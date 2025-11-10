Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (10 Kasım 2025)

ARA
Haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar döviz piyasasında dolar ve euronun açılış seviyelerini yakından takip ediyor. Peki, dolar ve euro 10 Kasım 2025 sabahı itibarıyla güne nasıl başladı?


Haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar, dolar ve euronun güne nasıl başladığına odaklandı. Küresel gelişmeler ve iç piyasalara dair beklentiler kurların yönünde etkili olurken, kurlardaki anlık değişimler takından takip ediliyor. Peki, 10 Kasım 2025 sabahı dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte güncel döviz kurları...

Serbest piyasada 42,2330 liradan alınan dolar, 42,2350 liradan satılıyor. 48,8350 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,8370 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 42,2140, euronun satış fiyatı ise 48,9150 lira olmuştu.

