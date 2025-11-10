Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?  Aralık ayı TCMB faiz indirimi olacak mı?

Ekonomi gündeminin en kritik konularından biri olan Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için yeni toplantı tarihi yaklaşıyor. Yıl boyunca önceden belirlenen takvim çerçevesinde düzenli olarak toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), en son Ekim ayında faizlerde indirime gitmişti.
ARALIK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararlarını aldığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimine göre, Kasım ayında bir toplantı yapılmayacak. Kurulun toplanacağı ve yeni faiz kararını açıklayacağı bir sonraki toplantı tarihi 11 Aralık 2025 olarak belirlenmiştir.
MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?
Merkez Bankası'nın (TCMB) 11 Aralık'ta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomi analistlerinden önemli değerlendirmeler geldi.
AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, faiz kararında belirleyici olacak temel faktörleri şöyle özetledi:
Belirleyici Veriler: Aralık toplantısındaki faiz kararında Ekim ve Kasım ayı enflasyon verileri belirleyici rol oynayacak.
İndirim Şansı: Eğer bu iki veri, Merkez Bankası'nın vurguladığı risklerin aksine ılımlı bir seyir izler ve ana eğilimde iyileşme sinyali verirse, Kurul'un düşük miktarlı (100 baz puan gibi) bir indirim adımına yer açması mümkün.
Duraklatma İhtimali: Ancak verilerdeki bozulma devam ederse, Ekim metninde sinyali verilen faiz indirim döngüsünün 'duraklatılması' seçeneği masadaki en güçlü ihtimal olacaktır.
Sınırlı İndirimler ve Temkinli Süreç (Seda Yalçınkaya Özer - İntegral Yatırım)
İntegral Yatırım Ekonomik Araştırmalar Müdürü Seda Yalçınkaya Özer ise Merkez Bankası'nın yaklaşımını şu şekilde değerlendirdi:
Gevşeme Süreci: Merkez Bankası'nın sınırlı faiz indirimleriyle gevşeme sürecini temkinli şekilde devam ettirdiği mesajı verildi.
Risk ve Duruş: Faiz indirimlerinin devam edeceği mesajının verildiğini, ancak enflasyondaki yukarı yönlü risklerin göz ardı edilmediğini belirtti.
Politika Duruşu: Faiz indirimlerinin kademeli olmasının, politika duruşunun sıkı kaldığını gösterdiğine işaret etti.
Temkinli Adımlar: Yavaş temponun, enflasyon hedefinden uzaklaşmaya başladığının farkında olunduğunu gösterdiğini ve Merkez Bankası'nın temkinli adımlar attığını ifade etti.
Bu değerlendirmeler, Aralık ayında faiz kararının tamamen gelecek enflasyon verilerinin seyrine bağlı olacağını gösteriyor.