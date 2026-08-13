Dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL? 13 Ağustos 2026 güncel döviz kurları

Dolar ve euro kurundaki son durum, haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler yakından izlenirken döviz kurlarının TL karşısındaki güncel seviyesi de merak ediliyor. "Dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar oldu? Dolar ve euro kuru yükseldi mi?" soruları ise yanıt arıyor.

Peki, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü dolar ve euro ne kadar? İşte güncel döviz kurları...