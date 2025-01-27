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Dolar güne nasıl başladı? 27 Ocak yorumu

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 35,7230 seviyesinden işlem görüyor.

27 Ocak 2025 | 10:30
Dolar güne nasıl başladı? 27 Ocak yorumu

Cuma günü yükseliş eğiliminde olan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,6640'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 35,7230'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 37,3580'den, sterlin/TL yüzde 0,3 azalışla 44,4720'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 107,8 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemleri ve ABD'nin önemli ticaret ortaklarının yanı sıra Kolombiya'ya da ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamalarının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi.

ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın ticari tarife söylemlerinin etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, yeni ABD yönetiminin dış politikada attığı adımlar da yakından takip ediliyor.

Analistler, tarifelerin küresel bir ticaret savaşını tetiklemesi ve ABD'de enflasyonist baskıları artırmasından endişe edildiğini aktararak, bu durumun gelecek dönemde Trump ile Fed arasında politika uyuşmazlığı yaşanabileceğine dair kaygıları beslediğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimi yapacağına yönelik öngörüler güçlü kalmaya devam ediyor. Bankanın çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantısında faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, haziran ayında yüzde 96 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor.

Analistler, Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin destek, 108,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi. AA

 

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24 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada veri gündemi yoğun
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Mopaş halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?
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Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
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