Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund: IMF), ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez Dünya Ekonomisinin Görünümü (World Economic Outlook: WEO) isimli bir rapor yayınlar.

DR. ORHAN KARACA

okaraca@ekonomist.com.tr

Bu raporda dünya ekonomisine ve üye ülkelere ilişkin değerlendirme ve tahminler yapar. Arada kalan dönemlerde de bu tahminlerini güncellediği kısa notlar açıklar. İşte bunlardan biri 24 Haziran’da yayınlandı.

IMF, koronavirüs krizinin başladığı nisan ayında yayınladığı WEO’da küresel ekonominin bu yılı resesyonda geçireceği ve yüzde 3 küçüleceği tahminini yapmıştı.

24 Haziran’da açıkladığı notta ise dünya ekonomisi konusunda biraz daha kötümserleştiği ve bu yılki küçülme tahminini yüzde 4,9’a yükselttiği görülüyor.

Bu güncelleme notunda özellikle Euro Bölgesi’ne ilişkin küçülme tahmininin çift haneye yükseltilmesi dikkati çekiyor.

Bu da büyük ölçüde Fransa, İtalya ve İspanya’daki durumdan kaynaklanıyor. Fakat çift haneli olmasa da Almanya için beklenen küçülme oranının da epey yüksek ve yüzde 7,8 olduğu görülüyor.

IMF, Türkiye’ye ilişkin küçülme tahmininde ise bir güncelleme yapmadı. Nisan ayındaki WEO’da Türkiye’nin bu yıl yüzde 5 küçüleceği ve 2021’de ise yüzde 5 büyüyeceği tahmin ediliyordu.

24 Haziran’da açıklanan güncellemedeki Türkiye tahminleri de aynı. Fakat en önemli ihracat pazarımız olan Avrupa’da çift haneli küçülme yaşanırken Türkiye’deki küçülmenin yüzde 5’te kalması bize biraz zor gibi geliyor.