Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (10 Kasım 2025)

Haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar, dolar ve euronun güne nasıl başladığına odaklandı. Küresel gelişmeler ve iç piyasalara dair beklentiler kurların yönünde etkili olurken, kurlardaki anlık değişimler takından takip ediliyor. Peki, 10 Kasım 2025 sabahı dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte güncel döviz kurları...

Serbest piyasada 42,2330 liradan alınan dolar, 42,2350 liradan satılıyor. 48,8350 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,8370 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 42,2140, euronun satış fiyatı ise 48,9150 lira olmuştu.