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Dolar güne nasıl başladı? 11 Mart yorumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,5790 seviyesinden işlem görüyor.

11 Mart 2025 | 09:51
Dolar güne nasıl başladı? 11 Mart yorumu

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 36,5420'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 36,5790 seviyesinden işlem görüyor. 

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 39,6520'den ve sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 47,1040'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 103,9 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşı ülkedeki ekonomik gidişata yönelik belirsizlikleri artırıyor.

Başkan Trump, pazar günü verdiği bir röportajda, tarifeler nedeniyle bu yıl resesyon beklenip beklenmediği sorusuna, böyle konularda tahmin yapmaktan "nefret ettiğini" söyleyerek yanıt verdi. Trump, "Şu anda bir geçiş dönemi var çünkü yaptığımız şey çok büyük. Amerika'ya zenginliği geri getiriyoruz. Bu, çok önemli bir şey. Her zaman biraz zaman alan dönemler vardır." dedi.

Tarifelerin enflasyonu körükleyip körüklemeyeceğine ilişkin ise Trump, enflasyonu etkileyebileceğini ancak faiz oranlarının da düştüğünü vurguladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ilk yarısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler öne çekilirken, Bankanın mayıs ayında yüzde 56 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 puanın destek, 104,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getirdi. 

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Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
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AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
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