2026 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? Gözler KPSS, YKS, YDS, ALES, MSÜ, DGS sınav tarihlerinde

Milyonlarca adayın gözü kulağı 2026 ÖSYM sınav takviminde. Takvimin yayımlanmasıyla birlikte, adayların kariyer ve eğitim planlarını yapacağı başlıca sınavların tarihleri ve başvuru süreçleri netleşmiş olacak.
2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?
|Detay
|Bilgi
|Mevcut Durum
|2026 ÖSYM Sınav Takvimi henüz açıklanmadı.
|Geçmiş Referans
|2025 yılına ait takvim, kurum tarafından Kasım 2024 ayı içerisinde (13 Kasım'da) duyurularak erişime açılmıştı.
|Beklenti
|Geçmiş yıllardaki bu uygulama dikkate alındığında, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi'nin de bu yıl Kasım ayı içerisinde (önümüzdeki günlerde) duyurulması ve erişime açılması beklenmektedir.
KPSS ne zaman yapılacak?
Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen adaylar için kritik önem taşıyan 2025 KPSS A Grubu sınavları tamamlanmıştır.
|Süreç
|Tarih Aralığı
|Normal Başvuru Dönemi
|26 Haziran – 10 Temmuz 2025
|Geç Başvuru Dönemi
|23 – 24 Temmuz 2025
|Sınav Tarihleri
|7, 13 ve 14 Eylül 2025
YKS (Üniversite Sınavı) Beklenen Tarih
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (TYT, AYT ve YDT oturumları) kesin tarihi henüz belli olmamıştır.
Önceki yılların uygulamaları ve sınav takvimi göz önüne alındığında, YKS oturumları geleneksel olarak Haziran ayının ikinci veya üçüncü hafta sonunda düzenlenmektedir.