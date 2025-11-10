'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bugün başladı: Başvurular nasıl yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, e-Devlet üzerinden başvuruları bugün başlayan 'Yüzyılın Sosyal Konut Projesi' hakkında paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bugün başlıyor. Başvuruları nasıl yapacağınızı biliyor musunuz?" başlığıyla yaptığı paylaşımda, ilk hafta başvuruların T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre alınacağını kaydetti.

Projeye e-Devlet üzerinden olduğu gibi Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla da başvuru yapılabilecek.

e-Devlet üzerinden başvurular 18 Aralık'ta, bankalar aracılığıyla başvurular ise 19 Aralık tarihinde sona erecek.

Başvuruların nasıl yapılacağını anlattı

Bakan Murat Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"e-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra 'TOKİ Konut İş Yeri Başvuru' ekranına tıklanır. 500 bin sosyal konut projesi seçilir. 'Onayla' butonuna tıklanır. Bu ön başvurunun ardından TOKİ sistemine düşen talep değerlendirilir. İncelemenin ardından bankalar, başvuru sahibinin adına hesap açar. Ardından SMS olarak başvuru sahibine hesap numarası bildirilir. 5 bin lira başvuru ücreti bu hesaba EFT, havale ya da ATM yoluyla yatırılır. Belirlenen süre içinde hesaba para yatırmazsanız başvurunuz iptal edilir. Başvuru durumunu yine e-Devlet'te TOKİ sekmesindeki başvuru listesi ekranından takip edebilirsiniz."

Başvuruları nasıl yapacağınızı biliyor musunuz❓#EvSahibiTürkiye pic.twitter.com/HP5X3JXMPo — Murat KURUM (@murat_kurum) November 10, 2025

e-Devlet üzerinden başvurular nasıl alınacak?

e-Devlet üzerinden başvurular TC kimlik numarasına göre yapılacak. Buna göre, T.C. kimlik numarası son hanesi "0" olanlar 10 Kasım, T.C. kimlik numarası son hanesi "2" olanlar 11 Kasım, "4" olanlar 12 Kasım, T.C. kimlik numarası son hanesi "6" olanlar 13 Kasım ve "8" olanlar ise 14 Kasım tarihlerinde başvuru yapabilecek.

15 Kasım 2025’ten itibaren TC Kimlik Numarasına bakılmaksızın tüm başvuruların E-Devlet üzerinden alınacağı da açıklandı.

Öte yandan, şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacağı da kaydedildi.

Konutların teslimatları ne zaman başlayacak?

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.

Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.

Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.

İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek.

Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.