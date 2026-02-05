Ramazan ayı öncesi sıkı denetim: Gıda ve fahiş fiyat kontrolleri artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ramazan ayı öncesi gıda ve fahiş fiyat denetimlerinin artırıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için un ve unlu ürünler, ekmek, pasta ve tatlılar, et ve süt ürünleri ile yumurta başta olmak üzere tüm gıdaların daha sıkı denetime denetleneceğini ifade etti.

Bakan Bolat ise, Ramazanda talebi artan gıda ve temel tüketim ürünleri olmak üzere tüm ürün gruplarında haksız fiyat artışı, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı sahada olduklarını belirtti.

Kurallara uymayan işletmelere ceza kesilecek

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan İbrahim Yumaklı, gıda üreten, depolayan, dağıtan ve satan tüm işletmelerin il ve ilçe müdürlükleri tarafından eş zamanlı kontrol edileceğini belirtti:

"Ramazan ayı öncesinde gıda denetimlerimizi artırıyoruz.

Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için; un ve unlu ürünler, ekmek, pasta ve tatlılar, et ve süt ürünleri ile yumurta başta olmak üzere tüm gıdalar, ekiplerimiz tarafından daha sık denetlenecek.

Gıda üreten, depolayan, dağıtan ve satan tüm işletmeler İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından eş zamanlı olarak kontrol edilecek. Marketler, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim yerleri de bu kapsamda denetlenecek.

Denetimlerde hijyen, saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve ürün kayıtları, Ticaret Bakanlığı ekiplerimizle birlikte eş zamanlı olarak kapsamlı şekilde incelenecek. Kurallara uymayan işletmelere gerekli cezalar uygulanacak.

Ramazan ayı öncesi ve süresince sofralarımıza gelen tüm ürünlerin güvenilir ve mevzuata uygun olması için çalışmalarımız devam edecek."

Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirecek

Bakan Ömer Bolat da, fiyat etiketleri, kasa–raf uyumu, stok hareketleri ve satış uygulamalarının titizlikle incelendiğini kaydedip, Tarım Bakanlığı ile koordinasyon halinde gıda arzının sürekliliği, piyasa dengesinin korunması için eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirileceğini söyledi:

"Ramazan ayı öncesinde, vatandaşlarımızın ekonomik haklarını korumak ve adil ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi ülke genelinde yoğunlaştırıyoruz.

Ticaret Bakanlığı olarak; Ramazan ayında talebi artan, başta gıda ve temel tüketim ürünleri olmak üzere tüm ürün gruplarında haksız fiyat artışı, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı sahadayız. Bu kapsamda denetimlerimiz, 81 ilde İl Ticaret Müdürlüklerimiz aracılığıyla aralıksız şekilde yürütülmektedir.

Denetimler; marketler, zincir mağazalar, toptancılar, perakende satış noktaları ve toplu tüketim yerlerini kapsamakta olup, fiyat etiketleri, kasa–raf uyumu, stok hareketleri ve satış uygulamaları titizlikle incelenmektedir.

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içerisinde; gıda arzının sürekliliği, piyasa dengesinin korunması ve tüketicinin mağdur edilmemesi için eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Ramazan ayı öncesinde ve süresince de;

Haksız fiyat artışlarına,

Piyasa bozucu uygulamalara,

Tüketiciyi yanıltan her türlü girişime

kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir.

Vatandaşlarımızın Ramazan ayının manevi iklimine yakışır şekilde huzurla alışveriş yapabildiği; adil, şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının korunması için denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir."