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Dolar güne nasıl başladı? 25 Haziran yorumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,6180 seviyesinden işlem görüyor.

25 Haziran 2025 | 09:49
Dolar güne nasıl başladı? 25 Haziran yorumu

Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 39,6010'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 39,6180'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 46,0730'dan ve sterlin/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 54,0190'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise bir önceki kapanışa paralel 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalması varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemeye yönelik açıklamaları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed Başkanı Powell, dün ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, enflasyonun bekledikleri kadar güçlü gelmediğini ifade ederek, bu durumun devam etmesi halinde faiz indirimine daha erken gidilmesinin gerekeceğini söyledi.

Fed Başkanı Powell, bugün ise ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'ne sunum yapacak.

Dünya genelinde enflasyon ve büyüme gibi temel makroekonomik göstergelere ilişkin soru işaretleri devam ederken, İsrail-İran çatışmasında ateşkesin sağlanması jeopolitik risklerin yatışmasını sağladı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine eylül ayında gideceğine kesin gözüyle bakıldığını belirterek, gelecek haftalarda takip edilecek istihdam verilerinde iş gücü piyasasında beklenti üzeri bir soğumanın ortaya çıkması durumunda ilk faiz indiriminin temmuz ayına çekilmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de yeni konut satışları takip edilecek.

 

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Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (24 Haziran)
24 Haziran borsada gün sonu rakamları
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Bugün 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Kontrolmatik'ten bedelli sermaye artırım kararı
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
BİM'de (BIMAS) üst düzey yönetici değişikliği
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
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BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
GERİ
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