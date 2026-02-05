Şubat ayı yaşlı ve engelli maaşları yattı mı? Açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal hayata katılımını artırmak ve ekonomik refahlarını desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Şubat ayı ödemelerinin başladığını duyurdu. Ocak ayında memur maaş katsayısında yapılan düzenlemenin ardından bu ayki ödemeler, hak sahiplerinin hesaplarına ilk kez zamlı tutarlar üzerinden yatırılıyor.

Bakan Göktaş, Şubat ayı için yaklaşık 5,4 milyar lira yaşlı aylığı ve 4,3 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplamda 9,7 milyar liralık bir kaynağın hesaplara aktarılmaya başlandığını belirtti. Hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü vurgulayan Göktaş, eğitimden sağlığa her alanda vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Vatandaşlar, zamlı olarak güncellenen yeni maaş tutarlarını ve ödeme durumlarını e-Devlet kapısı üzerindeki Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama ekranından veya PTT şubeleri aracılığıyla kontrol edebiliyor. Ödemelerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen takvim dahilinde tüm hak sahiplerine ulaştırılması bekleniyor.