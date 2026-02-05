ARA
  Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (5 Şubat 2026)

Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (5 Şubat 2026)

Haftanın dördüncü işlem gününde döviz kurlarındaki seyir piyasa aktörlerinin odağında kalmayı sürdürüyor. Peki, 5 Şubat 2026 sabahı itibarıyla dolar ve euro güne nasıl başladı?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,5200'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 43,5343'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 51,4460'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 düşüşle 59,3940'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,80 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde jeopolitik risklere yönelik kaygılar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin belirsizlikler bir süredir küresel risk iştahını olumsuz etkilerken, yoğun bilanço sezonunda şirketlerin açıklamaları ve yatırımcıların bilançoları değerlendirmesinin etkisiyle piyasalarda yüksek volatilite görülüyor.

Öte yandan bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararlarının da dolar endeksinin yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

İki bankanın da faiz oranlarının sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. ECB'nin orta vadede politika faizlerinde değişikliğe gitmesi beklenmemesine karşın avrodaki yükselişlerin bankanın kararlarını etkileyebileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı ve İngiltere'de BoE'nin faiz kararının takip edileceğini belirtti.

