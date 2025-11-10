İBB burs sonuçları açıklandı mı? Gözler 2025-2026 İBB üniversite burs sonuçlarına çevrildi

İBB burs sonuçları açıklandı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs başvurularını 17 Ekim'e kadar aldı ve başvuruların sona ermesinin üzerinden yaklaşık üç hafta geçtiği için adaylar sonuçlara odaklanmış durumda. İBB, burs sonuçları için henüz herhangi bir takvim duyurmamış olsa da, geçmiş yıllarda başvurular sona erdikten sonra yaklaşık bir ay içinde sonuçlar erişime açılmıştı. Bu nedenle, 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs sonuçlarının en geç Ocak ayı içerisinde duyurulması beklenmektedir.