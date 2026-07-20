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Dolar ve euro bugün ne kadar? 20 Temmuz 2026 güncel döviz kurları

Dolar ve euro kurundaki son gelişmeler, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü yatırımcılar ile döviz alım satımı yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Piyasalardaki anlık değişimlerle birlikte dolar ve euronun güncel alış-satış fiyatları yakından takip edilirken, "Dolar bugün kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte 20 Temmuz 2026 güncel dolar ve euro kuru...

Ekonomist
Ekonomist
Dolar ve euro bugün ne kadar? 20 Temmuz 2026 güncel döviz kurları

Dolar ve euro kurundaki güncel hareketler, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın takibinde yer alıyor. 

Küresel piyasalardan gelen gelişmeler ile yurt içindeki ekonomik verilerin etkisiyle döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Peki, dolar bugün kaç TL, euro ne kadar oldu? İşte 20 Temmuz 2026 güncel dolar ve euro alış-satış fiyatları...

1 20 Temmuz 2026 dolar ne kadar?

20 Temmuz 2026 dolar ne kadar?

Dolar bugün saat 09:29 itibarıyla 47,1720 (alış), 47.1851'den (satış) işlem görüyor.

2 20 Temmuz 2026 euro ne kadar oldu?

20 Temmuz 2026 euro ne kadar oldu?

Euro bugün saat 09:29 itibarıyla 53,9950 (alış), 54.0248'den (satış) işlem görüyor.
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