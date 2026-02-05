YKS başvuru süreci yarın başlıyor! Başvurular nereden, nasıl yapılacak?

2026 YKS maratonu için başvuru kapıları yarın itibarıyla açılıyor. Adaylar, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifreleri sayesinde herhangi bir başvuru merkezine gitmeye gerek duymadan ÖSYM AİS üzerinden işlemlerini kolayca tamamlayabilecekler.

Başvuru Süreci ve Ücretler

Başvurular 6 Şubat – 2 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. ÖSYM tarafından yarın yayımlanacak resmi kılavuz öncesinde öne çıkan detaylar şöyle:

Bireysel Başvuru: e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM AİS mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden fotoğraflı kimlik kartları ile anında kayıt olabilirler.

Sınav Ücreti: Henüz resmi rakamlar açıklanmamış olsa da, piyasa öngörüleri oturum başına ücretin 700 TL bandında olacağı yönünde. Kesin tutarlar yarın sabah yayımlanacak kılavuzla netleşecek.

Geç Başvuru: Normal süreyi kaçıranlar için 10-12 Mart tarihlerinde %50 artırımlı ücretle son bir şans tanınacak.