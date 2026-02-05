YKS başvuru süreci yarın başlıyor! Başvurular nereden, nasıl yapılacak?

Milyonlarca adayın üniversite hayaline giden yoldaki en kritik eşik olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ÖSYM takvimi netleşti. Hazırlıklarını sürdüren öğrenciler için başvuru süreci bu hafta itibarıyla resmen başlıyor.
1 YKS başvuru ne zaman?
ÖSYM tarafından ilan edilen 2026 sınav takvimine göre süreç şu şekilde ilerleyecek:
Başvuru Tarihleri: 6 Şubat 2026 – 2 Mart 2026
Geç Başvuru Günleri: 10 – 12 Mart 2026
2026 YKS maratonu için başvuru kapıları yarın itibarıyla açılıyor. Adaylar, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifreleri sayesinde herhangi bir başvuru merkezine gitmeye gerek duymadan ÖSYM AİS üzerinden işlemlerini kolayca tamamlayabilecekler.
Başvuru Süreci ve Ücretler
Başvurular 6 Şubat – 2 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. ÖSYM tarafından yarın yayımlanacak resmi kılavuz öncesinde öne çıkan detaylar şöyle:
Bireysel Başvuru: e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM AİS mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden fotoğraflı kimlik kartları ile anında kayıt olabilirler.
Sınav Ücreti: Henüz resmi rakamlar açıklanmamış olsa da, piyasa öngörüleri oturum başına ücretin 700 TL bandında olacağı yönünde. Kesin tutarlar yarın sabah yayımlanacak kılavuzla netleşecek.
Geç Başvuru: Normal süreyi kaçıranlar için 10-12 Mart tarihlerinde %50 artırımlı ücretle son bir şans tanınacak.
YKS 2026 Sınav ve Sonuç Takvimi
Üniversite sınavı bu yıl Haziran ayının üçüncü haftasında, üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek:
1. Oturum (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi, Saat 10:15
2. Oturum (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar, Saat 10:15
3. Oturum (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar, Saat 15:45
Sonuçların İlanı: 22 Temmuz 2026
Başvurunun geçerli sayılması için oturum seçiminden sonra sınav ücretinin kılavuzda belirtilen yöntemlerle (banka veya ÖSYM e-Ödemeler) yatırılması zorunludur. Sadece sistem üzerinden tercih yapmak başvuruyu tamamlamaz.