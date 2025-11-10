İBB burs sonuçları açıklandı mı? Gözler 2025-2026 İBB üniversite burs sonuçlarına çevrildi

Üniversite öğrencilerinin ulaşım, eğitim ve konaklama gibi önemli masraflarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla yapılan burs başvuruları, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü. Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan Genç Üniversiteli Bursları yoğun talep gördü ve binlerce aday şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor.
İBB burs sonuçları açıklandı mı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs başvurularını 17 Ekim'e kadar aldı ve başvuruların sona ermesinin üzerinden yaklaşık üç hafta geçtiği için adaylar sonuçlara odaklanmış durumda. İBB, burs sonuçları için henüz herhangi bir takvim duyurmamış olsa da, geçmiş yıllarda başvurular sona erdikten sonra yaklaşık bir ay içinde sonuçlar erişime açılmıştı. Bu nedenle, 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs sonuçlarının en geç Ocak ayı içerisinde duyurulması beklenmektedir.
2025-2026 İBB üniversite burs sonucu sorgulama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan "Genç Üniversiteli" burs sonuçları açıklandığında, adayların sonuçlara ulaşabileceği resmi kanallar şunlardır:
"Genç Üniversiteli" Resmi Web Adresi: Burs programının özel web sitesi üzerinden sonuçlar sorgulanabilir.
İstanbul Senin Uygulaması: Akıllı telefonlara indirilen bu mobil uygulama üzerinden burs durumu kontrol edilebilir.
153 Çözüm Merkezi: İBB'nin hizmet hattı olan 153 Çözüm Merkezi aranarak bilgi alınabilir.
İBB Burs Ödemeleri Planı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan Genç Üniversiteli Bursu'nun ödeme planına dair önemli detaylar belirlenmiştir.
Burs Miktarı: 2025-2026 eğitim öğretim yılı için burs ücreti 20.000 TL olarak belirlenmiştir.
Ödeme Şekli: Geçtiğimiz yıllardaki uygulamaya paralel olarak, burs ödemelerinin iki taksit şeklinde yapılması beklenmektedir.
Taksit Miktarı: Bu beklenti doğrultusunda, ödemelerin 10.000 TL olarak iki eşit taksit halinde öğrencilerin hesaplarına yatırılması öngörülmektedir.
Burs sonuçları açıklandıktan sonra, ödeme taksitlerinin kesin tarihleri İBB tarafından duyurulacaktır.