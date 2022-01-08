Açık Holding, yapı ve endüstri teknolojileri, havacılık ve savunma sanayii, telekom ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda faaliyette. Açık Holding CEO’su Yüksel Açık, 2022’de yüzde 64’ün üzerinde büyüme hedeflediklerini söylüyor.

Temelleri 2000 yılında atılan Açık Holding, yapı ve endüstri teknolojileri, havacılık ve savunma sanayii, telekom ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda Türkiye’deki geniş ağının yanı sıra Almanya, Kazakistan, Azerbaycan ve İngiltere’de 21 şirketiyle ileri teknolojili ve insan odaklı çözümler sunuyor.

Telekom ve bilişim teknolojileri alanında anahtar teslim beyaz alan tasarımı, siber güvenlik sistemleri, bakım çözüm ortaklığı, 5G altyapı kurulumu ve bina içi kapsama çözümleriyle dünyanın dört bir yanında, çok sayıda ülkeye entegre haberleşme ve bilgi teknolojisi hizmetleri temin ediyor.

İHRACATINI ARTIRACAK

Açık Holding CEO’su Yüksel Açık, Açık Holding şirketlerinin pandeminin getirdiği zorlu koşullara rağmen, orta ve uzun vadeli stratejilerinden vazgeçmeden büyümesini sürdüreceğini söylüyor.

2022’de holding olarak yüzde 64’ün üzerinde büyüme hedeflediklerini belirten Açık, “ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Kazakistan, Katar ve Hollanda ile tüm hedef ülkelerde lokal pazarların dinamiklerine uygun davranarak yurtdışındaki gelirlerimizin toplam gelirdeki payını yüzde 40’ın üzerine taşımak istiyoruz.

Orta ve uzun vadede ise global şirketler topluluğu hedefimize uygun olarak bu oranı yüzde 70’e çıkartacağız” diyor.

Pandemi öncesi attıkları adımların bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik doğru adımlar olduğunu gördüklerini belirten Açık, “Bu yıl özellikle ihracat oranımızı artırmaya odaklandık ve yurt-dışında büyümemizi sürdürdük.

ABD, İngiltere ve Almanya gibi büyük pazarlarda iş hacmimizi artırdık. Önümüzdeki yıl bu yurt dışı operasyonlarımız daha da büyüyecek” diye konuşuyor.

SEKTÖRÜNÜN LİDERİ

Holding bünyesindeki Boreas, yıllar içerisinde bir iklimlendirme şirketinden operasyonel teknolojiler üreten bir şirkete dönüştü.

Özellikle veri merkezleri gibi kritik tesislere özel üretim yapan ileri teknolojili, yüksek verimli çözümleriyle bu yıl Türkiye’de pazar lideri oldu.

Endüstriyel inşaat alanında Serban şirketiyle Türkiye’nin en yüksek yerlilik oranına sahip veri merkezi olan Turkcell Avrupa Veri Merkezi ve Turkcell Gebze Veri Merkezi’nin ikinci ve üçüncü modülü tamamlandı; dördüncü modülü de yakında tamamlanacak.

Ülkemize hizmet edecek pek çok kamu projesinde de yer aldıklarını belirten Açık, Akkuyu Nükleer Santrali’nin mühendislik ve kontrol merkezi binaları, savunma sanayii ve kamu alanlarındaki kritik tesisler gibi yüksek önem arz eden yapılardaki uzmanlıklarıyla ön plana çıktıklarını vurguluyor.

CES İleri Kompozit, savunma ve havacılık uygulamalarına yönelik ileri kompozit ve zırh tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve bunların platforma entegrasyonu faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

“HİBRİT ÇALIŞMAYA GEÇTİK”

“Pandemide, çalışma arkadaşlarımızın sağlığını ön planda tutarak var olan dijital altyapımızla evden çalışma sürecine hızla uyum sağladık.

Uygun olan departmanlarımız iş süreçleri aksamadan uzaktan çalışma sistemine geçti. Bulunduğumuz üretim, inşaat ve hizmet sektörlerinde gerekli tüm önlemleri alarak, aralıksız çalışmayı sürdürdük. Şu an da uygun olan pozisyonlarda hibrit çalışma sistemini devam ettiriyoruz.”