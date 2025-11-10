Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?  Aralık ayı TCMB faiz indirimi olacak mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

Merkez Bankası'nın (TCMB) 11 Aralık'ta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomi analistlerinden önemli değerlendirmeler geldi.

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, faiz kararında belirleyici olacak temel faktörleri şöyle özetledi:

Belirleyici Veriler: Aralık toplantısındaki faiz kararında Ekim ve Kasım ayı enflasyon verileri belirleyici rol oynayacak.

İndirim Şansı: Eğer bu iki veri, Merkez Bankası'nın vurguladığı risklerin aksine ılımlı bir seyir izler ve ana eğilimde iyileşme sinyali verirse, Kurul'un düşük miktarlı (100 baz puan gibi) bir indirim adımına yer açması mümkün.

Duraklatma İhtimali: Ancak verilerdeki bozulma devam ederse, Ekim metninde sinyali verilen faiz indirim döngüsünün 'duraklatılması' seçeneği masadaki en güçlü ihtimal olacaktır.