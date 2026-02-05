Yapı Kredi’den 2025 yılı bilanço değerlendirmesi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, geçen yıl, bilanço performansıyla Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı sürdürdü. Ülke ekonomisine geçen yıl 2,6 trilyon lirayı aşan kaynak sağlayan bankanın net karı 47 milyar lira oldu.

Geçen yıl bankanın toplam nakdi kredi hacmi 2024 sonuna göre yüzde 45 artışla 1,8 trilyon liraya yükselirken, aktif büyüklüğü yüzde 38 artarak 3,5 trilyon lira seviyesine ulaştı. Toplam müşteri mevduatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artışla 1,9 trilyon liraya yükselen bankanın sermaye yeterlilik rasyosu (yasal düzenlemelerin olumlu etkileri hariç tutulduğunda) yüzde 14,8 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, bankanın, küresel ölçekte yaşanan zorluklara rağmen, ulusal ve uluslararası piyasalarda güçlü konumunu koruduğunu belirtti.

Geçen yıl Türkiye ekonomisine ve müşterilere uzun vadeli katkı sağlayacak finansman işlemlerine imza attıklarını aktaran Erün, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz işlemlerle toplam 6,5 milyar dolar kaynak yaratarak, finansman kaynaklarımızı çeşitlendirdik. Yılın (2025) ilk yarısında 28 ülkeden 55 bankanın katılımıyla sağladığımız 1,165 milyar dolarlık sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi, bankamız tarihindeki en yüksek katılımlı işlem olarak öne çıktı. Yılın ikinci yarısında da 24 ülkeden 54 bankanın katılımıyla sağladığımız 1,274 milyar dolarlık sendikasyon kredisi, ilk kez 3 yıl vadeli bir dilim içermesi açısından tarihimizde önemli bir dönüm noktası oldu."

"250 milyon dolarlık ek ihraç gerçekleştirdik"

Martta 500 milyon dolarlık eurobond, aralıkta da 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihraçlarına da uluslararası piyasalardan 3 kat talep geldiğini vurgulayan Erün, "Bu yılın başında, son işlemimize yatırımcılardan gelen taleple 250 milyon dolarlık ek ihraç gerçekleştirdik. Bu ek ihraç işlemi, uluslararası sermaye piyasalarında bir ilk olma özelliğini taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Erün, kullanıcı deneyimini odağa alan çalışmalar sayesinde dijital alanda da sektöre yön vermeye devam ettiklerine dikkati çekerek, bankanın dijital aktif müşteri sayının 15,5 milyona ulaştığını, her 10 müşteriden 9'unun dijital kanalları kullandığını, Yapı Kredi Mobil'in, 2025'te de Türkiye'nin en beğenilen mobil bankacılık uygulaması olduğunu kaydetti.

Firmalara sundukları dijital hizmetlere her geçen gün bir yenisini eklediklerini belirten Erün, firmaların Yapı Kredi Mobil üzerinden, nakit akış yönetimi, ticari kredi işlemleri ve maaş ödemeleri dahil 1000'in üzerinde işlem yapabildiğini aktardı.

Erün, nakit yönetimi ürünleri Yapı Kredi BANKO'yu 2025'in ikinci yarısında firmaların hizmetine sunduklarına vurgu yaparak, "güvenli nakit akışı ve esneklik" üzerine kurulu olan hizmetin yaklaşık 17 bin firma tarafından kullanıldığını, gelecek dönemde bu sayının katlanarak artmasını beklediklerini anlattı.

Sürdürülebilirliğin iş yapış felsefelerinin merkezinde yer almaya devam ettiğini belirten Erün, şunları kaydetti:

"Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan, finanse edilen emisyon azaltım hedeflerimiz doğrultusunda, öncelikli sektörler için sektörel dönüşüm planları hazırladık ve 2025 yılında kamuoyuyla paylaştık. CDP 2025 değerlendirmelerinde hem iklim değişikliği hem de su güvenliği kategorilerinde Global A Listesi'nde yer almayı başardık. Ayrıca TIME ve Statista tarafından yayımlanan 'Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri' listesinde de ilk 500 arasında yer alarak, uluslararası ölçekte başarımızı bir kez daha ortaya koyduk. Sürdürülebilirlik platformumuz Yapı Kredi Step ise 1,5 milyon aktif üyeye ulaştı.”