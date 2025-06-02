ARA
DOLAR
39,19
-0,06%
DOLAR
EURO
44,79
0,68%
EURO
GRAM ALTIN
4248,34
2,46%
GRAM ALTIN
BIST 100
9008,87
-0,12%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Dolar güne nasıl başladı? 2 Haziran yorumu

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 39,2040 seviyesinden işlem görüyor.

02 Haziran 2025 | 10:49
Dolar güne nasıl başladı? 2 Haziran yorumu

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 39,2100'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 10.05 itibarıyla yatay seyirle 39,2040 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,7 artışla 44,7880'den ve sterlin/TL yüzde 0,5 yükselişle 53,1610'dan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,4 azalışla 98,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile Çin arasındaki olası görüşmelerin, iki ülkenin birbirlerini suçlayıcı açıklamaları sonrasında tehlikeye girmesiyle artan risk algısı, varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret adımları, küresel ekonomi üzerinde başlıca belirsizlik unsuru olmaya devam ederken, tarifelerin enflasyonu hızlandırıcı etkilerine yönelik soru işaretleri varlığını koruyor.

Bu doğrultuda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar, yatırımcıların odağına yerleşirken, Powell'ın açıklamalarında Bankanın gelecek dönemde uygulayacağı politikalara ilişkin ipuçları aranacak.

Öte yandan ABD ekonomisinin mali durumuna ilişkin endişeler sürerken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin asla temerrüde düşmeyeceğini söyledi. Bessent'in açıklamaları artan kaygıların bir nebze azalmasına yardımcı olsa da bu durum yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açıyor.

Bugün yurt dışında Euro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın açıklamaları takip edilecek.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4248,34 2,46%
  • ALTIN ONS 3372,37 2,52%
  • BIST 100 9008,87 -0,12%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,995 -0,611%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37223 -0,13246%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,25 1,5996%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,1872 -0,0576%
  • EURO/DOLAR 1,1418 0,6248%
  • EURO/TURK LIRASI 44,7885 0,6841%
  • STERLIN/DOLAR 1,35188 0,46372%
Borsa Haberleri
2 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha temettü teklifini duyurdu
Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 100
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket
SPK'dan BİM'e (BIMAS) onay
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul’da tedbir süreleri 4 Temmuz’a kadar uzatıldı
GERİ
İLERİ
2 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha temettü teklifini duyurdu
Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 100
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket
SPK'dan BİM'e (BIMAS) onay
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul’da tedbir süreleri 4 Temmuz’a kadar uzatıldı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL