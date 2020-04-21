Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretimi ve reel perakende satışlarda şubat ayı verilerini geçen hafta yayınladı.

Bu veriler ekonominin koronavirüs krizi öncesindeki son durumunu yansıtıyor ve hızlı bir büyümeye işaret ediyor. Bu durumda koronavirüs kriziyle başlayan küçülme ise ekonomiyi damdan düşmüşe benzer bir hale sokacağa benziyor.

Şubat ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,5 arttı. Aynı ayda iç talebin göstergesi olan reel perakende satışlarda da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artış yaşandı.

Yılın ilk iki ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre sanayi üretiminde yaşanan artış yüzde 9 ve reel perakende satışlarda yaşanan artış yüzde 10,4 olarak hesaplanıyor.

Koronavirüs krizi Türkiye’yi mart ayının ortalarında etkilemeye başladı. Bunun sonucu olarak muhtemelen mart ayında hem sanayi üretimindeki hem de reel perakende satışlardaki yıllık artışta ciddi bir yavaşlama ortaya çıkacak.

Nisan ayından itibaren ise bu iki göstergede de ciddi boyutta düşüş görülebilir. Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 büyümüştü. Koronavirüs krizi mart ayının ortalarında başladığı için bu yılın ilk çeyreğindeki büyümeyi fazla etkilememiş olabilir.

İlk çeyrekteki büyüme yüzde 5-6 arasında çıkabilir. İkinci çeyrekte ise ekonomide çift haneli küçülme yaşanması mümkün. Elbette bu konuda sağlıklı bir tahmin yapmak için biraz daha beklemek gerekiyor.