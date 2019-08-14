Cari işlemlerde ‘dengelenme’ tamam
Türkiye’nin cari işlemler dengesi haziran ayında 548 milyon dolar açık verdi. Geçen yılın aynı ayındaki cari açık tutarı 3 milyar dolardı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu yılın haziran ayındaki cari açık çok daha düşük olunca yıllık cari işlemler dengesinde bir yıldır yaşanmakta olan düzelme devam etti.
Geçen yılın mayıs ayında 57,9 milyar dolar iken bu yılın mayıs ayında 1,9 milyar dolara kadar inmiş olan cari açık haziran ayında tamamen ortadan kalktı. Haziran ayında yıllık cari denge 0,5 milyar dolar gibi küçük bir miktarda da olsa fazla verdi. Böylece cari işlemlerdeki ‘dengelenme’ süreci tamamlanmış oldu.
Cari işlemlerdeki bu dengelenme ekonominin büyüdüğü bir ortamda yaşansaydı sevindirici olabilirdi. Ancak bu dengelenmenin ekonomideki küçülme nedeniyle ithalatın düşmesinden kaynaklanması sevindirici olmasını engelliyor. Zaten bu nedenle Türkiye’de cari fazla sadece ekonominin küçüldüğü dönemlerde görülebiliyor.
Gerçi 2008-2009 resesyonunda ekonomi küçülürken bile cari açık vermeye devam etmiştik. Cari fazlayı en son 2001 krizinde görmüştük. Ekonomide geçen yılın son çeyreğinde başlayan küçülme bu yılın ikinci çeyreğinde de sürdü gibi.
Yılın ikinci yarısında bir miktar toparlanma yaşansa bile hemen yeniden hızlı büyümeye ulaşılması zor. Bu nedenle yıllık cari işlemler dengesi önümüzdeki aylarda da fazla vermeye devam edeceğe benziyor.
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