroelektrik Santralleri'nden (HES) oluşan dengeli bir üretim portföyümüz bulunuyor. 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla portföyümüzde yurt içinde faaliyet gösteren 21 adet yenilenebilir enerji santrali bulunuyor. MOGAN Enerji olarak bugün 3,8 milyar kilovatsaat elektrik üretimi ile 13 şehrimizin tüm elektrik ihtiyacını mesken bazında ise 27 şehrimizin elektriğini karşılayacak kadar üretimimiz bulunuyor.

DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMA HEDEFİ

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, karbon salınımını asgari ölçülere indirgemek ve cari açığımızın düşürülmesine katkıda bulunmak birinci önceliğimiz. Yapmış olduğumuz yatırımlar ile Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak, yerli, yenilenebilir ve temiz enerjide ülkemize katkı sağlamak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."



MEHMET HÜRREM BİNGÖL MONADOR OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ KURUCU ORTAĞI

CUMHURİYETİMİZİN HİKAYESİNDEN İLHAM ALDIK"

"1988 yılında kurulan Monador Otomatik Kapı Sistemleri olarak İsviçre merkezli Gilgen ile Hollanda merkezli Boon Edam markalarının Türkiye ve Ortadoğu ayağındaki tam yetkili merkez üssü olarak faaliyet gösteriyoruz. Kayar, döner ve güvenlik yaya kapıları alanında geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Türkiye'nin neredeyse her köşesinde kapılarımıza rastlamak mümkün. Öte yandan yurt içinde ve yurt dışında devam eden projelerden yoğun ilgi görüyoruz.

YERLİ ÜRÜN GAMI ARTIYOR

İhracat yaptığımız ülkelerin başında Azerbaycan, Gürcistan ve Türki Cumhuriyetler geliyor. Türkiye'de geliştirip ürettiğimiz yerli ürün gamını genişletirken, büyüme ve ihracatımızı da yıldan yıla artırıyoruz. Monador Otomatik Kapı Sistemleri olarak biz de yola çıkarken Cumhuriyetimizin hikayesi ve ideallerinden ilham aldık. Bölgemizde otomatik kapı sistemleri sektöründe hizmet veren ilk kuruluş olmak üzere yola çıktık. Geçen bu süre zarfında çağın gereklerine uygun bir şekilde her daim kendimizi yeniledik.

AR-GE YAPIYOR

Ülkemizdeki yapı modernizasyonlarıyla ilgili ihtiyacı görerek; bina iç ve dış giriş çıkışlarında ısı kaybını önlemenin yanı sıra ameliyathanelerde sterilizasyonu ve binalarda güvenli rahat geçişleri sağlamak amacıyla sürekli AR-GE çalışmaları yaparak ürünlerimizi geliştiriyor ve sektörümüzde öncü olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan çok sayıda projede imzamızın bulunmasından büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Amacımız dünya standardındaki ürünlerimizle yurt içindeki projelerin yanında yurt dışındaki projelerde de en iyi hizmeti sunmak."

KENAN AÇIKELLİ MÜKELLEF KURUCU ORTAĞI VE CEO’SU

"GLOBAL AÇILIMIMIZI HIZLANDIRARAK DEVAM EDİYORUZ''

"Cumhuriyetin ilim ve bilimin yolunu aydınlatmasıyla Türkiye, bugün dijital dönüşüm alanında çok büyük başarılara ve gelişmelere imza atıyor. Mükellef olarak Cumhuriyetin kuruluşunda atılan tohumlarla genç bir fidan olsak da sağlam kökler üzerinde büyüyoruz.

GLOBAL BİR PLATFORM

ABD, İngiltere, Türkiye ve AB ülkeleri olan Estonya, Hollanda, Almanya gibi geniş bir coğrafyaya ticaretini taşımak isteyen küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, şirket kuruluşundan vergilendirmeye kadar olan süreçte ürün ve hizmet sunan online bir platform olarak, global açılımımıza hız veriyor, yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İstanbul ve ABD'nin ardından Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye'nin ilk özel teşebbüs teknoloji geliştirme merkezi olan Ankara TEKMER'de teknoloji ofisi açmak bizleri çok gururlandırıyor.

HEDEF, TÜRKİYE'YE KATMA DEĞER YARATMAK

Mobil uygulamamıza eklediğimiz online muhasebe ve finansal hizmetlerimizle kullanıcılarımız; cep telefonlarından ön muhasebe, gelir/gider takibi, Mükellef Kart ile Mükellef kullanıcıları arasında para transferi gibi pek çok işlemi gerçekleştirebiliyor, fatura finansmanından yararlanabiliyor.

2023 sonuna kadar; global müşterilerimizin sayısını yılbaşına kıyasla üç katına, global gelirlerimizin toplam gelirlerimiz içindeki payını yüzde 50'nin üzerine çıkarmayı, istihdamımızı da yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da Türkiye'ye katma değer yaratma hedefiyle; işletmelerin işlerini her an ve her yerden kolayca yapabilecekleri hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz. Globale açılan Türk firmalarının sayısını artırıp, Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacağız.''

HALİT GÜLBAKANOĞLU NESİNE.COM CEO’SU

"CUMHURİYETİN KAZANIMI KADIN İSTİHDAMI ÖNEMLİ"

"Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil bir yaşam tarzıdır. Sadece şirket olarak da düşünmemek lazım. Cumhuriyet öncelikle iş dünyasının modernleşmesini sağlamış, yeni işletmeler ve iş kolları kurulmasına yol açmış. Teknolojiye yatırım yapılmış ve ticaretin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.

2006 yılından bu yana Spor Toto Teşkilatı'nın yasal elektronik bayisi olarak hizmet veriyoruz. Milli Piyango İdaresi'nin yasal elektronik bayisi de olan markamız Doğan Online bünyesinde yer alıyor.

ÜYE SAYISI 7 MİLYONU AŞTI

Spor Toto Teşkilatı'nın resmi bayilerinden biri olarak; Merkezi Bahis Sistemi'nin belirlediği müsabakaları yine sistemin belirlediği oranlarla oynatıyoruz. 2023 yılı itibarıyla 7 milyonun üzerinde üye sayısına ulaştık. Bugün 344'ü erkek 132si kadın olmak üzere toplam 476 kişiyi istihdam ediyoruz. Burada özellikle erkek egemen bir sektördeki yüzde 28'lik kadın oranının altını çizmek istiyorum. Özellikle Cumhuriyetin bize en büyük kazanımlarından olan kadınların iş hayatına katılımları yönüyle de bu rakamlar bizim için gerçekten önemli.

ŞANS OYUNLARINDA LİDER

Türkiye'de şans oyunları sektörünün lokomotifi olarak, dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, hayata geçebilecek yenilikler için çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemde de spora ilginin artmasını, spora katkı sağlayan kulüplerin gelirlerinin daha yüksek olmasını ve başarılarının sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Elbette sektörün lideri olan bir marka olarak gelecek yıllarda pazarın büyümesini, spordan elde ettiğimiz başarımızı yine spora ve topluma yatırım yaparak kalıcı ve uzun vadeli değerler yaratmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca teknolojik altyapımızı daha da güçlendirerek öncülüğümüzü sürdüreceğiz."

HEDİYE GÜRAL GÜR NG HOTELS YÖNETİM KURULU BAŞKANI

"TURİZME YATIRIMLARIMIZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

NG Hotels olarak turizm sektörüne 2008 yılında giriş yaptık ve Sapanca'da ilk otelimizi açtık. Turizm sektöründe yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

KONFOR SUNUYOR

Şu an NG Sapanca, NG Afyon, NG Enjoy ve NG Phaselis Bay otellerimizle hizmet vermekte, ''Her konuğumuzu, tek konuğumuz gibi ağırlarız'' felsefemizle konuklarımıza üst düzey konfor ve hizmet sunmaktayız. 2023 yılını hedeflerimize uygun olarak geçirdik. Ülkemizin yüksek turizm potansiyeli ile güçlü bir turizm ekonomisi yaratmak için çalışmalarımız devam ediyor.

Konuklarımıza ayrıcalıklı bir tatil sunarken NG Hotels grubu olarak çevre, iş sağlığı ve güvenliği, sürdürülebilirlik alanlarındaki faaliyetlerimizi de her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz. Yer aldığımız tüm sektörlerde en iyisini yapmak ve fark yaratan işlere imza atmak gayretindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki ilke ve inkılâplar her zaman ışığımız oldu. Çalışmak, üretmek, kültürümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve her alanda daha ileri noktalara taşımak için belirsizlikler ve zorluklar karşısında pes etmeden güçlü stratejimiz ve pozitif bakış açımızla yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

BODRUM VE ANTALYA'YA YENİ YATIRIM

Otellerimizde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile GSTC arasında yapılan anlaşmadaki kriterleri yerine getirerek Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından verilen Sürdürülebilir Turizm Sertifikasını almaya hak kazanan ilk otellerden biri olduk. Sektörde yüksek katma değer yaratmak, doğal ve kültürel mirası korumak, sürdürülebilirlik performansımızı sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek her zaman öncelikli konularımız oldu. Ayrıca turizmde çeşitliliği artırmak, ülkemizin dünya turizminde hak kettiği yeri alması için de çalışıyoruz. Bodrum ve Antalya'da yeni turizm yatırımlarına hazırlanıyoruz.''



FATİH UYSAL

NORM HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI

"AFRİKA KITASI VE HEDEF PAZARLARDA BÜYÜYECEĞİZ"

"4 binin üzerinde çalışanı, 18 üretim, 15 satış ve lojistik merkezi ile faaliyetlerine her geçen gün büyüyerek devam eden Norm Holding; dokuz farklı ülkede yer alan üretim, satış ve lojistik merkezleriyle müşterileri için değer yaratan, her zaman güvenilen ve tercih edilen küresel çözüm ortağı olma misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Norm Holding; bağlantı elemanları, pazarlama ve ticaret, teknoloji, eklemeli imalat, kalıp ve sac şekillendirme, talaşlı imalat, kimya, makine ve otomasyon, sıcak dövme, tarım ve gıda alanlarında 24 şirket ile topluma ve çevreye değer katıyor.

AR-GE VE İNOVASYON

Norm Holdingin temelleri, bundan tam 50 yıl önce, 1973 yılında, bağlantı elemanları üretimi yapan Norm Fasteners ile İzmir'de atıldı. Cumhuriyet; bağımsızlık, laiklik, eşitlik, modernleşme ve kültürel çeşitliliği bir araya getiren bir vizyonun sembolü. Bir ülkenin ekonomik gücü ise bağımsızlığının temel koşullarından biri.

Bu güce sahip olmak da üretmekten geçiyor.

100 yıllık Cumhuriyetin bize sunduğu en büyük kazanımlardan biri şüphesiz ki istikrarlı bir ortamda faaliyet gösterme imkanı. Hukukun üstünlüğünü ve güvenliği temin ederek yatırım yapma ve büyüme fırsatlarını açık hale getirmesi. Bununla birlikte, Cumhuriyetimizin bilim ve teknolojiye yatırım yaparak iş dünyasını AR-GE ve inovasyona teşvik etmesini, en önemli katkıların başında söylemek mümkün.

FAS'TA LOJİSTİK MERKEZİ

Stratejik konumu, serbest ticaret anlaşmaları ve lojistik avantajları sayesinde önemli bir ticaret merkezi konumunda bulunan Fas'ta 2024 yılında bir lojistik merkezi kurmayı planlıyoruz. Afrika'nın 1 numaralı binek otomobil üreticisi olan Fas'ta bir üretim tesisi kurarak Afrika kıtası ve diğer hedef pazarlarda büyeceğiz."

İNAN EKİCİ OTOKOÇ OTOMOTİV LİDERİ

"TÜRKİYE'NİN OTOMOTİVDEKİ YATIRIMI GÜÇLÜ BÜYÜYOR''

Koç Topluluğu'nun otomotiv sektöründeki ilk yatırımı olarak 1928 yılında kurulan Otokoç Otomotiv, bugün Türkiye'nin en büyük otomotiv perakendeciliği, araç kiralama ve araç paylaşımı şirketi.

LİDER MOBİLİTE ŞİRKETİ

Otokoç Otomotiv olarak, günümüz itibarıyla Türkiye, Yunanistan, Azerbaycan, Macaristan, Gürcistan, Kazakistan, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Irak'ta olmak üzere dokuz ülkede, 400'e yakın noktada ve yaklaşık 4 bin çalışma arkadaşımızla müşterilerimizin hizmetindeyiz. 2023 yılı planlarımızı da her koşulda proaktif olma ve hızlı hareket edebilme gücümüz sayesinde hayata geçirmeye devam ederek, bulunduğumuz tüm noktalarda faaliyetlerimizi emin adımlarla sürdürdük.

Azerbaycan ve Kazakistan'da Araç Kiralama Sektör Lideri, Yunanistan ve Gürcistan'da ise Uzun Dönem Araç Kiralama Sektör lideriyiz. Kendimizi "Türkiye'nin lider mobilite şirketi" olarak tanımlıyoruz. Ülkemizde olduğu kadar, faaliyet gösterdiğimiz yurt dışı pazarlarda da güçlü pozisyonumuzu koruma hedefi ile ilerliyoruz.

95 YILLIK GURUR

Atatürk ve arkadaşlarının vizyonu doğrultusunda başlayan yeni bir Türkiye hayali ve bunu hayata geçirmeye yönelik önemli dönüşüm her şeyin başlangıç noktası oldu. Ekonomik büyüme ve sanayileşme dönüşümün temel taşları olurken otomotiv endüstrisi de 1920'lerden bu yana büyük bir gelişme kaydederek bugüne kadar geldi. Otokoç Otomotiv olarak 100 yıllık Cumhuriyet yolcuğumuza 95 yıldır gururla eşlik ediyoruz. Türkiye'nin lider mobilite şirketi olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da üzerimize düşen görevi yerine getirmeye ve ilham verecek yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz.

GÜLİZ ÖZTÜRK PEGASUS HAVA YOLLARI CEO’SU

"FİLOMUZA 100'ÜNCÜ UÇAĞIMIZ 'CUMHURİYET'İ KATTIK"

"SAĞLAM ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Cumhuriyet, 100 yıl önce ilan edilmiş bir yönetim biçiminden çok daha fazlasıdır. Cumhuriyet eşitliktir, özgürlüktür, bağımsızlıktır. Tarihte büyük mücadeleler veren bir ulusun; inanç, umut, gelişim, çağdaşlık ve yenilikçi bakış açısını harmanlandığı bir anlayıştır.

Bugün ülkemiz her geçen gün gelişmeye ve büyümeye devam eden sivil havacılık sektörüyle dünyada parlayan bir yıldız konumundaysa; bunu 'İstikbal göklerdedir' diyen Atamıza, O'nun bizlere bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyet'e ve Cumhuriyetin aydınlık değerlerine borçluyuz. Biz de Pegasus Hava Yolları olarak, Cumhuriyetin sivil havacılığımızın sürdürülebilir gelişimi için açtığı yolda sağlam adımlarla ilerliyor; ülkemiz, sektörümüz ve misafirlerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz.

GENİŞ YURTDIŞI UÇUŞ

AĞI Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz' sözünden aldığımız güç ve inançla Cumhuriyetimizi koruyor, kararlılık ve umutla geleceğe doğru yürüyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında filomuza 100'üncü uçağımız 'Cumhuriyet'i katmaktan gurur duyuyoruz.

'Cumhuriyet', ilk uçuşunu 6 Ekim 2023'te İstanbul Sabiha Gökçen-Ankara arasında gerçekleştirdi. 100'üncü uçağımızın kuyruğunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve imzası da yer alıyor. 100 uçak eşiğini aşan filomuz ve Avrupa'nın yanı sıra Ortadoğu, Afrika, Kafkaslar ve Türkiye'nin kuzeyinden doğusuna, güneyinden batısına yayılmış geniş bir yurtdışı uçuş ağıyla; yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla, uygun ücretler sunarken seyahati kolaylaştıran, dünyada sektör genelinde öncü bir düşük maliyetli hava yolu olma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

MERT KARAİBRAHİMOĞLU PENT CEO’SU

"STRATEJİMİZ KADININ GÜCÜNÜ ÖZGÜRLEŞTİRMEK"

Penti bundan tam 73 yıl önce çorap markası olarak kuruldu. Kazandığı tecrübeler ile kategori geliştirerek Türkiye'de kadınların en sevdiği iç giyim markası haline geldi ve aynı zamanda bulunduğu sektöre de öncülük etmeye devam ediyor. Kurulduğumuz ilk günden beri kadın bedeninin ihtiyaçlarına ve kadının kendisini nasıl ifade etmek istediğine odaklanıyoruz.

POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARMAK

Misyonumuz kadınların kendi bedenleri ile olan ilişkilerini, ihtiyaçlarını en doğru şekilde anlamak ve kendilerine olan güvenlerini perçinleyerek toplumdaki rollerini tanımlamalarına ve potansiyellerini açığa çıkarmalarına destek olmak. Bir kadın markası olarak yaptığımız iletişimlerde ürünlerin fonksiyonel ve duygusal faydalarının yanı sıra tüketicilerimizin kalbinde ve zihninde de kalıcı olmaya ve bağ kurmaya odaklanıyoruz. Bu da bize kadınların güven duymasını ve alışveriş tercihlerinde ilk sırada yer almamızı sağladı, sağlıyor.

DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK

Bir kadın markası olarak Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken en büyük hedefimiz kadınların potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak. Bu yüzden bizi her zaman, kadının bedeninden başlayarak gücünü besleyen, duygularını özgürleştiren ve bedenini severek kutlamasının önünü açan bir marka olarak göreceksiniz. Bu yüzden tüm stratejilerimizin ve hedeflerimizin başında da kadının gücünü özgürleştirmek olacak. Kadınları desteklemeye ve kadınları varlıklarından gurur duyacak şekilde güçlendirmeye devam edeceğiz. Çünkü Cumhuriyetin, bayrağını taşıyan güçlü ve modern kadınlarla anlamlı olduğuna inanıyoruz."



SUZAN TOPLUSOY

ROMAN TASARIM DİREKTÖRÜ

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YENİ KITALARDA BÜYÜYECEĞİZ"

"Roman 1980 yılında yüzde yüz yerli ve milli bir kadın giyim markası olarak kuruldu. Kısa sürede sektöre yön veren ve yenilikçi lüks hazır giyim markalarından biri haline geldi. 12'si yurtdışında olmak üzere toplamda 44 mağazamız ile sunuyoruz.

ÖZEL KOLEKSİYON

Bu yıl Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutluyoruz. Bu anlamlı yılın anısına Cumhuriyet tarihimizin güçlü Türk kadınları Afet İnan, Refia Övüç, Semiha Es, Keriman Halis Ece, Sabiha Gökçen ve Semiha Berksoy'dan aldığımız ilhamla 'Cumhuriyet Koleksiyonu' hazırladık. Koleksiyona ayrıca ay yıldızlı bayrağımızı temsilen özel parçalar ekledik. Hem koleksiyonumuzu tanıtmak hem de vatandaşlarımızla bu coşkuyu birlikte yaşamak amacıyla Abdi İpekçi mağazamızda, değerli multidisipliner kadın sanatçımız Sebahat Karcı ile iş birliği yaptık. Sevgili Sebahat Karcı mağazamız için kağıt sanatı ile görkemli bir Türk bayrağı hazırladı. Milli duygularla gerçekleştirdiğimiz bir proje oldu.

AMERİKA'YA AÇILACAK

Dijitalleşen dünyaya adapte olarak satış ve üretim stratejileri geliştireceğimiz, küresel pazarlara açılacağımız, müşteri deneyimini ön planda tutarak gerekli inovasyonları gerçekleştireceğimiz müşteri odaklı hedeflerimiz var. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında hedeflerimizin başında büyümek geliyor. Şu anda yurtdışında Amerika, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan, İran, Bahreyn, Gürcistan ve Kıbrıs'ta ülkemizi ve Türk moda sektörünü en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de Amerika ve Avrupa kıtalarında yeni bölgelerde bulunmayı hedefliyoruz."

BURAK ERTAŞ SAHİBİNDEN.COM CEO’SU

"TÜRKİYE'NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNDE ÖNCÜ KURUMLARDANIZ"

"Cumhuriyetimizin ilk yüzyılı, ülkemizin gelişme, modernleşme ve ekonomik büyüme yolculuğunun şekillendiği bir dönemi temsil ediyor. Şirketimiz bu süreçte, özellikle internet çağıyla birlikte hızlanan teknolojik ilerlemeler ve dijital dönüşümün önemli bir temsilcisi, bir yansıması haline geldi. Bugün 62,8 milyonun bir araya geldiği bir platform olarak, her zaman kullanıcılarımızı dinledik, genç ve yetenekli ekibimizin ortak aklı ve emeğiyle sayısız yenilikler geliştirdik ve yine kullanıcılarımızın hizmetine soktuk.

DÖNGÜSEL İŞ MODELİ

Sahibinden .com, internetin ülkemizde yaygınlaşmasıyla birlikte milyonlarca kullanıcının yeni veya kullanılmış ürünlerini, evlerini veya araçlarını satmalarına, kiralamalarına ya da satın almalarına yardımcı oldu.

Bu döngüsel iş modeli ekonomimize büyük katkı sağlayıp bireysel girişimcilik ruhunu da desteklerken; ürettiğimiz teknolojiler, yarattığımız istihdam ve sağladığımız toplumsal fayda ile de sektörümüzün gelişimine katkı sunduk. Bugün Sahibinden.com olarak, Türkiye'nin teknolojik dönüşüm ve gelişiminin öncü kurumlarından biri olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ

Hedefimiz, Türkiye'nin dijital dönüşümünde öncü konumda olmaya ve bu süreçte kullanıcılarımızı dinleyerek onların ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmek. Teknolojiye yatırımlarımızı artırarak hem platformumuzu daha kullanıcı dostu getirecek, hem de Türk insanımızın hayatını kolaylaştıran yeni servisleri devreye alacağız. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk alanlarında daha fazla katkı sağlamak amacıyla yeni projelere odaklanacağız. Yapay zeka odaklı teknolojiler üretmek ve yazılım ihracatı yapmak da yakın gelecekteki ajandamızda yer alıyor."



AHMET ÖZAY

SCRIKSS YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

"TÜRKİYE'NİN İLK DOLMA KALEM ÜRETİCİSİ OLARAK HEP YENİLİKÇİ OLDUK"

"Ulu Önderimiz bize, destansı bir mücadele sonucunda Cumhuriyeti armağan ederken, cumhuriyet kültürünü de miras bırakmıştır. Biz de bugüne kadar bu mirasın izinden gitmeye özen gösterdik ve Türkiye'nin ilk dolma kalem üreticisi olarak 1964'ten bu yana, yazarak ve çizerek kendini daha iyi ifade edenler için her zaman yenilikçi olduk, kendimizi, tasarımlarımızı, ürünlerimizi sürekli geliştirdik. Ürünlerimize verdiğimiz ömür boyu garanti ile, kendimize olan inancımızı ve kalem severlere verdiğimiz değeri taçlandırdık.

KADIN ÇALIŞAN SAYISI YÜZDE 44

Bu kültürden beslenen Scrikss Ailesi olarak çalışan bağlılığına da her zaman önem verdik. Bunun sonucunda, önemli sayıda çalışanımız çok uzun yıllardır bizimle birlikte. Üstelik faaliyetlerimizin her alanındaki kadın çalışan sayımız yüzde 44 oranında. Bu da Cumhuriyetin değerlerine verdiğimiz önemin göstergelerinden biridir diye düşünüyorum. Cumhuriyetimizin çağdaş ve uygar bir devlet olmasının sağladığı avantajlar sayesinde, dünyaca ünlü markalar ile iş birlikleri içindeyiz. Aynı zamanda küresel bir marka olarak ülkemizi gururla temsil ediyoruz, ülkemizin ihracatına giderek artan ölçüde katkıda bulunuyoruz.

GELECEĞE ÖZEL MİRAS

Öncelikle, Cumhuriyetin kazanımlarını yansıtarak, biz de geleceğe benzersiz bir miras bırakabilmeyi kendimize görev addettik. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak amacıyla, iki harika kalemden oluşan çok özel bir koleksiyonu kalem tutkunlarına sunduk. Önümüzdeki sene şirketimizin 60. yılını kutlayacağız. Scrikss olarak, taşıdığımız mirasın gereğini yerine getirmek için başka neler yapabilir hangi adımları atabiliriz; bunları masaya yatıracağız. Küresel bir marka olarak daha fazla sayıda ülkeye ulaşarak ülke ekonomisine olan katkımızı artıracağız."

MEHMET SABRİ SOYDAN SKY MARINE KURUCUSU

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİYORUZ"

Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetin kuruluş döneminde sadece deniz kuvvetleri alanında gelişmenin yetersiz geleceğini biliyor; ekonomik ve kültürel anlamda kapsamlı bir kalkınma için ticari denizcilik sektöründe de gelişim için çabalamak gerektiğine inanıyordu. Bu inancıyla; 1926 yılında kabul edilen Kabotaj Kanunu sayesinde Türkiye'nin sektörde yerini almasının önü açıldı.

"AYNI İSTİKRARLA DEVAM EDECEĞİZ"

Atatürk'ün "Denizcilik sadece ulaştırma işi değil, iktisadi iş olarak anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inşa edilecek, deniz sporları kulüpleri kurulacak ve korunup geliştirilecektir. Çünkü: Toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer. En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz. Denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız..." sözünü kendimize ilke edinerek çıktığımız yolda hem ulusal hem de uluslararası platformlarda şirketimiz ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz.

28 YILLIK MARKA

28 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nin ve sektörümüzün etik değerlerine özen göstererek sürdürdüğümüz büyüme yolculuğumuza; cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken aynı istikrarla devam etmek, faaliyet alanlarımızı genişletirken temsilcisi olduğumuz dünyaca ünlü markalara yenilerini katmak en büyük hedefimiz. Yat sektöründeki taleplere en hızlı en güvenilir ve en profesyonel çözümleri sunmak çabası ile 1995 yılında yola çıkan Sky Marine, 28 yıllık marka serüvenine sağlam adımlarla devam ediyor."



MİNE TAN BALTO

SOMERSET MASLAK İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ

"TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLARIN ARTMASINI DESTEKLİYORUZ"

"Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutlamaya hazırlanırken ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini ve Cumhuriyetin değerlerini bir kez daha hatırlama, bu değerleri yeni nesillere aktarabilme vizyonuyla; eğitim, kalkınma, bilim, sanat ve kültür alanlarındaki Cumhuriyet kazanımlarını iş hayatında da yaşatmaya gayret ediyoruz. Özellikle, hak ve özgürlüklerin temeli, yaşama hakkı ve sosyal haklar iş prensiplerimizin başında geliyor.

İSTANBUL BİR TURİZM BAŞKENTİ

Faaliyet gösterdiğimiz turizm sektörü ülkemizin lokomotif sektörlerinden. Ancak Atatürk'ün yaptığı devrimler, vizyoner bakış açısı, özgürlüklere verdiği önem, kültür ve sanat alanındaki öncülüğü olmasaydı İstanbul bir turizm başkenti olamayabilirdi. İnsanlar İstanbul'u sadece tarihi zenginliği için seçmiyor, burada turist olarak güvende ve özgür hissettiği için seçiyor. Türk kültür ve sanatını, Türk mutfağını, eğlence hayatını da deneyimlemek için seçiyor.

Tüm bunları Cumhuriyet dışında bir yönetim şekli ile sağlayabileceğimizi sanmıyorum. Bu sebeple, uzun yıllardır turizm sektöründe olan biri olarak Atatürk'ün Cumhuriyet ile bizlere kazandırdıklarına öncelikle minnettarız, sonuna kadar da savunucusuyuz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ

Singapur kökenli Capitaland'ın konaklama grubu The Ascott Limited'in Türkiye'deki yatırımlarının artmasına destek olmak, İstanbul'daki ilk oteli olarak Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bizim asli görevlerimizden olacak. Yine insanlığın büyük bir uyanışa geçerek dünyamızı korumanın, kaynaklarımızı sağlıklı tüketmenin ve çevreye verdiğimiz zararları minumuma indirmenin yollarını aradığı bu yüz yılda, topluluk, birlik beraberlik, saygı, tedarik zinciri ve çevre başlıkları altındaki taahhütlerimizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.''



ZEYNEP SELGUR SPORTIVE CEO’SU

"SPORCULARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

"Sportive, İş Bankası- İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yatırımcı olarak iştirak ettiği,

Türkiye'nin en büyük yerel sermayeli 360 derece bir spor şirketi. Öncelikle bir kadın olarak bugün milyarlık bir şirketi yönetiyor olmayı Cumhuriyet'e borçluyum. Mustafa Kemal Atatürk, müthiş bir askeri deha olmasının yanı sıra sporun önemini bilen, sporun, insanların hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlenmelerini teşvik ettiğine inanan gerek milli birlik ve beraberlik gerek eğitim gerek disiplin gerekse bağımsızlıkta sporun oynadığı rolün farkına varmış bir liderdi.

SPOR STRATEJİK BİR ARAÇ

Atatürk'ün sporun toplum için önemini vurguladığı sayısız sözlerini hepimiz biliyoruz. Spor, Cumhuriyetin kuruluş döneminde toplumun modernleşmesi, ulusal bir kimlik oluşturulması, Türkiye'nin uluslararası sahnede tanıtılması konularında stratejik bir araç olarak görüldü. 1924 yılında Bedensel Eğitim ve Spor Okulu'nun İstanbul'da açıldığını biliyoruz. Bizler de bir ülkenin gelişmişlik seviyesinin o ülkede yapılan sporla bire bir ilişkili olduğuna inanıyoruz ve sporun Türkiye'de daha yaygınlaşması adına sporcuları destekliyoruz.

MARATONUN SPONSORU

Gençlerin aktif spora başlaması için spor kulüpleri, belediyeler ve sivil inisiyatiflerle iş birliği içinde her yaştan insana spor yapma alışkanlığı kazandırılması konusunda projeler yürütüyoruz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında 5 Kasım Pazar günü düzenlenecek İstanbul Maratonu'nun sponsoru olmanın da gururunu yaşıyoruz. Aktif sporun lider markası olmayı sürdüreceğiz ve agresif büyümeye devam edeceğiz. Türkiye'de spor kültürünün yerleşmesi, 7'den 77'ye her bireyin spor yapması, sporcuların desteklenmesi misyonumuz devam edecek."



AYDIN BAŞYURT ŞENPİLİÇ GENEL MÜDÜRÜ

"ŞENPİLİÇ, CUMHURİYETİN BİR SEMBOLÜ"

"Şenpiliç'i, yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizi üzerine inşa ettiği değerlerin ve ilkelerin mütevazı ama samimi bir tezahürü, sembolü olarak görüyoruz.

EĞİTİMDEKİ FIRSATIN ÖRNEĞİ

1938'de çok küçük yaşta Anadolu'nun bir köyünden son derece sınırlı imkanlarla çıkıp genç Cumhuriyetin sağladığı parasız ama nitelikli eğitim imkanını değerlendirerek önce İstanbul Erkek Lisesi'nden, sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Yüksek İnşaat Mühendisi olarak mezun olan Haşim Gürdamar tarafından 1978'de kurulan, ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarının başında gelen şirketimiz, Cumhuriyetimizin sağladığı eğitimde fırsat eşitliğinin ülkemiz için ne kadar büyük değer yarattığının önemli örneklerinden.

REKABET EDEBİLECEK GÜÇ VERDİ

Şenpiliç olarak dünyanın en gelişmiş ülkelerinde faaliyet gösteren benzer firmalarla rekabet edebilecek gelişmişlik düzeyinde bir entegrasyon kurabilmemize olanak sağlayan, Cumhuriyet Türkiyesi'nin tarım, eğitim, ulaştırma, enerji, haberleşme, bankacılık gibi temel alanlarda ülkemizde sanayileşmenin üzerine inşa edildiği kaynakların, sanayileşmeyi teşvik eden desteklerin, Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk yıllarından başlayarak büyük bir ivmeyle yaratılmış olmasıdır. Ülkemizdeki tüm gelişmiş kurumlar gibi biz de Cumhuriyetin yarattığı bu imkanlardan yararlanarak, kurulduk, büyüdük ve geliştik. Şenpiliç olarak hedefimiz, önümüzdeki yüzyılda da sağlıklı beslenme için kritik önem taşıyan temel gıda üretiminde, ülkemizin kendi kendine yeten, dünyayla rekabet edebilen vasıfta sanayileşmesinde güçlü ve etkili bir kurum olmak.''

VOLKAN MUMCU TAVUK DÜNYASI CEO'SU .

"YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARLA SEKTÖR LİDERİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Cumhuriyetin yarattığı güçlü ve demokratik Türkiye'nin bir parçası olarak, ulusal değerlerimize ve toplumu kalkındırmaya yönelik vizyonumuza bağlılığımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyetin 100'üncü yaşını kutlarken, geleceğe de umutlu ve coşkulu şekilde ilerliyoruz.

"ODAĞIMIZ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ"

Cumhuriyetin değerleriyle birlikte, toplumu güçlendirme hedefimizle Tavuk Dünyası olarak misyonumuzu sürdüreceğiz. Öncelikle, müşterilerimize en yüksek kalitede, lezzetli ürünler sunmaya ve onları mutlu etmeye, daima müşteri memnuniyetine odaklanarak, iyi hizmet sunma konusundaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yerel kaynaklardan kaliteli ürünler kullanmayı, sosyal sorumluluk projelerine katılmayı ve çevre bilinciyle hareket ederek önemli adımlar atmayı hedefliyoruz. Eğitim ve istihdam konularında da faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Genç nesilleri desteklemek ve istihdam yaratma yolunda projeler geliştirmek için çaba harcayacağız.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ BENİMSİYORUZ"

Tavuk Dünyası olarak geleceğe yönelik vizyonumuzda; inovasyon ve teknolojiyi kullanarak süreçlerimizi iyileştirme ve operasyonel verimliliği artırma olacak. Dijital dönüşümü benimseyerek, yenilikçi yaklaşımlarla sektörde lider olma hedefini sürdüreceğiz.

Sosyal medya ve iletişim platformları üzerinden müşterilerimizle daha güçlü bir bağ kurarak, onlarla etkileşimimizi artırmayı ve geri bildirimlerini dikkate almayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetin değerlerine bağlı kalarak ve hedeflerimize odaklanarak; inovasyon, sürdürülebilirlik ve müşteri odaklılık konusundaki temel prensiplerimiz odaklanarak, Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'e yaraşır şekilde büyümeyi hedefliyoruz.''

SİTARE SEZGİN TEKNOSA CEO’SU

HERKES İÇİN TEKNOLOJİ' MİSYONUYLA YOLA ÇIKAN BİR ŞİRKETİZ"

"Sabancı Holding çatısı alında kurulduğumuz 2000 yılından bu yana tüketicilerin teknolojiye erişimini kolaylaştırıp, keyifli bir alışveriş ve deneyim ortamı sunan öncü bir teknoloji perakende şirketiyiz. Sektördeki deneyimimiz, uzmanlığımız ve atılımlarımız ile Türkiye'nin 64 iline yayılan 190'a yakın mağazamız, teknosa.com mobil uygulamamız ve pazaryeri dönüşümümüzle müşterimize kesintisiz ve benzersiz alışveriş deneyimini sunmak için çalışıyoruz.

DAHA EŞİT GELECEK

Cumhuriyetin değerlerini yaşatmayı en büyük önceliği olarak gören Sabancı Topluluğu'nun bir parçası olarak biz de aynı hedefler doğrultusunda çalışıyor, Cumhuriyetin bize kazandırdığı değerleri tüm iş yapış şekillerimizde hayata geçiriyoruz.

'Herkes için Teknoloji' misyonuyla yola çıkan bir şirketiz. Çevre, enerji tasarrufu, karbon ayak izi, sosyal sorumluluk ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Daha eşit bir geleceğin şekillenmesinde teknolojinin itici güç olduğu inancıyla 16 yıl önce hayata geçirdiğimiz 'Kadın için Teknoloji' projemizi ilk günkü heyecanla sürdürüyoruz.



HATAY'A KULUÇKA MERKEZİ

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı vesilesiyle her sene olduğu gibi 'Sabancı Cumhuriyet Seferberliği'nde aktif rol alarak, depremde büyük kayıplar veren Hatay'da bu ay bir Kuluçka Merkezi projesi hayata geçiriyoruz. Aynı zamanda, 'İkinci Yüzyılda da En Büyük Armağan: Türkiye Cumhuriyeti' diyerek, Ata'mızın hafızalarımıza kazınan ama kendi sesinden duyamadığımız kıymetli sözlerini yapay zekâ teknolojisiyle halkımıza armağan ettiğimiz projemizi de genişletmeyi planlıyoruz."

HAKAN AYDOĞDU

TEZMAKSAN MAKİNE GENEL MÜDÜRÜ

"MİLLİ MÜCADELENİN MERKEZİ SİVAS'TA YENİ TESİS AÇACAĞIZ"

"1981 yılından bu yana Türkiye sanayisi için katma değer yaratmanın yanı sıra yenilikçi bakış açımızla geliştirdiğimiz iş modelleri sayesinde sanayicinin üretim verimini yukarı taşıyoruz. CNC Makine Analiz Platformu'muz Kapasitematik'i, talaşlı imalat sektörünün paydaşlarını bir araya getiren parkurda.com platformunu, üretime hız vermek ve ihracat taleplerini karşılamak amacıyla sunduğumuz CubeBOX robotlu otomasyon sistemlerini Tezmaksan isminin güçlü varlığıyla sanayimizin hizmetine sunduk. Bunun yanı sıra CNC kiralama olanağı sağlayan Teknoloji Kiralama finansal modelini yapılandırdık.

40 ÜLKEYE İHRACAT

Tezmaksan Akademi ile CNC eğitimleri ve sosyal sorumluluk alanında birçok ödüllü proje gerçekleştirerek farkımızı ortaya koyduk. CNC beslemesine yönelik CubeBOX otomasyon sistemlerimiz sayesinde sanayicinin iş parçalarının yüklenmesi ve boşaltılması, takım değişiklikleri, kalite kontrolleri gibi işleri sorunsuz bir şekilde insansız yerine getirmesine yardımcı oluyoruz. İşleme süreci için gereken insan müdahalesini de önemli ölçüde azaltmaya yardımcı oluyoruz. 2023 yılında da dolar bazlı yüzde 4 büyüme hedefi ve 40'a yakın ülkeye ihracat yapmanın gururuyla Cumhuriyet'imizin 100. yılını noktalamak istiyoruz.

AR-GE YATIRIMLARINA DEVAM

Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında daha büyük hedeflerimizi gerçekleştirmek için üretimimizi, yatırımlarımızı ve AR-GE çalışmalarımızı artırmanın önemini biliyoruz. Bu yüzden Sivas'ta 15 milyon Euro yatırım, 37 milyon 500 bin TL'lik inşa bedeli ve 5 milyon Euro ek yatırım ile bu yıl içinde açılışını yapacağımız yeni fabrikamızda ülkemizde üretilmeyen CNC modellerini imal edecek, ihracata katkı sağlayacağız."

MUSTAFA ÇAKIR UĞUR OKULLARI GENEL MÜDÜRÜ

"CUMHURİYETİN 55 YILINA TANIKLIK ETTİK"

‘’Uğur Okulları, 55 yıllık geçmişiyle eğitimdeki başarısını kanıtladığı gibi Cumhuriyet değerlerine bağlılığıyla da çizgisini hep korudu. 100 yaşındaki Cumhuriyetin 55 yılına tanıklık etmek, bizim için büyük bir gurur. Biz geçmişten bugüne kadar, Cumhuriyet değerleriyle nice nesiller yetiştirdik. Bundan sonra da çizgimizden, değerlerimizden ödün vermeden, kendimize Cumhuriyet’i rehber edinerek yeni nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz.

YENİLİKÇİ EĞİTİM YAKLAŞIMLARI

Cumhuriyetin bize işaret ettikleri arasında yenilikçi eğitim yaklaşımlarına, bilime ve teknolojiye yakın durarak, değişime açık zihinlerle ilerlemek var. Biz de bu hedefi kendi hedefimiz bilip Uğur Okulları olarak eğitimde her zaman günceli takip ediyor, bilime önem veriyor, teoride de pratikte de teknolojik gelişmeleri eğitime dahil ediyoruz. "Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır" diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini önemsiyor ve eğitimde parlamaya devam etmek için çalışıyoruz.

100 ÖĞRENCİYE BURS İMKANI

Gelecekte de Cumhuriyet değerlerine bağlı nesiller yetiştireceğiz. Bu hiç değişmeyecek. Bu zamana kadar akademik, sosyal ve sportif alanlarda birçok başarıya imza attık. Bunların artarak devam edeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Çalışmaktan, üretmekten yanayız. Eğitim anlayışımız teknolojiye, bilime, sanata, kültüre her zaman yakın durdu, durmaya da devam edecek. Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin ötesine taşımak için eğitimde üzerimize düşeni yapmaya her zaman olduğu gibi, bundan sonra da hazırız. Bunun en güzel örneklerinden biri de geçtiğimiz ay, Giresun Uğur Anadolu Lisesi'nin, Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 öğrencimize verdiği burstu. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına da imzamızı başarılarımızla atacağız.''

SEMAVİ YORGANCILAR YORGLASS YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE CEO’SU

"CUMHURİYET'TEN İLHAM ALARAK BAŞARILARA İMZA ATTIK''

"Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne uzanan 100 yıllık yolculuğunda ülkemizde ekonomik ve toplumsal ölçekte devrim niteliğinde değişimler yaşandı. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile milli mücadele kahramanlarının eseri olan Cumhuriyetimizin değerleri, yerelden globale ulaşan çok sayıda şirketin doğmasına ve bugünlere ulaşmasına zemin hazırladı. Yorglass olarak Cumhuriyetin sanayileşme ve yerli üretim odaklı vizyonundan ilham alarak 1974 yılından bu yana sürdürdüğümüz yolculuğumuzda çok sayıda başarılara imza attık.

BEŞ YILDA YÜZDE 50 BÜYÜDÜ

Cam dünyasının global ve güvenilir tedarikçisi olarak bugün Manisa, Bolu, Çerkezköy ve Eskişehir'de yer alan toplam yedi üretim tesisimiz aracılığıyla dünyanın 60 ülkesine hizmet verirken, ülkemizin endüstriyel sermayesine de büyük bir katkı sağlıyoruz. Türkiye'nin ilk 500 kuruluşu arasında yerimizi alırken son beş yılda ortalama yüzde 50 üzerinde büyüme gerçekleştirdik. Pazardaki değişimleri doğru okuyan ve hızlı aksiyon alan bir şirket olarak kendi ürün segmentlerimizde pazar payımızı Türkiye'de yüzde 50'nin üzerine, Avrupa'da ise yüzde 25'e çıkararak sektörün önemli oyuncalarından biri haline geldik.

DEĞER YARATAN PROJELER

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında geleceğe dair heyecanımızla vizyonumuzu daima ileriye taşıyacak çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Bu çerçevede hedeflerimiz arasında; sürdürülebilir cam teknolojilerine olan yatırımlarımızı genişletmek, finansal sağlamlılığımızı artırmak, teknoloji ve inovasyon yatırımlarımızı güçlendirmek ve topluma değer yaratan projelerimize yenilerini eklemek yer alıyor. Güvenilir ve global bir tedarikçi olarak ürünlerimizi hem iç pazara hem de dünyaya ulaştırmayı sürdüreceğiz.''

FATOŞ ALTINBAŞ MEVARİS KURUCUSU

"KAPALIÇARŞI'NIN MİRASINI DÜNYAYA YAYACAĞIZ"

"Akademik kariyerimin yapı taşlarından olan kitabım, Kapalıçarşı'nın Taşları, Kapalıçarşı'da nesilden nesile geçen bir mesleği devam ettiren el yapımı mücevherat ustalarının hikâyelerini anlatıyor. Değerli ustalarla yaptığım görüşmeler neticesinde ortaya daha önce hiç yapılmamış bir çalışma ve devamında da bir kitap çıktı. Mevaris ise değerli ustaların el yapımı mücevherlerini dünya çapında bir platformda sunmak arzusundan doğdu. Mevaris, miras demek. Kapalıçarşı mirasını, klasik ve modern tüm tasarımlarıyla dünyaya yaymak hedefindeyiz.

KADIN GİRİŞİMCİ

Cumhuriyet, bireylerin eşit haklara sahip olduğu, bilimin öncelikli olduğu, seküler ve bağımsız bir ülke yaratarak, modern Türkiye'nin yapı taşı olmuştur.

Herkesin eşit şartlarda eğitim almasını, eşit yaşamsal imkanlara ulaşmasını sağlayan haklar Cumhuriyet ile birlikte tanınmıştır. Kadınlara, erkekler ile eşit şartlarda toplumsal yaşama katılma hakkı Cumhuriyet döneminde verilmiştir. Dolayısıyla ben bir kadın girişimci olarak bugün uluslararası bir şirket kurabilmişsem, bunu Cumhuriyet'e ve Atatürk'e borçluyum. Özgür ve modern Türkiye'de bir Türk kadını olarak global iş dünyasında var olabilmeyi, üretebilmeyi Cumhuriyet'e borçlu hissediyorum.

ÖZGÜN TASARIMLAR

Küresel ölçekte iş yapan ve Türk mücevherat sanatını ve tasarımlarını dünya sahnesinde sunabilen bir şirket olmayı hedefliyoruz. Geçmiş ve geleceği birleştiren, özgün tasarımlarımız ile, kadını süslemekten öte, kadına kimliğini yansıtma imkanı veren mücevherlerle zamansız şıklık yaratmasına olanak sağlamak amacımız."

ÖMER SUNER OZAN ELEKTRONİK PARA CEO’SU

"100 YILLIK VİZYONU GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"

“Birikimlerimiz ve deneyimlerimiz ile geleceğin finansal teknolojilerini inşa ediyor ve dünya genelinde rekabetçi, benzersiz çözümler sunarak Türk bayrağını global arenada dalgalandırmayı hedefliyoruz.

İLK BEŞ MARKA ARASINDA

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ozan olarak, aylık büyüme hızının ortalama yüzde 10 olduğu sektörümüzde biz, her ay en az yüzde 25-30'luk büyüme performansı sergileyerek fintech sektöründeki ilk beş kuruluş içerisinde yerimizi aldık. Geleceğe yönelik olarak ilk hedefimiz önümüzdeki beş yıl içerisinde İngiltere, Avrupa ve ABD pazarlarında bir fintech markası olarak ülkemizi temsil etmek var. İkinci yüzyıl hedefimiz olan global düzeyde ilk beş fintech markasından biri olmak için çalışacağız.

FİNANSAL KÖPRÜLER KURUYOR

Hem sanal hem fiziki POS'u bir araya getiren FijiPOS ürünümüzle, yabancı para birimleri ile tahsilat yapma olanağını sunarak ülkemizin döviz gelir potansiyeline katkı sağlıyoruz. Ayrıca, işletmelerin herhangi bir aracı olmadan POS yönetimlerini diledikleri şekilde yapabilecekleri FijiPlace ile finansal kontrol olanağı sunuyor, POS'u olmayan işletmeler ile kartla ödeme yapmak isteyen alıcıları buluşturan FijiCash ile finansal köprüler kuruyor ve esnafımızın özgürce kullanabileceği CepPOS ile tüm ihtiyaçlara yanıt verebilen finansal teknoloji hizmetleri sunuyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Cumhuriyet, saadet, başarı ve zafer demektir. Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakırken, Ozan olarak, aziz vatanımız için her alanda en iyiyi sunmak, başarmak ve bayrağımızı gururla dalgalandırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.''

OLCAY DOĞAN ASTOR ENERJİ A.Ş. GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-CFO

"YENİ 100 YIL İLE UYUMLU BİR VİZYONLA HAREKET EDİYORUZ"

AR-GE ODAKLI ÜRETİM TEKNİKLERİ

Astor Enerji; milli sanayiinin oluşturulması yolculuğunun 60'ıncı yılı olan 1983'te kuruldu. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına transformatör ve orta/yüksek gerilim anahtarlama ürünleri satışı yaparak faaliyetlerimize başarıyla devam ediyoruz. Enerjinin üretiminden son kullanıcıya kadar geçen aşamasında ürünlerimiz kullanılıyor. Yarattığımız her katma değeri, yeniden yatırıma dönüştürme anlayışıyla sağlıklı büyüyoruz. AR-GE odaklı üretim tekniklerini ve yöntemlerini ve satış pazarlama faaliyetlerini sadece yurtiçinde değil yurtdışında da geliştirme eksenli çalışma anlayışıyla yolculuğumuza devam ediyoruz. Bize rehberlik eden Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlarken Astor Enerji A.Ş. olarak da 40'ıncı yılımızı büyük bir gururla, bin 900 çalışma arkadaşlarımız ve tüm diğer paydaşlarımızla kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.

GES VE ŞARJ AĞI İŞLETMECİLİĞİ YATIRIMLARI

Enerji ve şarj alanlarında sürekli yatırıma odaklandık. Şimdiye dek olduğu gibi, ikinci yüzyılımızda da Türkiye için üretmeye, ülkemizin gelişimine güç katmaya devam edeceğiz. Enerji sektöründeki faaliyet yelpazemizi genişletirken mevcut işlerimize ilaveten, GES ve şarj ağı işletmeciliği yatırımları da yapıyoruz. Enerji sektöründeki yelpazemizi genişletme çabalarımız ikinci yüzyılda da sürecek. İkinci yüzyıla adım atarken halka açılan Astor Enerji; yeni 100 yılla uyumlu, ufku gören ve kurumsal yapısını güçlendirerek yol alan bir vizyonla hareket ediyor. Bu vizyonu; 'ekonominin can damarı olan enerji sektöründe mevcut faaliyetlerinde günün ihtiyaçlarına uygun teknolojiyle üretim yaparken, sektörün diğer ilgili dallarında da yatırım yaparak ülkemizin ve uluslararası toplumun hizmetine sunma' şeklinde özetleyebiliriz."

KIVANÇ AKSOY HUMMEL CFO'SU

"HEM CUMHURİYETİN HEM DE HUMMEL'IN 100'ÜNCÜ YILINDAYIZ"

"hummel olarak, 100 yıldır sporun birleştirici ve olumlu bir güç olduğunu vurgulayarak, toplumsal etkilerini ön plana çıkarıyoruz. Bu yıl hem Cumhuriyetimizin hem de hummel'ın 100'üncü kuruluş yılını kutlama gururu içindeyiz. Bu süreç boyunca kazandığımız deneyimleri ve değerleri daha ileri taşımayı hedefliyoruz.

TÜRK SPORUNUN GELİŞİMİNE KATKI

Geçmiş yüzyılda, sporun ve spor giyimin önemini yaptığımız işlerle aktarmaya çalıştık. Kaliteli spor giyim ürünleri üretme konusundaki önceliğimizi hiç değiştirmedik. Sporcuların ve spor takımlarının ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirmek, markamızın temel ilkesi olmuştur. Ayrıca, Türk sporunun gelişimine katkıda bulunmak için sporculara ve takımlara ulusal ve uluslararası arenada sponsorluk yoluyla destek olduk. Sporun toplumu birleştirici ve güçlendirici bir güç olduğuna inanıyor ve bu nedenle sporun daha fazla kişiye yayılmasını ve teşvik edilmesini desteklemeye devam ediyoruz.

SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ OLMAYI HEDEFLİYOR

100 yılın üzerinde bir geçmişe sahip olmanın gururunu taşıyoruz ve Türkiye'deki spor giyim sektörüne katkıda bulunma misyonumuzu sürdürmeye devam ediyoruz. Cumhuriyetin 100'üncü yılına girdiğimiz

bu dönemde, hedeflerimiz büyük ve heyecan verici. Türkiye'nin spor giyim sektöründeki liderliğimizi/ öncülüğümüzü sürdürmek istiyoruz. Yüksek kaliteli sürdürülebilir ürünlerimiz ve yenilikçi tasarımlarımızla müşterilerimize en iyi spor giyim deneyimini sunmaya devam edeceğiz. Sporun birleştirici ve pozitif gücünü vurgulamaya devam edeceğiz. Toplumun her kesimini sporun içine çekerek, sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek ve toplumsal bağları güçlendirmek için projeler ve iş birlikleri geliştireceğiz. Son olarak, sadece uluslararası alanda değil, Türkiye'de de büyümeye ve etki yaratmaya devam edeceğiz.''



ORHAN DİNÇ İMEAK DENİZ TİCARET ODASI BODRUM ŞUBE YKB.

"EKONOMİYE KATKIMIZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

"Tüm denizciler adına söyleyebileceğim, coğrafi konumumuz nedeniyle üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak Cumhuriyetimizin 100 yılında en önemli kazanımımız, 1926 yılında çıkarılan'Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun'dur.

TÜRK DENİZCİLİĞİNİN GELİŞİMİ

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu "En güzel coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle sarılmış olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile ileri düzey denizci millet yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz; denizciliği, Türkün büyük millî ülküsü olarak düşünmeli ve onu en kısa zamanda başarmalıyız" cümlesini kendimize hedef olarak belirlemiş bir meslek odası olarak, Türk denizciliğinin geldiği durumdan gurur duyduğumuzu belirtmek isterim.

EGE VE AKDENİZ'DE RAKİPSİZ

Türk sahipli deniz ticareti filo büyüklüğümüz 40 milyon DWT'a ulaşarak dünyanın en büyük 14'üncü filosuna ulaştı. Türk sahipli deniz turizmi ticari yat filomuz

2 bin 745 yat ve 23 bin 55 yatak kapasiteli, günübirlik gezi teknelerimiz ise 2 bin 807 adet ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşarak deniz turizminin gözbebeği olan Ege ve Akdeniz'de rakipsizdir. Tersanelerimizde, uzman teknik kadrolarımızla yeni inşanın yanı sıra her türlü deniz aracına çekek, bakım - onarım hizmetleri verilebiliyor. Modern tersanelerimiz, kalifiye personelimiz ve büyüyen deniz ticaret filomuzla denizcilik sektörümüzün ülke ekonomisine katkısı her geçen gün artıyor. Türk denizcilik sektörünün gelişmesi için İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanımız Tamer Kıran'ın önderliğinde çalışmaya devam edeceğiz."

ERDAL BÜYÜKTAŞ PLATFORM İSTANBUL İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ

"TEKNOLOJİ İHRACATINDA SAYILI FİRMALARDAN BİRİ HALİNE GELECEĞİZ"

"Şirketimiz, dünyanın önde gelen güvenlik teknolojileri sağlayıcılarından olan KOBIL tarafından 2020 yılında dünyada bir ilke imza atarak İstanbul Senin Güvenli Superapp projesini hayata geçirmek, yönetmek ve geliştirmek amacıyla kuruldu. Geçen üç yıl içerisinde, şirket olarak 3 milyonun üzerinde kullanıcının uygulamayı indirdiği, 100'e yakın mini uygulamanın geliştirilip İstanbul Senin Superapp içinde sunulduğu ve her gün 100 binden fazla kullanıcının bu platforma giriş yaptığı bir dünyayı inşa ettik. Bu süreçte iki önemli paydaşımız, teknoloji sağlayıcımız KOBIL ve projenin sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle, oldukça verimli bir çalışma ortamı yaratma şansımız oldu.

YURTDIŞINA AÇILDI

Cumhuriyetimizin 100. yılında, güvenli şehir superapp konseptini milyonlarca kullanıcıya ulaştırmanın yanı sıra, bu benzersiz projeyi dünya genelinde farklı şehirlerde de hayata geçirme hedefiyle yola çıktık. Kısa bir süre içerisinde, Kazakistan ve Almanya'da iki farklı projenin ilk adımlarını attık. Biz bir teknoloji şirketiyiz. Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinden ilham alıyoruz. Eğitime, üretime, sanayi, bilgi ve teknolojiye öncelik veren Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Atatürk'ün liderliğinde yoktan var edilen bir ülkede yapılan tüm reformlar ve yatırımlar bugün bizleri tüm dünyaya güvenli şehir superapp sunabilir bir şirket haline getirdiği gerçeğini asla unutmuyoruz.

TEKNOLOJİ İHRAÇ EDECEK

Tüm dünyada şehir superapp'leri denildiğinde akla ilk gelen teknoloji şirketi olmayı amaçlıyoruz. Sürekli AR-GE yatırımlarımızın bir sonucu olarak teknoloji ihracatında da alanında sayılı firmalardan biri haline gelmek yolunda ilerliyoruz. Bunun yanı sıra dünyanın önde gelen miniapp pazaryerine de sahip olmak üzere çalışmalarımızı hızlandıracağız."