ARA
DOLAR
38,26
0,15%
DOLAR
EURO
43,73
-0,85%
EURO
GRAM ALTIN
4149,33
-1,38%
GRAM ALTIN
BIST 100
9312,13
-0,10%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Dolar güne nasıl başladı? 22 Nisan yorumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,2600 seviyesinden işlem görüyor.

22 Nisan 2025 | 11:01
Dolar güne nasıl başladı? 22 Nisan yorumu

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 38,1970'ten tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 38,2600 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,7 değer kazancıyla 43,9770'ten ve sterlin/TL yüzde 1,1 primle 51,2260'tan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikasından kaynaklanan belirsizlikler devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Başkanı Donald Trump arasında politika uyumsuzluğu olabileceği endişeleri varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü, diğer pek çok "şey" aşağı yönlü seyrederken "neredeyse hiç enflasyon olmadığını" kaydeden Trump, Powell'ın faiz oranlarını şimdi düşürmemesi halinde ekonomide bir yavaşlama olabileceğini ifade etti.

Başkan Trump, geçen hafta da Powell'ı faiz oranını düşürmede "geç kalmakla" eleştirmişti. Powell'dan memnun olmadığını belirten Trump, eğer görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını ifade etmişti.

Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirtmişti.

Trump'ın Powell'a yönelik eleştirilerinin ABD varlıklarına yönelik mevcut tarife politikası nedeniyle azalan yatırımcı güveninin daha da sarsılmasına neden olduğunu belirten analistler, konuya ilişkin hükümet ve Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4149,33 -1,38%
  • ALTIN ONS 3373,71 -1,53%
  • BIST 100 9312,13 -0,1%
  • DOLAR/JAPON YENI 141,454 0,417%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38193 -0,16796%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81,525 0,7601%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,2551 0,1532%
  • EURO/DOLAR 1,1432 -0,7199%
  • EURO/TURK LIRASI 43,7344 -0,8531%
  • STERLIN/DOLAR 1,33396 -0,30939%
Borsa Haberleri
Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi
21 Nisan borsada gün sonu rakamları
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
Bir şirket daha halka arz sürecinde
Kocaer Çelik temettü kararını duyurdu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 300
Alarko, Cola, Enerjisa, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Anadolu Grubu Holding’den bedelsiz açıklaması
Borsa İstanbul’dan bir hissede brüt takas tedbiri
Borsada dün temettü dağıtma kararı duyuran 6 şirket
BIST Temettü endekslerinde değişiklik: 15 hisse...
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (22 Nisan)
Bu hafta temettü dağıtacak 8 şirket
GERİ
İLERİ
Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi
21 Nisan borsada gün sonu rakamları
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
Bir şirket daha halka arz sürecinde
Kocaer Çelik temettü kararını duyurdu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 300
Alarko, Cola, Enerjisa, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Anadolu Grubu Holding’den bedelsiz açıklaması
Borsa İstanbul’dan bir hissede brüt takas tedbiri
Borsada dün temettü dağıtma kararı duyuran 6 şirket
BIST Temettü endekslerinde değişiklik: 15 hisse...
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (22 Nisan)
Bu hafta temettü dağıtacak 8 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL