Milyonlarca adayın eğitim ve kariyer hedeflerini belirleyecek olan 2026 ÖSYM Sınav Takvimi için geri sayım resmen başlamış durumda. Adaylar, başta YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ olmak üzere tüm önemli sınavların kesin başvuru ve uygulama tarihlerini öğrenmek üzere şu anda ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) resmi duyurularına odaklandı. Peki 2026 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? Gözler KPSS, YKS, YDS, ALES, MSÜ, DGS sınav tarihlerinde


Milyonlarca adayın gözü kulağı 2026 ÖSYM sınav takviminde. Takvimin yayımlanmasıyla birlikte, adayların kariyer ve eğitim planlarını yapacağı başlıca sınavların tarihleri ve başvuru süreçleri netleşmiş olacak. 

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI? 

DetayBilgi
Mevcut Durum2026 ÖSYM Sınav Takvimi henüz açıklanmadı.
Geçmiş Referans2025 yılına ait takvim, kurum tarafından Kasım 2024 ayı içerisinde (13 Kasım'da) duyurularak erişime açılmıştı.
BeklentiGeçmiş yıllardaki bu uygulama dikkate alındığında, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi'nin de bu yıl Kasım ayı içerisinde (önümüzdeki günlerde) duyurulması ve erişime açılması beklenmektedir.

KPSS ne zaman yapılacak? 

Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen adaylar için kritik önem taşıyan 2025 KPSS A Grubu sınavları tamamlanmıştır.

SüreçTarih Aralığı
Normal Başvuru Dönemi26 Haziran – 10 Temmuz 2025
Geç Başvuru Dönemi23 – 24 Temmuz 2025
Sınav Tarihleri7, 13 ve 14 Eylül 2025

YKS (Üniversite Sınavı) Beklenen Tarih

 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (TYT, AYT ve YDT oturumları) kesin tarihi henüz belli olmamıştır.

Önceki yılların uygulamaları ve sınav takvimi göz önüne alındığında, YKS oturumları geleneksel olarak Haziran ayının ikinci veya üçüncü hafta sonunda düzenlenmektedir.

