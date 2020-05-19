Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, şubat ayında işsizlik oranı yüzde 13,6 oldu. Bu oran geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puanlık düşüşe karşılık geliyor. Geçen yılın şubat ayında işsizlik oranı yüzde 14,7 düzeyindeydi.

DR. ORHAN KARACA

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Şubat ayında işsiz sayısı da geçen yılın aynı ayına göre 502 bin kişilik düşüş gösterdi. İşsizlikte yaşanan düşüş ilk bakışta iyi gibi görünüyor ama ayrıntılara bakılınca durum bozuluyor.

Çünkü işsizlikteki düşüş istihdamdaki artıştan değil işgücündeki gerilemeden kaynaklanıyor. Şubat ayında istihdamda geçen yılın aynı ayına göre 602 bin kişilik düşüş var.

İstihdamın düştüğü bir durumda işsizlikte artış olması beklenirdi. Ancak TÜİK’in verileri bu dönemde işgücünün 1 milyon 102 bin kişi azaldığını gösteriyor. Bu dönemde 15 yaş üstü nüfus 1 milyon 18 bin kişi artarken işgücünün nasıl olup da azaldığı ise pek belli değil.

Şubat ayı işgücü verileri aynı zamanda ilk çeyrek dönemin verilerini oluşturuyor. Çünkü bu veriler ocak, şubat ve mart aylarında her hafta düzenlenen anketlerden elde edilen bilgilere dayanıyor.

Dolayısıyla şubat ayı verilerinde mart ayında ülkemize ulaşan koronavirüs krizinin bir miktar etkisi var. Koronavirüs krizinin etkisi mart ayı verilerinden itibaren daha fazla görünür olacak.

Kısa çalışma ödeneğinin yaygınlaşması ve ücretsiz izin gibi uygulamalar nedeniyle, koronavirüs kriziyle birlikte işgücü piyasası verilerindeki gariplikler biraz daha artabilir. Ancak yine de bu kriz işsizlikte ciddi bir artışa yol açacağa benziyor.