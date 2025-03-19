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Mehmet Şimşek'ten açıklama

19 Mart 2025 sabahı itibarıyla dolar/TL ve euroda sert hareketler yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

19 Mart 2025 | 09:52
Son Güncellenme: 19 Mart 2025 | 11:57
Mehmet Şimşek'ten açıklama

Bu sabah gözaltı haberlerinin ardından dolar ve euroda sert hareketler yaşandı. Dolar/TL yüzde 11'yi aşan yükselişle 41 seviyesinin üzerine çıkarak yeni rekor seviyeyi test etti. Kur seansın ilerleyen döneminde ise 39 seviyesinin altını gördü. Euro/TL yeni rekor seviyesini test etti. Euro 44 lirayı gördü ardından 42 lira seviyelerine geri çekildi.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor." dedi.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda Fed'in faiz kararı bekleniyor. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi politika faiz aralığının %4,25-4,50 olarak korunacağı yönünde. Merkez bankası yetkililerinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın siyasi manevralarının hem enflasyonist baskılar, hem de artan büyüme endişeleriyle karşı karşıya olan ekonomiyi nasıl etkilediğini değerlendirmek için zaman kazanmak amacıyla bu toplantıyı pas geçecekleri öngörülüyor.

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