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Dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL? 13 Ağustos 2026 güncel döviz kurları

Dolar ve euro kurundaki güncel rakamlar, haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz piyasalarındaki son görünümle birlikte "Dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar oldu? Güncel dolar ve euro kuru ne kadar?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte 13 Ağustos 2026 Perşembe günü dolar ve euroda güncel alış-satış fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL? 13 Ağustos 2026 güncel döviz kurları

Dolar ve euro kurundaki son durum, haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler yakından izlenirken döviz kurlarının TL karşısındaki güncel seviyesi de merak ediliyor. "Dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar oldu? Dolar ve euro kuru yükseldi mi?" soruları ise yanıt arıyor.

Peki, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü dolar ve euro ne kadar? İşte güncel döviz kurları...

1 13 Ağustos 2026 dolar ne kadar oldu?

13 Ağustos 2026 dolar ne kadar oldu?

Dolar bugün saat 09:30 itibarıyla 47,7749 (alış), 47.7678'den (satış) işlem görüyor.

2 13 Ağustos 2026 euro ne kadar?

13 Ağustos 2026 euro ne kadar?

Euro bugün saat 09:30 itibarıyla 55.1531 (alış), 55.1690'dan (satış) işlem görüyor.
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