Emekli maaş farkları yattı mı? 2026 Emekli maaş farkı ödeme tarihleri

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, aradaki 3 bin 119 TL'lik farkın kök maaşlara yansımayacak olmasıdır. Bu artış Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmakta olup, kök maaşı 20 bin TL'nin altında kalan emeklilerin maaşları "ek ödeme" ile bu seviyeye tamamlanmaktadır. Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki vatandaşların zam farkları ise Ocak ayının son haftasında hesaplara aktarılmıştı.