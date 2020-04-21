Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB), merkezi yönetim bütçesinde mart ayı verilerini geçen hafta açıkladı. Merkezi yönetim bütçesi mart ayında 43,7 milyar TL açık verdi. Geçen yılın aynı ayındaki bütçe açığı 24,5 milyar TL düzeyindeydi.

Buna göre mart ayında bütçe açığında yıllık bazda yüzde 78,6 artış yaşanmış bulunuyor.

Mart ayında bütçede açığın bu kadar yükselmesine harcamalar artmaya devam ederken gelirlerin ise azalması neden oldu.

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre harcamalar yüzde 15,6 artarken, gelirler ise yüzde 12,7 azaldı. Ana gelir kalemi olan vergi gelirlerinde de yüzde 10,1 düşüş yaşandı.

Vergi gelirlerdeki bu düşüşe koronavirüs krizi neden olmuşa benziyor. Türkiye’de vergi gelirleri büyük ölçüde mal ve hizmetlerin satışından alınan dolaylı vergilere dayanıyor.

Mart ayının ortalarından itibaren insanların eve kapanmasıyla iç talepte başlayan büyük gerileme işte bu gelirlerde azalışa neden olmuş bulunuyor.

Koronavirüs krizi ocak-mart dönemine ilişkin merkezi yönetim bütçesi verilerine ise pek yansımış değil. Ancak izleyen aylarda kümülatif verilerde de krizin etkisini göreceğiz.

Bir taraftan vergi gelirlerinin düşmesi öte taraftan ise kriz nedeniyle işsiz ve gelirsiz kalanlara yapılacak doğrudan gelir destekleri bütçe açığının artmasına neden olacak.

2019 yılında 123,7 milyar TL olarak gerçekleşen bütçe açığının bu yıl 138,9 milyar TL olması hedefleniyordu ama gerçekleşme herhalde bunun çok üzerine çıkacak.