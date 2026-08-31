Kiralama modeli platform sektörüne ivme kazandırdı

Türkiye'de personel yükseltici platform (PYP) kiralama sektörü son yıllarda gösterdiği hızlı büyümeyle dikkat çekiyor. 5 Ekim 2013 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile personel yükseltici platformların (manlift) kullanım standartları kökten değişti. Düzenleme uyarınca, düşme riski olan her yer yasal olarak yüksekte çalışma kapsamına alındı ve platformların kullanımı zorunlu hale geldi. Mevzuat değişikliği platform talebini artırınca kiralama sektörü de hızlı bir yükselişe girdi. Sektörde büyüyen kiralama hacmi, platform yatırımlarını da cazip hale getirdi. PLATFORMDER Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan Günaydın, Türkiye'deki platform kiralama pazarının son yıllarda Avrupa'nın üzerinde bir büyüme performansı sergilediğini belirterek, "Platform kiralama sektörü artık yalnızca makine temin eden bir hizmet alanı değil, başlı başına önemli bir ekonomik büyüklüğe ulaştı. İşletmeler satın almak yerine kiralamayı tercih ettikçe sektörün hacmi de her yıl güçleniyor." dedi.

30 BİN PLATFORM KİRALANDI

Platformların bugün inşaat sahalarının yanı sıra fabrikalarda, depolarda, alışveriş merkezlerinde, enerji tesislerinde, bakım-onarım çalışmalarında, belediye hizmetlerinde ve açık hava reklamcılığı gibi çok farklı alanlarda yaygın şekilde kullanıldığını ifade eden Günaydın, güvenli erişim ihtiyacının arttığı her sektörde platform talebinin yükseldiğini söyledi. Türkiye genelinde aktif olarak hizmet veren yaklaşık 35 bin personel yükseltici platform bulunduğunu kaydeden Günaydın, bunların yaklaşık 30 bininin kiralama filolarında yer aldığını belirtti. Türkiye'deki toplam platform parkının yaklaşık yüzde 80'inin büyük ölçekli kiralama şirketlerinin kontrolünde olduğunu vurgulayan Günaydın, "Son yıllarda büyük firmaların önemli bölümü filolarını yüzde 40-45 oranında büyüttü. İlk beş şirketin toplam filosu da yüzde 30'un üzerinde artış gösterdi. Bu tablo, kiralama sektörünün ulaştığı ölçeği açıkça ortaya koyuyor. Platform kiralama sektörü son sekiz yılda yüzde 114 büyüdü. Bugün yaklaşık 30 bin platform kiralık kullanılıyor." ifadelerini kullandı.



PLATFORM KİRALAMA SEKTÖRÜ 600 MİLYON TL’YE ULAŞTI

2025 yılında yaklaşık 24 bin platformun kiralandığını aktar PLATFORMDER Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan Günaydın, kiralama sektörünün cirosunun 2018’den itibaren yüzde 684 artışla 600 milyon liraya ulaştığını ifade etti. Platformlar yükseliklerine ve çalışma alanlarına göre 30 bin TL ile yaklaşık 300 bin TL arasında aylık kira getirisi sağlayabiliyor. Bu gelişme platform yatırımlarını da cazip hale getirdi. Bir platformla başlayan yatırımcılar kısa sürede filolarını büyütüyor. Sektör her geçen yıl daha fazla girişimcinin ilgisini çekiyor." dedi.

YERLİ ÜRETİMİN PAYI YÜKSELİYOR

HEDEF 50 BİN PLATFORM

Yerli üretimde de önemli ilerleme yaşandığını belirten Günaydın, son iki yılda yerli üretim platformlara talebin belirgin şekilde arttığını söyledi. 2025 yılında yerli üreticilerin yaklaşık 1.775 adet satışla pazarın yüzde 32'sine ulaştığını ifade eden Günaydın, ithal makine payının ise yüzde 80'den yüzde 68'e gerilediğini kaydetti. Yerli üretimin güçlenmesinin hem dışa bağımlılığı azalttığını hem de Türkiye'nin makine sanayisine katma değer sağladığını vurgulayan Günaydın, "Yerli üreticilerimizin kapasitesi ve rekabet gücü her geçen yıl artıyor. Sektörün önümüzdeki beş yılda 50 bin platformluk büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz. Bu büyüme hem kiralama pazarını hem de yerli makine üretimini daha ileri taşıyacak." diye konuştu.

SEKTÖR PLATFORM GÜNLERİ’NDE BULUŞACAK

PLATFORMDER'in ana destekçiliğinde, Uluslararası Yükseltici Platform Federasyonu (IPAF) resmi partnerliğinde düzenlenecek Platform Günleri 2026, 17-19 Eylül tarihlerinde İstanbul Tuzla’da gerçekleştirilecek. Açık alanda yapılacak fuara; işletmeciler, üreticiler, distribütörler, tedarikçiler ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek. Yaklaşık 35 bin adetlik aktif platform parkını temsil eden sektörün yatırım gündemine yön vermesi beklenen etkinlikte, katılımcılar yeni nesil personel yükseltici platformları, güvenlik teknolojilerini ve dijital filo yönetim sistemlerini gerçek çalışma koşullarına yakın bir ortamda deneyimleme fırsatı bulacak. Hybrid İletişim tarafından düzenlenen organizasyona yurt dışından da yoğun katılım bekleniyor.

