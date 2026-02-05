ARA
  SGK prim borcu olanlar dikkat: Ödemelerde o şart kaldırıldı

SGK prim borcu olanlar dikkat: Ödemelerde o şart kaldırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK’ya prim borcu bulunanların tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan yüzde 10 peşinat şartının kaldırıldığını açıkladı.

Son Güncellenme:
SGK prim borcu olanlar dikkat: Ödemelerde o şart kaldırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu olanlara yönelik ödeme kolaylığı sağlanacağını duyurdu.

Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartının kaldırıldığını kaydeden Bakan Işıkhan, tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödeme sağlanacağını kaydetti.

"Düzenleme sayesinde borç ödemeleri kolaylaştırıldı"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Vedat Işıkhan, düzenleme sayesinde borç ödemelerinin kolaylaştığına vurgu yaptı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik.

Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde %10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık.

Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz."

