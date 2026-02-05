Emekli maaş farkları yattı mı? 2026 Emekli maaş farkı ödeme tarihleri

En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'den 20 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından, milyonlarca emekli için "fark ödemesi" süreci Şubat ayı itibarıyla hız kazandı. Ocak ayında maaşlarını henüz zamlı tutar yansımadan alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, aradaki fark tutarlarını Şubat ayı maaş takvimiyle birlikte toplu olarak alacaklar.
En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesiyle birlikte, milyonlarca emekliyi ilgilendiren ödeme süreci netlik kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 16.881 TL ile yeni taban fiyat olan 20.000 TL arasındaki fark ödemeleri, dün itibarıyla (4 Şubat 2026) vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandı. Toplamda 11,4 milyar TL’lik bir kaynak, banka ve PTT şubeleri aracılığıyla hak sahiplerine ulaştırılıyor.
Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, aradaki 3 bin 119 TL'lik farkın kök maaşlara yansımayacak olmasıdır. Bu artış Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmakta olup, kök maaşı 20 bin TL'nin altında kalan emeklilerin maaşları "ek ödeme" ile bu seviyeye tamamlanmaktadır. Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki vatandaşların zam farkları ise Ocak ayının son haftasında hesaplara aktarılmıştı.
SSK (4A) Emeklileri Ödeme Takvimi
SSK emeklileri, Şubat ayı zamlı maaşlarını tahsis numaralarının son rakamına göre şu günlerde alacaklar:
|Tahsis No Son Rakamı
|Ödeme Günü
|9
|17 Şubat
|7
|18 Şubat
|5
|19 Şubat
|3
|20 Şubat
|1
|21 Şubat
|8
|22 Şubat
|6
|23 Şubat
|4
|24 Şubat
|2
|25 Şubat
|0
|26 Şubat
Bağ-Kur (4B) Emeklileri Ödeme Takvimi
Bağ-Kur kapsamında olan vatandaşlar için ödeme tarihleri tahsis numarasının son iki hanesine göre belirlenmiştir:
5, 7 ve 9 olanlar: 25 Şubat
1 ve 3 olanlar: 26 Şubat
4, 6 ve 8 olanlar: 27 Şubat
0 ve 2 olanlar: 28 Şubat